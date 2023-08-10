Один из самых популярных препаратов для похудения, который любят голливудские звезды и американские домохозяйки Wegovy снижает не только вес, но и риск опасных сердечно-сосудистых патологий. Об этом заявили ученые после недавнего исследования действующего вещества семаглутида среди пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Стоит отметить, что до этого препараты для снижения веса с действующим веществом GLP-1 вызывали критику из-за высокой цены и недостаточно доказанной эффективности.

Как Wegovy действует на сердечно-сосудистую систему?

И будут ли его использовать для лечения сердечников?

Инъекции семаглутида снижают риск смерти?

В базовом исследовании SELECT, в котором ученые с 2018 года изучали действие препарата для похудения Wegovy на сердечно-сосудистую систему, приняли участие более 17 000 человек с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Видео дня

Согласно результатамисследования, у пациентов, которые получали инъекции семаглутида в дозе 2,4 мг, наблюдалось значительное снижение (20 %) частоты сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда и инсульта.

Отметим, семаглутид под названием Wegovy был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA в 2021 году как препарат для снижения веса. Предыдущий препарат с таким же действующим веществом под названием Ozempic был разработан и одобрен для лечения диабета 2 типа.

Препарат от ожирения против сердечных приступов

"Результаты исследования SELECT впечатляют, поскольку профилактика сердечных приступов и инсультов с помощью препарата, который еще и снижает вес, очень важна для многих пациентов", - прокомментировал доктор медицинских наук, профессор медицины в Университете Глазго Навид Саттар.

В то же время ученым пока не ясно, что именно сыграло роль в достижении наблюдаемых результатов - потеря лишнего веса или действие препарата.

На сегодняшний день нет утвержденных препаратов для похудения, которые снижали бы риск сердечного приступа, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, - об этом заявил исполнительный вице-президент по развитию компании Novo Nordisk Мартин Холст Ланге.

Отметим, Novo Nordisk является производителем препаратов Wegovy и Ozempic:

"SELECT - знаковое исследование, которое продемонстрировало, что семаглутид в дозе 2,4 мг может изменить отношение к ожирению и его лечению", - добавил Ланге.

Примечательно, что в США ранее проводились исследования других препаратов для похудения, которые показывали обратные результаты - побочные эффекты и увеличение риска сердечно-сосудистых патологий. Настороженность врачей по поводу безопасности препаратов для похудения привело к тому, что в Штатах сократили страховое покрытие программ по снижению веса.

Несмотря на перспективу использования семаглутида для лечения сердечно-сосудистых патологий, препарат имеет немало побочных эффектов. Поскольку он замедляет прохождение пищи через пищеварительный тракт, медикамент вызывает тошноту, проблемы с пищеварением, нарушения гормональной системы и репродуктивного здоровья.