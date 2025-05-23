Сердечная недостаточность: 5 новых правил лечения

Европейское кардиологическое общество (ESC) обновило клинические рекомендации по лечению сердечной недостаточности. Главная идея - не ждать, не откладывать, не наблюдать, а активно и сразу включать все эффективные препараты, как только установлен диагноз. Это не только о выживании, а о жизни без одышки, усталости и постоянных госпитализаций.

Разберем 5 ключевых изменений, которые действительно стоит знать каждому пациенту.

🔹 Что такое сердечная недостаточность?

Сердечная недостаточность - это состояние, когда сердце не может перекачивать кровь так эффективно, как нужно. Из-за этого страдают все органы - и легкие, и мозг, и почки. Человек начинает чувствовать одышку даже при ходьбе, быструю усталость, отеки на ногах. Кажется, что просто "нет сил". На самом деле - сердце умоляет о помощи.

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🆕 Изменение №1: Лечение - не поэтапно, а сразу 4-мя препаратами

Ранее схемы лечения предлагали медленное добавление лекарств, "чтобы посмотреть на реакцию". Теперь все иначе. Врач должен назначить сразу четыре основные группы препаратов, если нет противопоказаний. Эти лекарства не дублируют, а дополняют друг друга. Именно их комбинация дает наилучшие результаты.

Первое - ингибиторы SGLT2, такие как дапаглифлозин или эмпаглифлозин. Они ранее были известны как "сахарные" препараты, но сейчас доказано, что они уменьшают госпитализации и улучшают выживаемость у пациентов с сердечной недостаточностью, даже если у них нет диабета.

Второе - бета-блокаторы: например, бисопролол, метопролол или карведилол. Это базовые препараты, которые буквально защищают сердце, снижают частоту сокращений, дают ему "передохнуть" и стабилизируют ритм. Их эффективность доказана еще в 1990-х, и они остаются одним из основных "фундаментов" терапии.

Третье - ингибиторы системы РААС. В приоритете - современный препарат, сочетающий сакубитрил и валсартан. Это так называемый ARNI - представитель нового класса лекарств. В исследовании PARADIGM-HF он превзошел классические ИАПФ и доказал, что снижает смертность и количество госпитализаций. Если ARNI недоступен или не переносится, тогда используются ИАПФ (например, эналаприл) или БРА (например, валсартан).

И наконец - антагонисты минералокортикоидных рецепторов, такие как спиронолактон или эплеренон. Они помогают организму избавиться от избыточной жидкости, предупреждают отеки, уменьшают давление на сердце.

Эти четыре группы - не просто набор лекарств. Это четыре "столпа", которые существенно снижают риск смерти, улучшают качество жизни и уменьшают количество осложнений. И главное - их нужно назначать вместе, а не по одному через месяц.

🆕 Изменение №2: SGLT2 - это уже не про сахар

Эта группа препаратов вроде дапаглифлозина и эмпаглифлозина ранее считалась "сахарной": ее использовали при диабете 2 типа. Но клинические исследования последних лет показали, что даже у пациентов без диабета они существенно улучшают состояние сердца, уменьшают количество госпитализаций и продлевают жизнь.

Поэтому теперь они - часть стандарта лечения сердечной недостаточности, независимо от уровня глюкозы.

🆕 Изменение №3: Расширенная классификация - теперь три типа

Теперь официально выделяют три формы сердечной недостаточности:

с низкой фракцией выброса (≤40%), сокращенно HFrEF,

с умеренно сниженной (41-49%), HFmrEF,

с сохраненной фракцией выброса (≥50%), HFpEF.

Для пациента это означает: лечение будет зависеть от того, насколько эффективно сокращается сердце. Именно фракция выброса определяет, какие препараты подходят и какие показаны.

🆕 Изменение №4: Акцент на симптомы и качество жизни

Раньше главный вопрос был: "Выжил ли пациент после обострения?". Теперь фокус сместился на то, как человек чувствует себя ежедневно.

Это означает, что лечение должно учитывать:

одышку при нагрузке,

усталость,

сонливость,

способность работать и быть активным.

Этот подход позволяет не просто снижать риски, а реально улучшать повседневную жизнь. У врача теперь есть четкий ориентир: не только "нормализовать цифры", а сделать так, чтобы пациенту стало легче жить.

🆕 Изменение №5: Контроль болезни - не только у врача, но и дома

Новые рекомендации признают, что пациент может и должен самостоятельно мониторить свое состояние. Речь идет не о сложных анализах, а о простых вещах:

ежедневное взвешивание (отеки дают прирост веса),

контроль пульса и давления,

наблюдение за отеками на ногах и одышкой,

ведение дневника самочувствия.

Также активно рекомендуются цифровые инструменты - смарт-весы, фитнес-трекеры, приложения для мониторинга состояния. Если у вас есть трудности с передвижением, телемедицина и онлайн-связь с врачом - вполне допустимы и даже рекомендованы.

Сердечная недостаточность - это серьезный диагноз, но не конец жизни. И точно не повод мириться с постоянной слабостью, одышкой и больничными койками. Новые рекомендации Европейского кардиологического общества 2024 года - это переход к активному, современному и персонализированному подходу.

Помните: