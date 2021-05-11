Швейцарский кардиохирург Пауль Фогт: "В Украине вы можете гордиться своими кардиохирургами"

На этой неделе в Украину приезжает кардиохирург с мировым именем

доктор Пауль Фогт - профессор, кандидат медицинских наук, Главврач отделения кардиохирургии в Университетской клинике Цюриха (Швейцария).

С 10 по 14 мая он будет консультировать и оперировать пациентов в Клинике для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии (Киев), штатным сотрудником которого доктор Фогт является уже более 5 лет.

Накануне визита, мы расспросили швейцарского кардиохирурга о его работе в Украине и подходах к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, которые на данный момент являются самыми смертоносными в мире.

Вы и ваша клиника работаете не только в Швейцарии, но и во многих других странах мира. Расскажите, пожалуйста, про ваши международные программы

Большинство международных программ мы осуществляем через Благотворительный фонд "Сердце Евразии", деятельность которого направлена на развитие сотрудничества с разными странами, обучение кардиохирургов во всем мире, а также развитие науки и исследований. Мы работаем в 12 странах Восточной Европы и Азии. Наши основные программы реализуются в Украине, России, Узбекистане, Китае, Мьянме и т.д. В разных странах у нас разные форматы сотрудничества: где-то мы оказываем помощь больницам, находящимся в затруднительном положении, где-то создаем клиники, где-то проводим обучение для врачей. С Центром детской кардиологии и кардиохирургии (Киев), например, немного другой формат сотрудничества. Прежде всего, это полноценный и очень эффективный обмен опытом в научной сфере и разработках. Кроме того, сотрудники киевского Центра работают в качестве преподавателей в Фонде "Сердце Евразии".

Сколько времени вы работаете не в Швейцарии, а за границей?

Около 50% своего времени я работаю в других странах, реализуя международные программы и стратегические проекты Университетской клиники и Фонда "Сердце Евразии".

Как началось ваше сотрудничество с Центром детской кардиологии и кардиохирургии?

Впервые я посетил Киев около 10 лет назад, где познакомился с профессором Ильей Емцем, возглавляющим этот Центр. Кстати, у меня до сих пор хранится фотография с доктором Емцем из реанимационного отделения детской кардиохирургии.

После этого я работал в Цюрихе в частной больнице, и мы оперировали нескольких пациентов из Украины. Как-то раз мы должны были делать сложную повторную операцию ребенку, которому было лет 12-14, и у него был сложный порок сердца. В нашей клинике в Цюрихе не было ни специалистов, ни необходимого оборудования для таких сложных случаев, поэтому я направил его в Украину к профессору Емцу, чтобы именно он сделал эту операцию.

Так завязалось наше сотрудничество, а 6 лет назад мне предложили стать штатным сотрудником Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Сейчас я являюсь заместителем главного врача Центра, и принимаю активное участие в развитии его Клиники для взрослых.

Как вы оцениваете уровень сотрудников Центра, с которыми работаете?

Очень высоко. Кардиохирурги и кардиологи Центра - настоящая команда профессионалов. Кроме того, здесь очень хорошие анестезиологи, реанимационное отделение, все работают слаженно и быстро (а в кардиохирургии - это очень важно).

По сравнению со Швейцарией, украинская система здравоохранения финансируется гораздо хуже. Но при всем этом, команда Центра показывает отличные результаты. И что очень важно, пациент - в центре их внимания. То есть, персонал проявляет искренний интерес и заботу о пациенте.

Я могу так утверждать, поскольку, работая в разных странах Европы и Азии, мне есть с чем сравнивать. Например, по качеству лечения, показателю летальности и количеству осложнений после операции результаты Центра детской кардиологии и кардиохирургии - одни из лучших. И это достижение всей команды Центра.

В чем разница между швейцарской и украинской кардиохирургией?

В нашей стране хорошее техническое обеспечение, оборудование, но мы "теряем" клиническую медицину. А это очень важно, поскольку можно сэкономить много средств на лечение. Ведь 85% диагнозов ставится после изучения болезни пациента и проведения клинического обследования. Соответственно, страны, где уделяется достаточное внимание клинической медицине, несмотря на недостаточное финансирование, остаются на достаточно высоком уровне. В этом и есть главное отличие медицины в наших странах.

Но в Украине вы можете гордиться своими кардиохирургами. Например, артериальную реваскуляризацию - довольно сложную операцию - во всем мире делают лишь совсем небольшому количеству пациентов (в США - 3%, в Европе - 12%). В Украине же статистика по общей коронарной хирургии составляет 70%! При этом, коронарное шунтирование с использованием только артерий - это более сложный вид операции, требующий больше времени и профессионализма, а положительный эффект для пациента огромен.

Сколько операций вы проводите в Центре и насколько они сложные?

В среднем, я делаю от 5 до 10 операций в неделю. Что касается их сложности, то бывают и стандартные случаи, и очень сложные.

В Украине, к сожалению, больше пациентов со сложными заболеваниями, которые обращаются за помощью слишком поздно. А такие операции всегда сопряжены с высоким риском. В Швейцарии мне не приходится делать так много сложных операций, как в Украине.

Каковы причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний?

Инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, проблемы с сердечным клапаном - являются основными причинами смертности во всем мире.

Возможно, причина в том, что наша сердечно-сосудистая система была рассчитана работать 40-50 лет. А в наше время продолжительность жизни увеличилась - люди живут по 80, 90, 100 лет. И у них просто происходит старение организма, проявляющееся, например, в виде кальцинирования сердечного клапана, и уже это становится причиной развития стеноза или другого сердечного заболевания.

Если же говорить о врожденных пороках сердца, то к сожалению, причины достоверно не известны. Существуют гипотезы о влиянии генетики, социально-экономических условий, образа жизни и т.д.

Как держать свое сердце в форме?

Существует множество факторов риска, воздействие которых может повредить сердце и сосуды (не только сердца, но и головного мозга). Они всем известны - не следует курить, переедать и т.д. Но самым важным фактором риска является отсутствие физической активности.

Если вы хотите сделать что-то полезное для своего сердца и тела, вы должны ежедневно выполнять упражнения на выносливость (бег, плавание, прыжки, приседания и другие кардио-упражнения). В среднем, кардиотренировки должны занимать не меньше 150 минут в неделю. При этом, пульс во время тренировки должен быть выше 120 ударов в минуту. Известный факт: если вы системно и на протяжении многих лет занимаетесь спортом, вы можете увеличить продолжительность своей жизни на 10-15 лет. Также кардионагрузки помогут повысить и качество жизни.

Кроме того, на 50% снижается риск появления злокачественных образований, риск психических проблем и заболеваний. Все это лишь означает, что изначально человек был создан для того, чтобы двигаться.

Значит, профессиональный спорт полезен для здоровья?

Это зависит от того, принимает ли спортсмен опасные вспомогательные вещества и насколько умеренны его нагрузки. Экстремальные виды спорта, такие как триатлон, могут принести вред сердцу. Спортсмены тратят на тренировки по 40 часов в неделю, что может приводить к некоторым изменениям правого предсердия, правого желудочка, правой камеры сердца. У них также высокий риск появления предсердной фибрилляции, аритмии, и, соответственно, внезапной сердечной смерти. Но если вы тренируетесь 150 минут в течение 7 дней, то есть, распределяете нагрузку, такого риска нет.

Как понять, есть ли проблемы с сердцем?

Есть два варианта. Первый - у человека может быть бессимптомная болезнь сердца, и это опасная ситуация, поскольку он не испытывает боли. А когда заболевание выявлено, оно уже скорее всего в запущенной форме, что усложняет лечение либо снижает продолжительность жизни. Поэтому очень важно раз в году проходить профилактический кардиологический осмотр.

Второй вариант - появляются симптомы, например, такие как одышка или боль в грудной клетке. Вы идете к семейному врачу, который может выявить шумы в сердце и направить вас к кардиологу на более комплексное обследование, которое должно включать электрокардиографию, УЗИ сердца и ЭХО-кардиографию. Три эти обследования является показательными и позволяют определить работоспособность сердца.

В любом случае, понять есть ли проблемы с сердцем и предотвратить развитие осложнений можно лишь проконсультировавшись с грамотным кардиологом, особенно если вам больше 45 лет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram