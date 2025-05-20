Смарт-технологии в профилактике инсульта

Инсульт и сердечный ритм: почему это связано?

Мерцательная аритмия (МА) - одна из самых частых причин ишемического инсульта, у пациентов с недиагностированной или нелеченной МА риск инсульта возрастает в 4-5 раз. При этом МА может длительное время не вызывать никаких симптомов, поэтому своевременное выявление нарушений ритма - критический элемент профилактики.

Как устройства помогают выявлять аритмию?

Современные смарт-устройства оснащены технологиями:

Видео дня

Фотоплетизмографии (PPG) - оптический метод регистрации пульсовой волны

- оптический метод регистрации пульсовой волны Электрокардиографии (ЭКГ) - один или несколько каналов, часто доступных через сенсорный интерфейс

- один или несколько каналов, часто доступных через сенсорный интерфейс Оповещение о нерегулярном ритме - автоматическое обнаружение эпизодов тахиаритмии

Благодаря этим функциям, гаджеты не ставят диагноз, но могут сигнализировать о потенциально опасных нарушениях ритма, которые требуют клинического подтверждения.

Что говорит наука?

1. Apple Heart Study (2019, JAMA):

Название: Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation Авторы: Marco V. Perez, Mintu P. Turakhia et al. JAMA 📌 Кратко: исследование более 419 тыс. человек, положительная прогностическая ценность сигнала - ~84%.

2. mSToPS Trial (2019, The Lancet):

Название: Скрининг фибрилляции предсердий с помощью носимого пластыря у пациентов с повышенным риском: рандомизированное клиническое исследование Авторы: Steven R. Steinhubl et al. The Lancet 📌 Кратко: смарт-мониторинг у группы риска способствовал значительно более высокому выявлению МА и началу терапии.

3. EHRA Practical Guide 2021 (European Heart Journal):

Название: 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy (в части, касающейся скрининга МА и цифровых решений) Авторы: Hindricks G. et al. European Heart Journal (Oxford Academic) 📌 Кратко: обосновывает использование цифровых устройств для скрининга МА в группах риска, с рекомендациями ESC.

Типичные возможности таких устройств:

1-канальная ЭКГ для самостоятельной регистрации электрической активности сердца

для самостоятельной регистрации электрической активности сердца Автоматическое выявление МА с помощью PPG-алгоритмов

с помощью PPG-алгоритмов Хранение и передача данных врачу (через приложения или телемедицинские платформы)

врачу (через приложения или телемедицинские платформы) Напоминание о контроле давления, активности и приеме лекарств

Трекинг пульса, сатурации, сна, физической активности

Некоторые модели поддерживают телемедицинский мониторинг в партнерстве с медицинскими учреждениями или страховыми компаниями.

Преимущества таких решений:

Выявление бессимптомной аритмии Снижение риска инсульта за счет своевременной антикоагулянтной терапии Повышение приверженности к самонаблюдению Телемедицинский контроль без необходимости в частых посещениях врача Раннее вмешательство в случае критических изменений показателей

Ограничения и предостережения:

Данные с устройства не являются основанием для установления диагноза - они служат лишь основанием для дообследования

В некоторых случаях могут возникать ложные положительные сигналы , особенно при физической активности

, особенно при физической активности Показания к лечению (в частности антикоагулянтная терапия) определяются по шкале CHA₂DS₂-VASc, а не только по результатам гаджета

Смарт-устройства не являются "лекарством от инсульта", но играют реальную роль в системе раннего выявления факторов риска.

Их использование имеет наибольший смысл:

у людей в возрасте 55+

с артериальной гипертензией, ожирением, диабетом

у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском

в условиях ограниченного доступа к регулярному медицинскому контролю

И главное: эффективность таких решений зависит не от гаджета, а от того, как пациент и врач используют его данные.