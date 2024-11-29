Повышенное артериальное давление, также известное как гипертония, является основным состоянием, при котором кровь в артериях остается выше нормы в течение длительного времени. Нормальное артериальное давление может зависеть от возраста, пола и общего состояния здоровья человека. Врачи обычно измеряют артериальное давление в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) и выражают две цифры: систолическое давление (верхнее значение) и диастолическое давление (нижнее значение).

Нормой обычно считается около 120/80 мм рт. ст.:

Систолическое давление (верхнее число) отражает давление в артериях в момент сердечного сокращения, когда кровь выталкивается из сердца в артерии.

Диастолическое давление (нижнее число) отражает давление в артериях между сердечными сокращениями, когда сердце отдыхает и наполняется кровью перед следующим сокращением.

Гипертоническая болезнь , или гипертония, или высокое артериальное давление (ВАД), является хроническим состоянием, при котором артериальное давление в кровеносных сосудах организма находится на уровне, превышающем норму. Гипертония часто остается бессимптомной, поэтому ее также называют "безсимптомной болезнью". Однако высокое давление может быть опасным, так как оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда (сердечный приступ), инсульт, аритмия и заболеваний сосудов.

Видео дня

Гипертонию можно разделить на два основных типа:

Эссенциальная гипертензия (или первичная гипертензия): этот тип гипертонии не имеет определенной точки зрения и является наиболее распространенным. Он обычно развивается постепенно со временем и может быть связан с генетическими факторами, образом жизни и другими факторами.

Вторичная гипертензия: этот тип гипертонии возникает вследствие патологических состояний или принимаемых лекарственных средств.

Причины заболевания

Наследственность играет решающую роль в развитии гипертонии . Если у мужчин в вашей семье была гипертония, у вас может быть повышенный риск этого состояния.

. Если у мужчин в вашей семье была гипертония, у вас может быть повышенный риск этого состояния. С возрастом сосуды становятся менее эластичными, и артериальное давление может быть высоким.

Употребление избыточного количества соли в пище может повысить давление, так как натрий, который является частью соли, обеспечивает удержание воды в организме и увеличивает объем крови.

Пища богатая насыщенными жирами, холестерином и простыми углеводами, может способствовать развитию гипертонии. Недостаток фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов также может повысить риск.

Избыточный вес увеличивает давление на сосуды и сердце, что может привести к гипертонии.

Недостаток физической нагрузки может сделать сердце менее эффективным в перекачивании крови, что также может увеличить давление.

Переизбыток алкоголя может повысить артериальное давление.

Курение вызывает сужение сосудов, что повышает артериальное давление.

Постоянные стрессовые ситуации могут воздействовать на систему регулирования давления и вызвать его повышение.

Заболевания почек, гормональные нарушения и сахарный диабет, могут способствовать развитию вторичной гипертонии.

Гормональные контрацептивы, препараты, содержащие стероиды, и препараты, повышающие артериальное давление, могут вызывать ​гипертонию.

Гипертония может быть вызвана одним или комбинацией этих факторов. Диагностика и лечение гипертонии должно проводиться под руководством врача, который определяет наиболее подходящий метод лечения и контроля давления, с учетом особенностей пациента.

Лечение гипертонии

Существует несколько групп препаратов, которые используются для лечения высокого кровяного давления (гипертонии). Эти препараты могут применяться в качестве диагностических, и выбор препарата или их диагностирования зависит от конкретного пациента.

1.Диуретики, уменьшают объем циркулирующей крови, снижая водоотдачу почек. Это уменьшает объем жидкости в кровеносных сосудах и уменьшает артериальное давление.

2.Бета-блокаторы (или бета-адреноблокаторы)​ ​снижают частоту сердечных сокращений и снижают силу сердечных сокращений, что помогает снизить ​артериальное давление.​

Применяются для лечения различных состояний​:

Гипертония (высокое кровяное давление​)

Используются для профилактики мигрени

Стенокардия (болезни коронарных артерий)

​Смягчают некоторые симптомы тиреотоксикоза

​Улучш​ают функцию сердца у пациентов с сердечной недостаточностью

Снижают сократительную активность сердца и помогают стабилизировать сердечный ритм

​3.Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ): блокируют действие ангиотензин-превращающего фермента, что приводит к расширению сосудов и снижению давления.

4.Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)​, расширяют сосуды и снижают давление посредством блокирования действия ангиотензина II.

5.Кальциевые антагонисты​, действуют на кальциевые соединения в сосудах и сердце, что помогает расслабить сосуды и снизить давление.

6.Альфа-блокаторы,​ помогают расслабить сосуды и улучшить прохождение крови.

7.Центрально-действующие препараты​, воздействуют на центральную нервную систему и снижают симпатическую активность, что приводит к снижению давления.

​8.Вазодилататоры расслабляют​, уменьшая сосудистое сопротивление.

Для достижения желаемого контроля над давлением пациентам назначают несколько из классических вышеперечисленных препаратов. Решение о том, какой препарат или смесь препаратов должен назначить врач кардиолог на основании конкретного пациента и характеристик его гипертонической болезни.

Профилактика гипертонической болезни (гипертонии) является необходимым условием​

Рекомендации, которые применяются:

Правильное питание

Употребляйте сбалансированную диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, магнием и калием.​ Ограничьте потребление соли, так как содержащееся в ней количество натрия связано с повышением давления. Следите за добавлением натрия в пищевые продукты и избегайте соленой пищи.​ Следите за уровнем калорий и уменьшайте потребление насыщенных жиров и холестерина.

Физическая активность

Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровое давление и укреплять сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или велосипед.

Аккуратно с алкоголем

Умеренное употребление алкоголя может быть приемлемым, но избыточное употребление алкоголя может повысить давление.

Отказ от курения

Курение повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому отказ от курения является необходимой мерой для профилактики гипертонии.

Управление стрессом

Стресс может повысить артериальное давление. Изучите методы релаксации и управления стрессом, такие как йога, медитация и глубокое дыхание.

Регулярное измерение давления

Регулярно измеряйте артериальное давление, особенно, если у вас есть факторы риска или есть история гипертонии в семье.

Следите за весом

Если у вас избыточный вес, постарайтесь его снизить. Даже умеренное снижение веса может улучшить контроль над гипертонией.

Регулярные медицинские осмотры

Регулярно посещайте врача для обследования и контроля здоровья. Врач может помочь вам выявить факторы риска и принять меры предосторожности.

Нелеченная или недостаточно контролируемая гипертония

Проблемы которые вас ждут:

Гипертония является одним из основных факторов риска развития сердечных заболеваний, включая стенокардию, инфаркт миокарда (сердечный приступ) и сердечную недостаточность. Высокое давление увеличивает риск инсульта, так как оно может привести к повреждению сосудов и образованию тромбов, которые могут заблокировать кровеносные сосуды в мозге. Гипертония может повысить давление в почечных артериях, что в течение длительного времени может привести к повреждению почек и развитию хронической почечной недостаточности. Гипертония повышает риск ретинопатии, что может привести к потере зрения. Высокое давление может вызвать тромбоз с​о смертельными последствиями. Гипертония увеличивает риск разрыва аневризм​ы (выпячивание стенки артерии), что также может привести к ​смерти. Высокое давление ​провоцирует​ ​аритмию, что может быть опасно, особенно для людей с предрасположенностью к сердечным аритмиям. Гипертония​ вызывает эректильную дисфункцию у мужчин и ​отрицательно влия​ет​ на сексуальную функцию у женщин.

Поэтому очень важно получать лечение и регулярный контроль артериального давления, если у вас есть данный диагноз. Лечение гипертонии может включать в себя изменение образа жизни, такое как правильное питание, проявление физической активности, снижение потребления соли и контроль приема алкоголя, а также прием лекарств, если изменение образа жизни недостаточно. Регулярное наблюдение у врача-кардиолога помогают управлять гипертонической болезнью и снижают риски осложнений.