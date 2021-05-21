Трети украинцев старше 25 лет угрожает инсульт

Более 30% украинцев, которым сейчас 25 лет и старше, имеют высокий риск в течение жизни заболеть острым инсультом. Такие прогнозы обнародовали на пресс-конференции по случаю одобрения Министерством здравоохранения Декларации о реализации в Украине европейского Плана действий по борьбе с инсультом.

По данным официальной статистики Минздрава Украины, ежегодно в нашей стране происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов - люди трудоспособного возраста.

"Украина в течение многих лет входит в первую 5-ку стран мира по показателям общей смертности населения, а смертность от инсульта в Украине намного превышает показатели стран не только Западной, но и Центральной Европы. Новый случай инсульта в Украине фиксируют каждые 4 минуты, каждые 6 минут от этой болезни умирает один человек. Инсульт – вторая по масштабности причина смертности украинцев и ведущая причина инвалидности среди взрослых. Каждый должен подумать о себе и о своих родных – угроза очень реальна, она имеет признаки бедствия национального масштаба", – отметил врач-невропатолог Юрий Фломин, заведующий инсультным центром, эксперт Министерства здравоохранения Украины по вопросам неврологии и инсульта.

Уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и обеспечить лечение 90% пациентов в специализированных отделениях (инсультных блоках) – главные цели европейского плана действий. Декларацию о его реализации Украина первой в Европе приняла на государственном уровне. "Масштаб проблемы инсультов настолько значительным, что только профессиональное сообщество не сможет преодолеть проблему, нужна консолидация усилий всего общества", – отметил Юрий Фломин.

В соответствии с утвержденными в 2019 году нормативами, бригада скорой помощи должна прибыть на вызов к пациенту с подозрением на инсульт в течение 20 минут, а в течение 60 минут – доставить его в больницу, где есть соответствующее отделение. Такое медучреждение должно предоставлять всю необходимую помощь в круглосуточном режиме, и на момент прибытия уже ждать пациента – его сразу должны доставить в кабинет диагностики – КТ или МРТ, отметил руководитель экспертной группы по вопросам экстренной помощи Минздрава Украины Александр Данилюк. "Время играет чрезвычайно важную роль. Врачи должны успеть начать лечение в пределах 4,5 часов от появления первых признаков инсульта при проведении внутривенного тромболизиса (введение препарата для рассасывания тромба) и в 6 часов в случае механической тромбэктомии (удаление тромба хирургическими зондами через сосуды)", – отметил Александр Данилюк.

Однако "скорые" в срок до 6 часов доставляют только 20% пациентов, отметил Дмитрий Щеглов, директор Центра эндоваскулярной нейрохирургии Национальной академии медицинских наук.

"Существует проблема на уровне первичной медицины – пациенты поступают в запущенном состоянии, поскольку вовремя не обратились за помощью к врачам", – рассказала Нина Головенко, главный врач Белоцерковской городской больницы №2, где создан один из лучших инсультных центров в стране.

Государство гарантирует финансирование помощи больным инсультом в больницах, которые подписали договора с НСЗУ. "В случае базового лечения финансирование на одного больного составляет 14,6 тыс. грн., в случае проведения тромболизиса – 54 тыс. грн., при выполнении внутрисосудистого хирургического вмешательства – 97,8 тыс. грн.", – отметил Андрей Виленский, руководитель Национальной службы здоровья Украины.

Общие потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд. грн в год, отмечают эксперты. Они включают недополученную на протяжении многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятия с рынка труда родных больных, ухаживающих за пациентом 24/7, недополученные объемы налогов, прямые финансовые затраты бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

"В Украине идет активная работа по построению эффективной системы предоставления инсультной помощи. Европейский план действий по борьбе с инсультом позволит Украине оказывать помощь на европейском уровне", – отметила модератор пресс-конференции исполнительный директор Украинской ассоциации борьбы с инсультом, врач Марина Гуляева.

Пресс-служба

Украинской ассоциации борьбы с инсультом

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