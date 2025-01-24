Центр детской кардиологии и кардиохирургии обновил оборудование

По заказу Министерства здравоохранения (МОЗ) Медицинские закупки Украины в 2024 году приобрели 39 позиций оборудования для государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" на сумму свыше 240 млн грн. В частности, были приобретены следующие позиции:

Прибор для автоматического микропипетирования гелевых карт для определения групп крови и резуса

Центрифугу-ридер для гелевых карт

Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный

Анализатор электролитов крови

Аппарат для терапевтического плазмафереза для очистки крови от метаболических и токсических веществ

Аппарат для терапии пациентов с острым повреждением почек

Монитор пациента

Комплект оборудования для инфузионной терапии

Видео дня

Систему обогрева пациентов

Систему эндоскопической визуализации 3D

Из них 31 позиция или около 80% от приобретенного МЗУ перечня уже доставлены в центр детской кардиологии и кардиохирургии на общую сумму более 140 млн грн.

Часть оборудования введена в эксплуатацию, в частности, анализатор газов крови и электролитов, аппарат для терапевтического плазмафереза, центрифуга-ридер для гелевых карт, анализатор автоматический (система) для определения групп крови и резуса, монитор пациента, размораживающий плазмы крови и стволовых клеток, система эндоскопической визуализации. 3D, инкубатор для гелевых карт и т.д.

Поставка остального оборудования ожидается до мая.