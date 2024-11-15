В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова открыли реанимацию мирового уровня

14 ноября, Киев, Украина — В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова открыта полностью обновленная детская реанимация, уже вторая в Украине, которая была модернизирована за средства Фонда "Надеетворцы".

Работы проводились в соответствии со всеми пожеланиями врачей и с целью обеспечения максимального комфорта пациентов. Площадь отделения была увеличена более чем в 2 раза, и дооснащена современной и необходимой техникой, при поддержке Sushko Foundation.

"Хочу, чтобы это был новый стандарт медицинских пространств в Украине, отвечающий мировым нормам комфорта и оснащения, но внедренный опытом и руками украинцев. За более чем 20 лет в бизнесе я понял, что предпринимательство это не только о финансовых показателях. Современный украинский бизнесмен имеет брать ответственность за социальные изменения к лучшему. Появляется понимание, что некоторые вещи не должны быть такими, какие они есть. Одно время мы должны подставлять плечо поддержки государству, институтам и вместе, шаг за шагом, менять все к лучшему. Мы часто говорим о европейских стандартах, американских стандартах. реанимации, такие пространства, с уважением к врачам и пациентам были чем-то обычным. Приезжая за границу, говорили: у вас хорошо, но у нас лучше. Это вдохновляет реализовывать такие проекты и в дальнейшем.

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Главные Особенности Новой Реанимации

Мировой уровень комфорта и безопасности – отделение полностью автономное, оснащенное системами бактериологической защиты, которые обеспечивают высокий уровень протекции пациентов. Увеличенная площадь – перепланировка и расширение реанимации более чем вдвое позволило создать дополнительные специализированные помещения и обеспечить пространство для работы врачей, в соответствии с мировыми инновациями и стандартами. , как трансплантация сердца или операции в новорожденных, а также для детей, находящихся на ЭКМО. Новые технологии и оборудование – отделение, доукомплектованное современной аппаратурой, отвечающей потребностям высокоспециализированной помощи. Повышенный комфорт для пациентов и персонала – удобные палаты, пространство для отдыха медиков, легкая навигация и продуманная эргономика, уменьшают стресс и повышают качество ухода.

Состоялось обновление каждого сантиметра отделения, было заменено все, начиная от систем вентиляции и фильтрации воздуха, завершая гарантированным электроснабжением и устройством усиленных стальных роллетов для защиты детских палат. во время войны.

Все реализованные решения — точный расчет команды опытных врачей, технических специалистов и экспертов по проектированию медицинских учреждений.

Дизайн отделения переплетается с украинскими народными мотивами, а отделка стен выполнена с помощью 3D-принтера.

Среди новейшего оборудования и технологических решений было обеспечено:

Единственная в Украине ультразвуковая диагностическая система Philips Compact Ultrasound System 5500CV с датчиками и тележкой Deluxe Compact;

Приточно-вытяжная установка Rosenberg, которая сконструирована специально для этого заведения: 4 ступени очистки воздуха, система увлажнения, полная автоматизация Все согласно стандартам ISO для реанимационных палат.

Система чистых помещений и очистка воздуха HEPA-фильтрами

Реанимационные модули

Гемодиализные точки;

Функциональные реанимационные кровати и кувез (инкубатор для поддержания жизни самых маленьких пациентов), шприцевые насосы и газовый анализатор

Специализированное оборудование для эндоскопических процедур

Комфортная медицинская мебель.

"Мы искренне благодарны Фонду "Надеетворцы" за то, что они избрали именно Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова для реновации отделения. Обновленная реанимация открывает возможность увеличить количество оперативных вмешательств и повысить комфорт как для детей и их родителей, так и для врачей" , которые здесь работают Благодаря этому проекту было модернизировано оборудование, внедрены новые технологии медицинского, информационного и технического обеспечения отделения. Это качественно новый уровень, в котором мы так нуждались. – поделился Василий Лазоришинец, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова НАМН Украины.

Василий Лазоришинец также наградил мецената Николая Сушко, соучредителя Sushko Foundation, отличием НАМН, медалью имени Николая Амосова, шестьдесят седьмой, изданной за всю историю существования института.

Благодаря проведенной работе по реновации детской реанимации и внедрению современных технологических решений, появится возможность оказывать более качественную и профессиональную медицинскую помощь маленьким пациентам и роженицам.

О Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова – лидер в кардиохирургии в Украине. Ежегодно институт выполняет более 10 000 операций и интервенций и обслуживает более 45 000 пациентов, а за время существования Института выполнено более 200 тысяч. операций и рентгеноэндоваскулярных процедур по поводу врожденных и приобретенных пороков, опухолей, нарушений ритма и ишемической болезни сердца, аневризмы аорты.

Институт сотрудничает с 49 региональными кардиоцентрами Украины и является пионером по внедрению новых методов хирургии и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.