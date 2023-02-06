Что делать, если заболели и болит горло: советы от фармкомпании ''Здоровье''

Боль в горле является распространенным симптомом ОРВИ. Прежде всего нужно понимать, что в зависимости от места поражения инфекцией это могут быть:

фарингит – поражение участка за полостью рта;

тонзиллит – отек и покраснение миндалин, мягких тканей в задней части рта;

ларингит – отек и покраснение гортани.

Для лечения существуют различные формы препаратов: таблетки для рассасывания, леденцы, спреи, полоскания с обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим действием.

Решаем проблему быстро!

Переносить простуду без болезненных и дискомфортных ощущений в горле гораздо легче. Согласно мировой статистике, их устранение существенно сокращает срок болезни. Кроме того, на первых стадиях респираторно-вирусных заболеваний рекомендуют именно симптоматические препараты, поскольку подключение к патологическому процессу "тяжелоатлетов" - антибиотиков несет больше вреда, чем пользы.

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Первый барьер на пути респираторной инфекции к дыхательным путям – миндалины. Это органы иммунной системы, выполняющие защитную функцию. Когда они не справляются с этой задачей, происходит развитие воспалительного процесса — ангины или хронического тонзиллита. Вот почему горло обязательно нужно лечить и как можно скорее!

Поможет в этом препарат Ангилекс-Здоровье, который выпускается в форме раствора для полоскания и спрея. Препарат можно использовать детям с 6 лет. Он оказывает антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное действие, а также быстро устраняет болевой синдром.

Компания "Здоровье" выпускает большое количество спреев для лечения воспалений горла. Это линейка препаратов "Ингалипт-Здоровье", "Ингалипт-Здоровье форте", "Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой", а также препараты "Бетайод плюс", "Каметон-Здоровье", "Пропосол- Здоровье".

"Ингалипт-Здоровье" - местное антибактериальное средство, содержащее сульфаниламид, тимол, мяту, эвкалипт, ромашку и подходит детям от 3 лет.

"Каметон-Здоровье" - спрей-антисептик местного применения. Содержит в составе хлорбутанол, камфору, левоментол, эвкалипт. Может применяться для лечения детей от 5 лет.

"Бетайод плюс" - спрей для полости рта. Действующее вещество - повидон-йод, выделяющий при контакте с кожей или слизистыми оболочками органический йод, обладающий широким спектром противомикробного действия. Йод частично действует бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные кокки и бациллы, некоторые анаэробные бактерии, дрожжи, простейшие и некоторые вирусы. Препарат также содержит аллантоин, оказывающий противовоспалительное действие. Применять для лечения детей от 8 лет.

В сезон простуд в семейной аптечке желательно иметь препараты линейки "Хлорофилипт" (в форме спрея или таблеток для рассасывания), содержащей экстракт эвкалипта, для улучшения функционального состояния полости рта при сезонных заболеваниях. Этот препарат применяется только для взрослых.

В портфеле компании есть 2 фитопрепарата природного происхождения на основе продукта жизнедеятельности пчел – прополиса.

Это "проалор" в форме таблеток для рассасывания. Применяется в составе комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости рта, глотки и гортани. Фенальный гидрофобный препарат прополиса (продукт жизнедеятельности пчел) оказывает антимикробное (на стафилококки, кишечную, синегнойную палочки), противогрибковое (на грибы рода Candida), противовоспалительное, ранозаживляющее и дезодорирующее действие. Назначается пациентам в возрасте от 15 лет. А также "Пропосол-Здоровье" в форме спрея. Действие препарата также обусловлено свойствами комплекса биологически активных веществ прополиса (флавоны, флавоноиды, производные коричневой кислоты). Обладает противовоспалительными, противомикробными (относительно грамположительными бактериями) и анальгезирующими свойствами. Применяется детям от 12 лет.

Позаботьтесь о себе и будьте здоровы в любую погоду! Укомплектуйте свою семейную аптечку заранее и встречайте сезон вирусных инфекций во всеоружии!