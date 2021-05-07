Как у Ким: что такое глютеопластика и кому она нужна

Время идет, и мода на женские фигуры постоянно меняется. Неизменным остается только одно "требование" - упругие округлые ягодицы, придающие телу особой чувственности и притягательности. Увы, далеко не каждую девушку природа от рождения наградила таким достоинством, потому над красивыми формами приходится подолгу потеть в спортзале. Если же времени или желания тренироваться нет, на помощь придет глютеопластика.

Пластический хирург Андрей Якобчук рассказал читателям MedOboz в чем заключается эта операция, как ее проводят и что ждет пациентку после увеличения ягодиц

Что такое глютеопластика и как она проводится

Как вы уже догадались, глютеопластика – это операция, направленная на увеличение объема ягодиц.

"Есть несколько методов проведения операции, - рассказывает врач. – И наиболее распространенная среди них – установка имплантов. Эндопротез ставится под ягодичную мышцу через разрезы в межягодичном пространстве, и со временем обрастает "капсулой" и приживается. Вторая по распространенности методика – гибридная: в процессе операции устанавливается имплант, а поверх вводится собственный жир пациентки. Такая техника позволяет использовать импланты меньшего размера, что минимизирует вероятные осложнения после процедуры".

На третьем месте по популярности, как отмечает эксперт, идет липомоделирование – методика, при которой увеличение ягодиц происходит посредством введения подкожно в область ягодиц собственного жира пациентки, если такового в организме достаточно для достижения желаемой формы. В таком случае со временем порядка 30-40% введенного жира рассасывается, оставшийся же будет помогать сохранять форму ягодиц всю жизнь.

Каждая из операций проводится под общим наркозом, длится приблизительно 1-2 часа и не требует пребывания пациентки на стационаре.

После процедуры необходимо придерживаться некоторых правил на период восстановления: в течение двух недель спать на животе, носить специальное компрессионное белье, а также минимизировать нагрузку на ягодичные мышцы.

Показания к операции

"Глютеопластика – это та самая операция, которой можно избежать: форму ягодиц можно изменить самостоятельно, регулярно и усердно выполняя специальные физические упражнения", - говорит пластический хирург.

Единственным показанием, по его словам, является травма или операция на ягодичных мышцах (эта причина обращений – огромная редкость), а также широкий плоский таз у пациентки, который сложно "прокачать" даже усиленно занимаясь.

Обратная сторона медали

Как и другие хирургические вмешательства, глютеопластика также может иметь и некоторые последствия.

"Наиболее распространенное осложнение – опущение и смещение импланта, в результате чего фигура женщины очень искажается, потому коррекции в таком случае не избежать", - предупредил врач.

Чаще всего так происходит с пациентами, которые не смогли устоять от соблазна установить слишком большие импланты.

Табу после операции

Если во избежание глютеопластики ягодицы нужно было усиленно прокачивать, то после того, как пациентка решилась на операцию, нужно максимально минимизировать нагрузки на эту зону.

"Кроме того, стоит всегда помнить, что после такой операции больше никогда нельзя будет делать уколы в ягодичную мышцу. При необходимости придется "подставить" бедро, голень или бицепс, иначе, как минимум, вводимый препарат не окажет эффекта, как максимум – на месте укола может возникнуть тяжелый воспалительный процесс", - подытожил врач.

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