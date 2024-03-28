После долгой зимы, нескольких месяцев пребывания в нагретых, сухих помещениях, можно увидеть, что лицо стало тусклым, обезвоженным и безжизненным. Наша кожа становится более уязвимой к повреждениям, накоплению орогевших, мертвых клеток придает ей сероватый оттенок и сухость. Такой внешний вид, как правило, совсем не устраивает очаровательных женщин и приводит их в кабинет дерматолога-косметолога.

Лицо в "тумане"

Если дополнительно имеете привычку курить, то проявления "увядшей кожи" весной лишь усиливаются. Это связано с несколькими процессами. Никотин сужает сосуды, препятствующие притоку крови, богатой кислородом, к тканям. Но стоит отметить, что значительный вред оказывает не сам никотин, как привыкли считать: во время сгорания табака и бумаги, в которую он завернут, почти 5 000 опасных химических соединений проникают в организм, 200 из них – опасны.

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Наиболее распространенный и, наверное, самый понятный процесс, ассоциирующийся с курением – преждевременное старение. "Лицо курильщика" показательно выражено морщинами, исхудалыми чертами, контурами костей, атрофическими процессами, серым цветом лица и гиперволемическим видом. Эти риски более характерны для женщин, а уровень старения коррелирует с количеством пачек сигарет, выкуренных в день!

Появление морщин усиливается прямым влиянием табачного дыма, который уменьшает количество влаги в роговом слое эпидермиса и вызывает легкий воспалительный процесс. Дым препятствует синтезу коллагена I и III типа. Это весомый фактор, который ускоряет процесс старения, а также буквально уничтожает коллаген и тропоэластин.

Но существует множество других дерматологических угроз из-за потребления табака, которые могут повлиять на кожу как непосредственно из-за эпидермиса, так и опосредованно из-за кровотока. В табачном дыме содержится большое количество канцерогенов и мутагенов.

Если у вас есть акне (прыщи) – курение тоже только испортит процесс лечения. Исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, с участием 896 человек, показало, что курильщики переносят акне в гораздо более тяжелой форме. Причинами образования угрей и гнойных элементов является закупорка и воспаление сальных протоков вследствие нарушения секреторных функций, обмена веществ и структурных поражений кожи. Следовательно, курение затрудняет достижение результатов от любых процедур, а также исчерпывает запасы витамина С, что приводит к нарушению упругости кожи. Поэтому перед тем, как поставить задачу своему дерматологу или врачу-косметологу вернуть весну и вашему лицу – скажите откровенно, если имеете эту привычку. Возможно, врач порекомендует вам перейти на электронные устройства для нагревания табака, где исключен процесс горения. Эти девайсы нагревают табак до температур ниже 350 градусов, за счет чего он не горит и уровни вредных веществ, в том числе монооксида углерода, в среднем ниже на 90% по сравнению с дымом сигареты. Соответственно, ваша кожа лучше реагирует на бьюти-процедуры и восстанавливается.

Убираем лишнее

Основная задача весенних процедур – слущить ороговевшую (мертвую) кожу. Для этого косметологи используют всевозможные пилинги. Но весной становится больше солнца, поэтому подойдет не каждая процедура из-за возможного риска пигментации. Используйте только нежные пилинги, например: энзимный (ферментный) или поверхностный кислотный на азелаиновой или миндальной кислоте. Именно эти кислоты называют "пожилыми", поскольку они угнетают образование пигмента. А еще они помогают в лечении легких форм акне.

В кабинете у косметолога с отшелушиванием хорошо справится гидропилинг. Это косметическая процедура, которая обеспечивает эффективную "уборку", глубокую очистку и увлажнение кожных покровов. Струя воды с добавлением подобранных компонентов очистит кожу от ороговевших, ненужных клеток, насытится питательной влагой. Во время процедуры могут использоваться и различные сыворотки, питающие и увлажняющие ткани. Важным отличием гидропилинга от альтернативных методов пилинга является его деликатность. Он не вызывает болевых ощущений, раздражения, но это никак не влияет на эффективность метода. После процедуры кожа может немного покраснеть, впрочем, этот эффект очень кратковременный. И скоро вы почувствуете, как лицо "дышит". Не менее важно слущить лишние клетки и с тела. Дома вы можете принять горячую ванну и помассировать все тело нежным скрабом, обращая внимание на колени, локти, стопы. Далее не забудьте нанести на кожу лёгкий увлажняющий крем для тела.

Насыщаемся витаминами

Равно как и весь организм, кожа страдает от недостатка питательных веществ весной. Попробуйте мезотерапию – это инъекционная процедура для улучшения состояния кожи с помощью препаратов, содержащих витамины и микроэлементы. Она поможет сделать кожу более эластичной, упругой и увлажненной. С помощью мезотерапии также лечат акне, купероз, убирают отечность и кровоподтеки под глазами. Процедуру также используют для волос и кожи головы. Витаминный коктейль улучшает рост волос, борется с выпадением.

Еще одна весенняя процедура, которая восстановит упругость и вернет сияние кожи – биоревитализация. Это также инъекционная процедура, которая используется в косметологии и эстетической медицине для уменьшения признаков старения, таких как морщины, обезвоживание и эластичность. Процедура заключается в инъекциях гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов и других полезных компонентов под кожу, что способствует повышению увлажненности, улучшению кровообращения и стимулированию синтеза коллагена. Это позволит вам подтянуть и разгладить кожу, улучшить ее тонус и текстуру.

Помните, независимо от времени года, нужно пить достаточное количество чистой воды и обязательно наносить солнцезащитный крем! И отдельное предостережение: избегайте в эту пору таких процедур, как микродермабразия, любых манипуляций для уменьшения пигментации (например IPL), ретиноевого, фенолового или гликолевого пилингов. Отсрочьте это на осень и наслаждайтесь весной.