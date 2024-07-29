БАДы для увеличения массы: неоправданные риски?

Канадские исследователи встревожены растущей популярностью добавок для наращивания мышечной массы среди подростков и молодых людей. Врачи первичной медико–санитарной помощи, терапевты и врачи по вопросам психического здоровья должны интересоваться у каждого подростка и молодого человека, принимают ли они добавки для наращивания мышечной массы, такие как протеин или креатин, – рекомендуют эксперты в новом научном обзоре.

Поскольку продукция для наращивания мышечной массы не тестируется контролирующими органами перед выходом на рынок так, как фармацевтические препараты, в последние годы эти добавки все чаще связаны с высокими показателями смертности и инвалидности среди подростков.

Какие побочные эффекты могут вызвать добавки для наращивания мышечной массы? Почему в составе такой продукции много запрещенных ингредиентов? И как подобные БАД–ы приводят к психологической зависимости?

Видео дня

Почему врачам нужно контролировать употребление добавок среди подростков?

Добавки для наращивания мышечной массы пользуются огромной популярностью среди спортсменов и бодибилдеров. Они обещают быстрые результаты, улучшение физических показателей и ускоренное восстановление после тренировок. Однако, несмотря на все эти преимущества, использование таких добавок может представлять серьезные риски для здоровья.

"Для многих молодых людей, особенно мальчиков, использование этих добавок является обычным явлением, хотя они вовсе не нужны организму, ведь все необходимые вещества можно получать из питания", – отмечает автор обзора, доктор философии, доцент кафедры социальной работы в Университете Торонто Кайл Гансон.

По данным нескольких исследований, мужчины чаще страдают расстройствами пищевого поведения, связанными с наращиванием мышечной массы, а также являются наибольшим числом потребителей добавок для наращивания мышечной массы.

Исследования Гансона показали, что около 80% подростков и молодых мужчин принимают белковую добавку, а 50% принимают креатиновый бустер. Но врачи могут не знать об этом, – добавляет Гансон.

Исследователь считает, что медики должны в обязательном порядке контролировать употребление добавок для наращивания мышечной массы среди подростков и молодежи, поскольку эта продукция связана с множеством рисков для здоровья и жизни.

Здоровый рацион может заменить банку смеси для наращивания мышц

Гансон и соавторы обзора также отмечают, что врачам следует использовать подход снижения вреда, который поощряет сокращение или изменение приема добавки, а не настаивает на полном воздержании. Например, врач может оценить потребление пациентом углеводов, белков, жиров, калорий, витаминов и минералов. И, если это уместно, посоветовать подростку получать все необходимые питательные вещества из рациона питания.

Доктор медицины, медицинский директор программы магистратуры по спортивной подготовке в Университете Новой Англии в Биддефорде Мишель Лаботц считает, что большинство подростков и молодых людей не будут слушать врача, рассказывающего им о потенциальном вреде добавок.

Однако, по словам Лаботц с 20-ти летним опытом врача спортивной медицины, более эффективный способ сократить использование добавок – разъяснить пациентам, что БАД-ы для наращивания мышечной массы являются пустой тратой денег.

Ведь мышцы прекрасно развиваются при здоровом питании и регулярных физических упражнениях. Эксперты надеются, что профессиональные сообщества разработают официальные клинические рекомендации по применению добавок для наращивания мышечной массы у подростков и молодых людей.

Загрязненные и опасные: состав добавок

Неблагоприятные последствия от добавок для наращивания мышечной массы могут возникнуть, когда продукты имеют обманчивую маркировку. Например, то, что продается как креатин, иногда содержит другие, более вредные ингредиенты, такие как детеренол или оксилофрин, которые не одобрены контролирующими органами.

По словам доктора медицинских наук, доцента Гарвардской медицинской школы в Бостоне Питера Коэна, такие слова, как "запатентованный", "смесь" или "комплекс" на этикетке добавки, должны вызывать тревогу.

В отличие от фармацевтических препаратов, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA не уполномочено оценивать безопасность пищевых добавок до их продажи потребителям. Производители добавок также не обязаны раскрывать количество каждого ингредиента в фирменной смеси на этикетках продуктов.

По одной из оценок, 23 000 посещений отделений неотложной помощи в США ежегодно связаны с побочными эффектами от пищевых добавок, начиная от проблем с сердцем и заканчивая трудностями глотания.

"Американские потребители – это подопытные крысы для этих продуктов. Эта индустрия вкладывает огромные деньги в изобретение ореола здоровья для себя. Добавки для наращивания мышечной массы могут быть просто опасными и не превратят никого в элитного спортсмена мечты", – отмечает доктор наук, профессор социальных наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Брин Остин.

Почему БАД-ы для наращивания мышц опасны для здоровья?

1. Некачественные ингредиенты в составе

Одной из главных проблем является отсутствие строгого контроля за производством и содержимым добавок. Некоторые производители могут использовать низкокачественные или запрещенные вещества, которые могут быть опасны для здоровья – тяжелые металлы, бактерии, химические соединения.

2. Побочные эффекты

Многие добавки содержат вещества, которые могут вызвать неприятные побочные эффекты. Например, некоторые протеиновые порошки могут вызывать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газообразование и диарею.

Сильные стимуляторы, такие как эфедрин или синефрин, могут привести к повышению артериального давления, учащенному сердцебиению и другим сердечно-сосудистым проблемам.

3. Гормональные дисбалансы

Некоторые добавки для наращивания мышечной массы содержат вещества, которые могут влиять на гормональный баланс организма. Например, анаболические стероиды и прогормоны могут привести к серьезным гормональным дисбалансам, вызывая проблемы с репродуктивной системой, изменение настроения и агрессивное поведение.

4. Проблемы с печенью и почками

Чрезмерное употребление белковых добавок и других веществ может оказывать дополнительную нагрузку на печень и почки, что может привести к их повреждению. В крайних случаях это может вызвать почечную или печеночную недостаточность, требующую медицинского вмешательства.

5. Недостаток научных исследований

Многие добавки не прошли достаточного количества научных исследований, чтобы подтвердить их безопасность и эффективность. Это означает, что потенциальные долгосрочные эффекты от их использования остаются неизвестными.

6. Взаимодействие с лекарственными препаратами

Некоторые добавки могут взаимодействовать с принимаемыми лекарственными препаратами, снижая их эффективность или усиливая побочные эффекты. Это особенно важно для людей, которые уже имеют хронические заболевания и принимают медикаменты на постоянной основе.

7. Психологическая зависимость

Помимо физической опасности, добавки для наращивания мышечной массы могут вызвать психологическую зависимость. Люди могут начать полагаться на них, считая, что они не смогут добиться результатов без использования добавок. Это может привести к нарушению нормального пищевого поведения и восприятия собственного тела.

Хотя добавки для наращивания мышечной массы могут быть полезны при правильном использовании, важно помнить о потенциальных рисках. Перед началом приема любых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным специалистом в области питания.

Лишь профессионал может оценить, какие добавки подходят для вас и в каких количествах они могут быть безопасны. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что все полезные микроэлементы для развития мышечной массы можно получить из рациона питания.