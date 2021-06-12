Чем завтракают украинцы в 2021 году

Исследования компании "Люстдорф"

Интенсивная жизнь XXI века фактически не оставляет людям возможности и времени на приготовления вкусного и одновременно питательного завтрака. Поэтому все больше украинцев выбирают легкий и полезный вариант — новую питьевую кашу "Селянська", которую не нужно варить. Среди ее поклонников уже заметили известных украинских блогеров.

С давних времен основу питания украинцев составляли разнообразные каши: крупа просто заливалась водой и изредка приправлялась маслом или натуральным медом. Сегодня существует огромное множество вариаций каш, поэтому неудивительно, что украинцы едят их практически каждый день. Особой популярностью пользуются молочные каши, которые в качестве завтрака выбирают примерно 45% украинцев.

Зато 55% наших соотечественников вообще не завтракают из-за нехватки времени, сил или вдохновения для приготовления пищи. И это огромная ошибка, поскольку за период сна в организм человека не попадают ни вода, ни еда, то есть происходит некое вынужденное голодание, и именно завтрак позволяет наполнить организм питательными веществами и восстановить запас энергии и бодрости на весь последующий день. Если вы не позавтракали, высока вероятность, что чувство голода заставит вас "напихиваться" чем-то на ходу, из-за чего вы превысите дневную норму калорий.

Зная это, компания "Люстдорф" создала уникальный продукт на украинском рынке — питьевую кашу "Селянська", которую не нужно варить, поэтому она идеально вписывается в интенсивный стиль жизни XXI века. Ее различные вариации — овсяная, рисовая и гречневая — могут удовлетворить потребности каждого.

Почему люди выбирают питьевую кашу "Селянська"

Ряды сторонников каши "Селянська" растут с каждым днем. Люди выбирают ее за отсутствие добавленного сахара и одновременно отличный вкус. К тому же, каша, несмотря на оригинальный питьевой формат, дарит ощущение сытости и наполняет организм питательными веществами, поэтому она с легкостью может стать полноценным завтраком.

Потребители также отмечают удобный формат любимой каши. Она представлена ​​сразу в 2 вариантах: большая семейная упаковка 750 г и маленькая упаковка 250 г, которую легко взять с собой в школу, институт или на работу. А еще ее очень полюбили наши молодые гурманы — дети 3–10 лет, которых раньше заставить съесть кашу на завтрак было нереально. Сейчас же сложно оторвать детей от упаковки хоть на минуту — так уж вкусна для них "Селянська".

Среди любителей вкусного и полезного завтрака уже заметили первых знаменитостей. Например, известная украинская блогерка Анастасия Стадник полюбила питьевую кашу "Селянська" по ее приятный вкус и легкость в употреблении, при этом больше всего ей по душе именно овсяная питьевая каша. К тому же, "Селянська" — это удачный выбор для ее маленькой дочери Миланы, которой трудно угодить.

Еще одна украинская блогерка Алина Ханумак выбирает питьевую кашу "Селянська" за ее естественность и отсутствие примесей, ведь в составе каши только натуральные ингредиенты: 90% молока и 10% зерна (овса, гречки или риса). Поэтому Алина и не боится давать питьевую кашу своему сыночку Артуру.

Полезная каша, которая всегда под рукой

Чтобы приготовить вкусный полноценный завтрак, больше не нужно долго стоять у плиты и следить, чтобы молоко никуда не убежало или что-то не подгорело, — достаточно просто зайти в ближайший супермаркет и положить питьевую кашу "Селянська" в корзину. Представлена каша сегодня почти во всех крупных маркетах и ​​небольших магазинах и даже в интернет-магазине Rozetka.

А главное, что стоимость питьевой каши "Селянська" вас приятно удивит, ведь цена маленькой упаковки составляет в среднем 15 грн, а большой — всего 35 грн. А если к этому добавить еще и временные затраты, преимущества готовой питьевой каши "Селянська" очевидны.

Поэтому инновационная питьевая каша "Селянська" уже успела покорить сердца тысяч потребителей в Украине и доказала, что питаться полезно и вкусно на самом деле просто. Стоит только приобрести готовую кашу и можно забыть наконец о часах, потраченных на приготовление пищи.

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