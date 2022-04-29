Какие продукты вызывают рак

Какие продукты повышают риск развития рака

Известно, что неправильное питание часто является причиной некоторых видов развития онкологических заболеваний. Особенно это касается таких его типов, как рак желудка, пищевода, колоректальный рак и рак поджелудочной железы.

Недавно в иностранных медицинских журналах, таких как MDedge, были опубликованы новые исследования, которые демонстрируют новые доказательства, полностью подтверждающие это утверждение.

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Исследователи сообщают, что частое потребление овощей, в числе которых – листья салата, бобовые, крестоцветные приводит к заметному снижению риска развития онкозаболеваний, а также заболеваний печени.

Другая команда исследователей получила достоверные доказательства того, что частое употребление красного мяса, животной печени и обработанного (жареного или копченого) мяса значительно увеличивает риски того, что у человека разовьется рак желудка.

Результаты последнего исследования "подкрепляют идею о том, что отказ от употребления красного и переработанного мяса, вероятно, полезен не только для предупреждения развития колоректального рака", — сказал автор и эпидемиолог д-р наук в области медицины Паоло Боффетт, магистр Онкологического центра Университета Стоуни-Брук (Нью-Йорк). "Возможный канцерогенный эффект может распространяться за пределы толстой кишки" - подчеркнул он.

Оба исследования были обнародованы на съезде, которые проводит Американская ассоциация исследований рака.

Для исследования красного мяса исследователи изучили статистику масштабного исследования Голестан, которое проспективно отслеживает 50 045 человек в возрасте 40-75 лет из северо-восточного Ирана. Исследование сосредоточено на раке пищевода из-за высокого уровня заболеваемости в регионе.

Потребление красного мяса довольно редко в регионе, где жители обычно предпочитают курицу, сообщила ведущий исследователь Джулия Коллатуццо, врач-резидент в области медицины труда в Болонском университете, Италия. В среднем участники ежедневно потребляли 18,4 грамма красного мяса и 72,1 грамма белого мяса.

Ученые наблюдали за участниками исследования в течение 12-летнего периода наблюдения, в течение которого у 369 развился рак пищевода и у 368 развился рак желудка. Красное мясо было связано только с более высоким уровнем рака пищевода у женщин (коэффициент риска 95% доверительный интервал увеличения потребления).

Общее потребление красного мяса (красного мяса, субпродуктов и переработанного мяса) было связано с более высокими показателями рака желудка, как и потребление красного мяса.

По словам Коллатуццо, результаты показывают, что у тех, кто находится в самом высоком уровне общего употребления красного мяса, риск может быть примерно на 25% выше, чем у тех, кто находится в самом низком уровне.

В целом, по ее словам, результаты исследования не удивительны. По ее словам, низкая связь между потреблением красного мяса и раком пищевода может быть связано с тем, что мясо лишь временно проходит через пищевод.

Для исследования рака/заболеваний печени исследователи изучили медицинские записи 470 653 человек в исследовании привычек питания и здоровья NIH-AARP. Они были начаты в 1995-1996 годах, когда исследуемым было 50-71 год. За средний период наблюдения 15,5 лет у 899 человек развился рак печени, а 934 человека умерли от хронического заболевания печени.

Среднее потребление овощей составляло от 1 до 3,7 чашки (225 гр) в день соответственно, говорит ведущий автор исследования Лонг-Ганг Чжао, магистр, аспирант Гарвардского университета.

После детального изучения статистики объемов потребления овощей, вероятность развития рака печени у тех, кто потреблял более 3 чашек была на треть ниже, чем у тех, кто потреблял 1 и менее чашек овощей в день.

Самыми сильными борцами с раком оказались несколько видов овощей: крестоцветные (белокачанная капуста, цветная капуста, брокколи), салат, бобовые и морковь. Эти виды овощей также были связаны с более низкими показателями смертности от хронических заболеваний печени (все P <0,01), как и общее потребление овощей (P = < 0,01).

"Увеличение потребления овощей на одну чашку (8 унций или 225 грам) было связано примерно с 20% снижением рисков развития рака печени и хронической смертности от других нарушений работы печени", — сказал Чжао.

Статистически значимых зависимостей между потреблением фруктов и смертностью от рака или других заболеваний печени выявлено не было.

По словам Чжао, полученные данные дают больше информации о диете и заболеваниях печени. "Хроническое заболевание печени, которое предрасполагает к раку печени, является десятой причиной смерти во всем мире, вызывая два миллиона смертей каждый год. Он имеет общие этиологические процессы с раком печени. Таким образом, изучение как смертности от хронических заболеваний печени, так и заболеваемости раком печени в нашем исследовании может дать более ясную картину профилактики заболеваний печени".

Следует отметить, что оба исследования основаны на самоотчетах испытуемых о потреблении пищи, которые могут быть ненадежными, а участники анализа фруктов/овощей были в основном европейского происхождения.