Названы лучшие продукты для перекуса перед сном

Творог может быть лучшим вариантом вечерней трапезы, поскольку он содержит медленно усваиваемый белок, который улучшает настроение.

Кроме того, можно добавить в творог персик, чтобы получить порцию витамина C. Об этом рассказала диетолог Джессика Крэнделл, пишет News Chant.

Другой хорошей вечерней закуской могут стать орехи. По словам нутрициолога Дерила Джиоффре, они снижают раздражительность, способствуют снижению веса и снижают опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Также орехи помогают достичь правильного баланса глюкозы в крови. Таким же действием обладает хумус.

Киви тоже может стать хорошим выбором, чтобы утолить голод перед сном. Диетолог Барбара Эллиотт рассказала, что фрукт очень питателен, содержит мало калорий и полон витаминов, необходимых человеку каждый день. Кроме того, киви поможет легче заснуть, также он содержит серотонин, который часто называют гормоном счастья.

Другим продуктом, который поможет продержаться до завтрака, диетологи назвали греческий йогурт. Нутрициолог Марша МакКаллох отметила, что кальций, содержащийся в нем, поможет быстрее уснуть и лучше выспаться, а казеин даст чувство насыщения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самым главным фактором укрепления иммунитета является здоровый кишечник и правильное питание. Чтобы поддерживать его, трижды в день следует употреблять овощи.

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