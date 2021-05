Названы продукты, которые могут помочь сбросить вес

При похудении могут помочь бобовые культуры — бобы, чечевица, нут и другие. Их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений на калорийности пищи.

Продукты питания, которые могут помочь сбросить вес, назвали американские диетологи Лорен Хьюберт, Роксана Эсани и Кери Ганс, пишет Eat This, Not That. Кроме того, при похудении следует включить в рацион авокадо.

"Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости. Это значит, что ваш аппетит будет подавлен, и вы будете сыты дольше", – сказала Эсани.

Другой диетолог посоветовала худеющим есть клубнику. По ее словам, в этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес.Также рекомендуется есть сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис, фисташки и йогурт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самой опасной закуской для тех, кто хочет похудеть, являются картофельные чипсы. Согласно исследованиям, при регулярном потреблении чипсов люди склонны набирать вес.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram