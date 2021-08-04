Названы самые опасные утренние привычки: могут спровоцировать болезни

Врачи считают, что правильное начало дня оказывает серьезное влияние на самочувствие человека. И некоторые утренние привычки, особенно в питании, способны повысить вероятность развития хронических заболеваний, а те – привести к сокращению продолжительности жизни.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты рассказали, чего не стоит делать по утрам. Рекомендации основаны на серии исследований, ссылки на которые приведены ниже.

Пропуск завтрака

Ученые пришли к выводу, что обильный завтрак вместо обильного ужина может предотвратить ожирение и высокий уровень сахара в крови.

Соответствующее исследование показало, что те его участники, которые полноценно питались утром, в течение дня сжигали почти в два раза больше калорий. Также они говорили о более низком уровне глюкозы в крови.

"Мы рекомендуем пациентам с ожирением, а также здоровым людям есть обильный завтрак, а не такой ужин, чтобы снизить массу тела и предотвратить метаболические заболевания", – отметили ученые.

Результаты другого исследования (опубликовано в журнале JACC Американского колледжа кардиологии), в котором приняли участие 6550 человек, показали: те, кто игнорировал прием пищи утром, обладали на 87% повышенным риском смерти от заболеваний сердца и сосудов, чем те, кто завтракал.

Употребление бекона

Британские исследователи установили: один кусочек бекона (25 граммов) в день на 20% увеличивает вероятность образования злокачественных опухолей толстого кишечника и прямой кишки (колоректальный рак). Подробнее с научной работой можно ознакомиться в Международном журнале эпидемиологии (International Journal of Epidemiology).

Кофе перед едой

Специалисты из Университета Бата (Британия) изучили комбинированное влияние нарушенного сна и кофеина на метаболизм человека. В итоге они выяснили: употребление черного кофе перед приемом пищи влияет на уровень глюкозы в крови. Поэтому этот напиток ученые порекомендовали пить уже после завтрака.

Употребление сока

На сайте американского медицинского журнала Diabetes Care опубликована серия научных работ о рисках возникновения диабета. Специалисты отметили: если часто пить фруктовые соки и сладкие напитки (не только на завтрак), риск развития диабета повышается на 16%. Они советуют заменять соки фруктами, которые содержат много клетчатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые считают, что диета может помочь справиться с мигренью. Они порекомендовали внести коррективы в питание, которые повлияют на снижение частоты и интенсивности головных болей.

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