Омега-3: капсулы или рыба? Что эффективнее для здоровья

Омега-3 — это полезные жиры, о которых слышал почти каждый. Их связывают с работой сердца, мозга, зрения и даже с настроением. Но действительно ли нам нужно пить добавки с омега-3? Или достаточно просто правильно питаться?

Давайте разберёмся, что говорят современные исследования и рекомендации врачей.

Что такое омега-3?

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот. Наиболее важные из них для человека:

EPA (эйкозапентаеновая кислота)

DHA (докозагексаеновая кислота) (оба содержатся в морской рыбе и морепродуктах)

ALA (альфа-линоленовая кислота) (содержится в растительных продуктах — семенах льна, грецких орехах)

Организм может преобразовывать ALA в EPA и DHA, но делает это очень неэффективно — в среднем только 5–10%. Поэтому прямой источник EPA и DHA, то есть жирная рыба, считается предпочтительным.

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В чём польза омега-3?

Существует множество научных работ, подтверждающих пользу омега-3:

Сердечно-сосудистая система: понижают уровень триглицеридов, обладают легким антиаритмическим и противовоспалительным действием. American Heart Association

понижают уровень триглицеридов, обладают легким антиаритмическим и противовоспалительным действием. American Heart Association Мозг и психика: DHA особенно важна для мозга. Наблюдаются положительные эффекты при депрессии, когнитивных нарушениях. Frontiers in Aging Neuroscience, 2020

DHA особенно важна для мозга. Наблюдаются положительные эффекты при депрессии, когнитивных нарушениях. Frontiers in Aging Neuroscience, 2020 Беременность и развитие ребёнка: DHA важно для развития мозга и зрения плода. EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов)

DHA важно для развития мозга и зрения плода. EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов) Глаза: DHA — структурный компонент сетчатки глаза. Дефицит может ухудшать зрение.

Сколько омега-3 нужно?

Рекомендации для здоровых людей (включая взрослых и пожилых): 200–500 мг EPA + DHA в сутки.

Это примерно:

2–3 порции жирной рыбы в неделю (лосось, сельдь, скумбрия, сардины)

(лосось, сельдь, скумбрия, сардины) Или добавки — если по каким-то причинам рыба в рационе отсутствует

При определенных проблемах (например, высокий уровень триглицеридов, сердечная недостаточность) дозировки могут быть выше — но только по назначению врача.

Что насчет добавок?

Добавки с омега-3 (рыбий жир, масло криля, водорослевое масло для вегетарианцев) могут быть полезны, если вы:

Не едите рыбу или морепродукты

Находитесь в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям

Беременны

Имеете хронические воспалительные состояния (например, ревматоидный артрит)

Эффект от добавок не всегда такой же, как от пищи. Омега-3 из рыбы усваиваются лучше, а сама рыба — это еще и белок, витамин D, селен и другие полезные вещества.

Также не стоит превышать дозировки: приём высоких доз без контроля может влиять на систему свертываемости крови.

Омега-3 — не панацея

Хотя омега-3 важны, это не волшебная таблетка. Они не лечат болезни сами по себе, но могут быть частью общей стратегии здоровья: полноценное питание, активность, контроль давления, сахара и веса.

Итого:

Омега-3 действительно полезны — особенно для сердца, мозга и глаз.

Оптимально — получать их из жирной рыбы 2–3 раза в неделю.