Отравления в ресторанах McDonald's: госпитализации и смерть

В США разразился новый скандал, связанный с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's. Санитарные власти зафиксировали массовое отравление людей в нескольких штатах, причиной которого стал популярный сэндвич Quarter Pounder, также известный как "Роял Чизбургер". Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC заявили, что десятки людей, среди которых есть дети и пожилые, заразились опасной бактерией E. coli после употребления продукции ресторана.

Вспышка инфекции распространилась по разным регионам страны, что вызвало общественный резонанс и панику среди посетителей сети. На фоне этого инцидента McDonald's столкнулся с серьезным падением акций и временно убрал из меню проблемный сэндвич в пострадавших штатах.

Масштабы вспышки: погиб пожилой мужчина

По данным CDC, 49 человек уже заболели, из них 10 были госпитализированы, а один человек скончался. Инциденты были зафиксированы в нескольких западных штатах США, где сети McDonald's наиболее популярны.

Видео дня

Самая высокая концентрация пострадавших - 29 человек наблюдается в штате Колорадо, а остальные случаи распределены по Вайомингу, Небраске, Юте и другим штатам.

Пока точный источник инфекции не выявлен, однако следователи предполагают, что это могут быть луковые кольца, использованные в сэндвичах, которые могли быть заражены кишечной палочкой Escherichia coli. Вспышка была зарегистрирована в конце сентября, жертвы заболевания представляют широкий возрастной диапазон - от 13 до 88 лет. Единственный погибший - пожилой мужчина из штата Колорадо.

Последствия для бизнеса

Сразу после появления новостей о вспышке кишечной инфекции акции компании McDonald's упали на 9%. В некоторых западных штатах компания уже приняла меры, временно изъяв из меню популярный сэндвич Quarter Pounder, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заражения. McDonald's активно сотрудничает с CDC для выяснения точных причин вспышки и предотвращения новых случаев.

Что такое кишечная палочка E. coli?

Кишечная палочка Escherichia coli - это бактерия, которая обычно живет в кишечнике людей и животных. Однако некоторые штаммы могут быть опасными и вызывать серьёзные заболевания.

Основные симптомы инфекции E. coli включают сильную диарею, спазмы желудка, рвоту и иногда лихорадку. Симптомы обычно проявляются через несколько дней после заражения.

Это не первый случай кишечной инфекции, связанный с сетью McDonald's. В 2022 году в штате Алабама шестеро детей пострадали от инфекции после употребления куриных наггетсов, четверо из которых попали в больницу. Тогда инспекция CDC выявила нарушения техники безопасности в одном из ресторанов сети.

Расследование вспышки кишечной инфекции, связанной с McDonald's, продолжается. В то время как компания и санитарные службы предпринимают все меры для выявления источника инфекции и предотвращения дальнейших случаев заболевания, угроза для здоровья потребителей остаётся серьёзной. McDonald's временно приостановил продажу Quarter Pounder в пострадавших регионах, однако точные причины вспышки ещё предстоит установить.