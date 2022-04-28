Раскрыт секрет стройности и здоровья долгожителей

В мире, где болезни и инфекции стали настолько распространенными, разве не удивительно узнать, что некоторые сообщества живут очень долгой и здоровой жизнью?

Исследователи обнаружили, что на нашей планете существуют такие регионы, где люди живут дольше на 10 лет, чем в среднем по статистике. Такие регионы называют "голубыми зонами". К ним относятся острова Икария (Греция), район Окинавы (Япония), остров Сардиния (Италия), городок Лома-Линда (Калифорния), остров Никоя (Коста-Рика).

Регионы "голубой зоны мира" имеют самые низкие показатели заболеваемости и являются домом для тех счастливчиков, кто живет сто лет и даже больше. Кроме того, жители этих регионов не только чрезвычайно здоровы, но и наиболее приспособлены к жизни, поэтому важно учитывать их привычки и распорядок дня. Они не имеют лишнего веса и сохранили физическую активность на долгие годы.

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Ученые решили изучить образ жизни и питания жителей "голубой зоны". Для тех, кто пытается сбросить несколько килограммов и сохранить активность, вот некоторые из их диетических и ежедневных привычек.

Долгожители "голубой зоны", кажется, без проблем включают в свой рацион полезные овощи и фрукты. Важно присутствие в рационе шпината, капусты разных видов (брюссельской, белокачанной, цветной), а также зеленого горошка, фасоли, свеклы.

Все они отлично подходят для похудения, поскольку богаты различными питательными веществами, том числе калием, пищевыми волокнами, фолиевой кислотой, витамином А и С.

Точно так же, если вы любите перекусывать между приемами пищи, переключитесь на фрукты, а не на переработанные чипсы и сладкие лакомства вроде печенья или конфет.

Как оказалось, обитатели "голубой зоны" стараются потреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, выбирают цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, белком, витаминами группы В, антиоксидантами и минералами, такими как железо, цинк, медь и магний.

Помимо помощи в потере веса, цельные зерна также помогают минимизировать риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и некоторых видов рака.

В первую очередь ученые обратили внимание, что жители "голубых зон" пьют много чистой воды. Это не только поддерживает гидратацию организма, но также снижает тягу к еде и улучшает чувство сытости.

Ученые, изучавшие регион Никоя в Коста-Рике, связывают большую часть здоровой жизни людей с количеством выпитой воды.

Если раньше люди чаще страдали от голода, то в наше время чаще всего вред здоровью приносит переедание.

Важно помнить о том, что вы едите, вы также должны записывать, сколько вы едите. Употребление небольших порций продуктов помогает сдерживать лишние калории. Говорят, что жители японской Окинавы следуют принципу "хара-хати-бу", древней конфуцианской практике есть до тех пор, пока вы не насытитесь не более чем на 80 процентов.

Изучая образ жизни жителей "голубой зоны", выяснилось, что они обычно не ходят в спортзал.

Тем не менее, они по-прежнему одни из самых активных людей на планете. Как же так?

Причина в том, что жители перечисленных регионов постоянно двигаются, занимаясь работой, требующей физических движений, такой как работа в саду, ходьба или езда на велосипеде.

Итак, основные секреты долгой и, главное – активной жизни до глубокой старости просты.

Уменьшите порции, потребляйте больше овощей и фруктов, чем мяса и конфет. Пейте много чистой воды и примите за правило проходить в день от 5 до 10 километров, выбирая места с чистым воздухом, чтобы насытить свои легкие кислородом.

Эти простые правила позволят вам, так же как и счастливым жителям "голубой зоны", не иметь лишнего веса, а также жить по 100 и более лет.