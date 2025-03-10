Сахар и соль: ​научный взгляд на 'белых врагов'

Наверняка ты слышал эти пугающие фразы:

Сахар – белая смерть

Соль – белый яд

Вокруг этих двух продуктов много мифов, запугиваний и крайностей. Одни отказываются от соли и сахара полностью, другие не представляют без них жизни.

Но правда, как всегда, посередине. Давайте разберемся: сколько сахара и соли действительно безопасно для здоровья, и какие доказательства есть у современной науки?

Сахар: сладкая зависимость?

Сахар – это быстрый источник энергии, но его избыток связан с ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца и печени.

Видео дня

Рекомендации ведущих организаций:

​ World Health Organization

Не более 10% от общего суточного потребления калорий.

Идеальная норма – до 5% (около 25 г / 6 чайных ложек).

Это касается добавленного сахара, а не естественного (фрукты, молочные продукты).

Американская кардиологическая ассоциация

Для женщин – до 25 г (6 чайных ложек) сахара в день .

. Для мужчин – до 36 г (9 чайных ложек) сахара в день.

Европейское общество кардиологов

Употребление сахара более 50 г в день увеличивает риск ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасен избыток сахара?

1. Лишний вес и диабет 2 типа

Сахар дает пустые калории , но не насыщает, вызывая переедание.

, но не насыщает, вызывая переедание. Высокий уровень сахара в крови перегружает поджелудочную железу, вызывая инсулинорезистентность.

Исследование (JAMA, 2022) показало, что отказ от сахара снижает риск диабета на 40%.

2. Повышенный риск инфаркта и инсульта

Избыток сахара повышает уровень триглицеридов и холестерина , ухудшая состояние сосудов.

, ухудшая состояние сосудов. Факт: у людей, получающих более 25% калорий из сахара, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше (Circulation, 2021).

3. Жировой гепатоз (жировая болезнь печени)

Фруктоза (сладкий компонент сахара) превращается в жир , накапливаясь в печени.

, накапливаясь в печени. Это приводит к неалкогольной жировой болезни печени, которая затрагивает 20% населения.

4. Влияние на мозг – сахар как наркотик?

Избыток сахара активизирует те же зоны мозга, что и кокаин , вызывая привыкание.

, вызывая привыкание. У детей и подростков избыток сахара связан с СДВГ и проблемами концентрации (The Lancet, 2023).

Где скрывается сахар?

80% сахара мы потребляем незаметно, даже не подозревая об этом!

Газировка (330 мл = 35 г сахара)

Йогурты с добавками (до 20 г на порцию)

Кетчуп, соусы (до 10 г в 1 ст. ложке)

Хлеб и выпечка

Готовые завтраки и мюсли

Если ты не кладешь сахар в чай, это еще не значит, что его нет в твоем рационе!

Как сократить сахар без стресса?

Выбирай продукты без добавленного сахара (читай состав). Замени сладкие напитки на воду, чай, кофе без сахара. Ешь больше белка и клетчатки – они уменьшают тягу к сладкому. Используй натуральные заменители (эритритол, стевию, фруктозу – но в меру!).

Факт: Через 2 недели без сахара рецепторы перестают "просить" сладкого!

Соль: враг или друг?

Без соли невозможна жизнь – она принимает участие в регуляции артериального давления, водного баланса, работе мышц и нервной системы. Но избыток соли – одна из главных причин гипертонии и инсультов.

Рекомендации ведущих организаций:

World Health Organization

≤5 г соли в день (1 чайная ложка).

Это эквивалент 2000 мг натрия, так как 1 г соли содержит 400 мг натрия.

Американская кардиологическая ассоциация

≤2300 мг натрия в день (5,75 г соли).

Оптимально – 1500 мг натрия (3,75 г соли).

Европейское общество кардиологов

Снижение потребления соли до 5 г в день уменьшает риск гипертонии на 25% и инсульта на 30%.

Чем опасен избыток соли?

1. Гипертония (повышенное давление)

Избыток соли задерживает воду в организме , увеличивая объем крови.

, увеличивая объем крови. Это повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Снижение соли на 4 г в день снижает давление в среднем на 5 мм рт. ст. (The Lancet, 2021).

2. Риск инсульта и инфаркта

Каждые 5 г лишней соли увеличивают риск инсульта на 17% .

. Страны, где потребление соли снижено, имеют на 30% меньше сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Повышенный риск рака желудка

Избыток соли разрушает слизистую желудка , повышая риск гастрита и язвы.

, повышая риск гастрита и язвы. В Японии, где традиционно много соли в рационе, в 2 раза выше уровень рака желудка.

4. Разрушение костей и почек

Соль вымывает кальций из организма, ослабляя кости.

из организма, ослабляя кости. Избыток натрия перегружает почки, повышая риск камней.

Где скрывается соль?

80% соли мы съедаем незаметно!

Хлеб (до 1,5 г соли на 100 г)

Колбасы, копчености (до 3-5 г на порцию)

Фастфуд (1 бургер = 2-3 г соли)

Соусы (соевый, кетчуп, майонез)

Даже если ты не солишь еду, соль уже есть в продуктах!

Как снизить соль без ущерба для вкуса?

Готовь дома – так ты контролируешь количество соли. Используй специи и травы вместо соли (куркума, розмарин, чеснок, базилик). Выбирай продукты с низким содержанием натрия. Постепенно уменьшай количество соли – рецепторы адаптируются через 2-3 недели!

Факт: Через месяц без избытка соли обычные продукты кажутся достаточно солеными!

​Сахар: 25-50 г в день – научно подтвержденная норма для предотвращения ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соль: ≤5 г в день – научно обоснованный максимум, снижение соли уменьшает риск гипертонии, инсультов и болезней сердца.

Эти нормы касаются добавленного сахара и соли, а не того, что содержится в натуральных продуктах (фрукты, молочные продукты, овощи).