Salateira удивляет: проблемы с едой и коммуникацией

Неоправданно дорого, хамское обслуживание, волосы и насекомые в салатах, посуда из рф - Salateira теряет позиции и держится лишь на ранее наработанной репутации, - негодуют экс-поклонники здорового фастфуда. Если раньше заведение удивляло большими порциями, удачным сочетанием компонентов в салатах и качественным обслуживанием, то сегодня посетители все чаще сталкиваются с шокирующими дополнениями блюд в виде волос, насекомых и даже ореховой скорлупы в "Цезаре", из-за которой ломают зубы.

Длительное ожидание заказа, хамство персонала и проблемы с коммуникацией клиентов в случае возврата денег - в социальных сетях и на сайтах отзывов частенько появляются неоднозначные мнения о ресторане. Причем пишут не только посетители, но и сами сотрудники Salateira. Оказывается, "под раздачу" попадают не только клиенты, но и сами сотрудники. Что не так с Salateira и стоит ли она своих денег?

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Что известно о владельце сети?

"Наша миссия - ваше здоровье", "здоровая еда - это вкусно" - одни из самых популярных слоганов, которыми умело жонглирует Salateira.Тем не менее посетители ресторана часто сетуют в социальных сетях, что сталкиваются с плохим качеством продуктов, немытыми овощами, антисанитарией и пищевыми отравлениями.

"Суп холодный, "Цезарь" невкусный! Полное разочарование! Салатейра испортилась в последние годы. Такое впечатление, что сеть держится исключительно на репутации, которую завоевала когда-то давно", - пишет посетительница ресторана на сайте независимых отзывов Оtzyv.ua.

Хоть подобных отзывов не счесть, сеть успешно развивается в Украине и Беларуси, насчитывая 20 ресторанов, 5 из которых работают по франшизе в Минске. Несколько лет назад рестораны Салатейра также открывались в Дубаях (ОАЭ) и в курортном городе Аликанте в Испании. Однако в 2018-2019 годах заведения закрылись, поскольку не вызвали должного интереса в этих странах, чего не скажешь об Украине и Беларуси.

"Крестным отцом" сети ресторанов Salateira является украинский бизнесмен, который входит в ТОП-100 самых богатых украинцев с состоянием в $61 млн., основатель агрохолдинга "Астарта-Киев" Виктор Иванчик.

Соучредителями сети стали супруга Виктора Иванчика Ирина Иванчик, ее сын Александр Савилов и совладелица сети Ирина Добруцкая. Правда, Савилов оставил пост СЕО Salateiraеще в 2021 г. Выручка компании в 2020 г. составила 260 млн. грн.

По данным сети, каждый посетитель оставляет в заведении в среднем 240 грн. По мнению аналитиков, это высокий чек для фастфуда. Например, у McDonaldʼs этот показатель составляет 120 грн.

Посуда из рф и насекомые как комплимент

Салатейру не обошел посудный скандал, связанный с рф. Незамысловатые прозрачные стаканы из толстого стекла оказались стаканами из IKEA, которые производятся в россии. Внимательные посетители возмутились такому выбору, запечатлев сакральный снимок. Фото посуды, изготовленной в рф, на своей странице в Facebook опубликовала журналист и волонтер Ольга Омельнячук.

"О, привет, стаканчики из Salateira "made in Russia", – подписала снимок Ольга.

Представители Salateira в комментарии к посту ответили, что не могут указывать шведской компании IKEA, где размещать производства. "Очень надеемся, что с долгожданным выходом на наш рынок мощности ІКЕА появятся в Украине", – заявили представители компании.

Салаты Salateira позиционируются как блюда со сбалансированным сочетанием соусов, овощей, зелени, морепродуктов и мяса, однако в них можно найти и насекомых. Очевидцами неожиданного компонента стал киевлянин Антон Сорока со своей женой. Заказав в заведении салаты в коробках, пара лишь дома во время ужина обнаружила в салате крупное насекомое.

Пост Антона в социальной сети Facebook о неожиданной находке набрал пару сотен лайков за 12 часов и около 250 комментариев с похожими историями о различных заведениях столицы.

Вернуть деньги - не поле перейти

Длительное ожидание заказа, хамство персонала и проблемы с возвратом денег - со всем этим столкнулся киевлянин Виктор, который решил отменить заказ, поскольку не смог дождаться его в течение 25-30 минут. Заказ отменили, однако с деньгами пришлось разбираться не один день:

"15 апреля сделал заказ в заведении, ожидая его около 25 минут. В итоге не смог дождаться и попросил вернуть деньги. С недовольным лицом деньги мне вернули, но возврат средств у меня произошел лишь на 11 день после заказа в заведении!", - рассказывает Виктор.

При этом мужчина добавляет: возврат средств произошел очень интересно - транзакция по оплате в день заказа от 15 апреля пропала. "Вот просто взяла и пропала, будто я ничего и не покупал!", - отмечает Виктор.

Он пытался связаться с менеджерами, однако никто не реагировал: "Я писал им в чат-боты и Facebook и трижды звонил, общался с менеджером конкретного ресторана. Ответа на вопросы: почему так произошло и почему не возвращают деньги, я так и не получил".

Когда Salateira лишь входила на рынок Украины, она совершила настоящий прорыв в своей нише. Разнообразие в меню, большие порции, позиционирование себя как заведение с быстрым, здоровым и сбалансированным питанием, доступные цены - все это помогло сети за относительно короткий промежуток времени неплохо закрепиться в нише фастфуда.

Но "золотой век" Салатейры, кажется, остался позади. Хоть у сети до сих пор нет конкурента в сфере быстрого и здорового питания, но цена-качество в Salateira уже давно не сопоставимы.