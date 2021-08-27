Употребление клубники и черники может снизить риск сердечного приступа: результаты исследования

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Исследователи связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

Ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии провели исследование, показавшее, что люди, которые употребляли продукты, богатые флавоноидами, имели более низкое кровяное давление. Об этом говорится в работе British Heart Foundation, передает издание Express.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более трех порций черники или клубники в неделю, имели на 34 процента меньший риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто ел меньше.

Кроме того, антоциан, судя по всему, делает кровеносные сосуды более эластичными и способствует нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, артериальное давление можно снизить, убрав из рациона соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с калием.

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