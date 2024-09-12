Живите дольше – типы жиров в рационе

Ученые выяснили, что продолжительность жизни напрямую зависит от разновидности жиров, которые мы употребляем. В одном из новых исследований с участием 600 тыс. человек, которое длилось около двадцати лет, исследователи пришли к выводу, что при потреблении преимущественно растительных жиров смертность снижается.

Исследование также показало, что животный жир связан с повышенным риском смерти. Можно ли с уверенностью утверждать, что включение в рацион исключительно растительных жиров – залог здоровья и долголетия? Авторы исследования уверены, что это так. Другие же исследователи акцентируют внимание на химический состав жира, независимо от его происхождения.

Качество жирных кислот важнее происхождения?

Авторы нового исследования из Национального центра клинических исследований метаболических заболеваний в Китае на основе этих данных пришли к выводу, что потребление растительного жира вместо животного, может быть полезным для здоровья и улучшить выживаемость. Но, похоже, все не так просто.

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"Мы уже на шаг впереди публикации; мы больше не только различаем животный и растительный жир, но, прежде всего, принимаем во внимание состав", – объясняет профессор, заведующий кафедрой биохимии и физиологии питания Института диетологии Йенского университета, Стефан Лорковски.

Автор нового исследования профессор Бин Чжао и его коллеги изучили влияние различных источников растительных и животных жиров: зерновых, орехов, бобовых, растительных масел, а также красного и белого мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Однако, по словам Лорковски, не учитывался состав содержащихся в нем жирных кислот: "Но здесь играет роль, какие молочные продукты, какие растительные масла и какую рыбу вы потребляете", – подчеркивает Лорковски.

Растительный жир продлевает жизнь: результаты исследования

Данные, проанализированные в китайском исследовании, были получены из проспективного когортного исследования, которое проводилось в США с 1995 по 2019 год. Вначале более 400 тыс. участников в возрасте 61 лет один раз заполнили анкеты по питанию.

Затем их наблюдали в течение 24 лет на предмет смертности от всех причин и сердечно-сосудистой смертности. За этот период умерло около 185 тыс. участников исследования, из них 58 526 – от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно анкетам по питанию, заполненным в 1995 году, участники исследования, которые потребляли больше всего растительных жиров, имели меньший риск смерти, чем те, кто потреблял меньше всего растительных жиров. Общий риск смертности был на 9% ниже, а риск сердечно-сосудистой смертности - на 14%.

Животный жир связан с повышенной смертностью

Напротив, более высокое потребление животных жиров из молочных продуктов и яиц было связано как с более высоким риском смертности от всех причин, так и с более высоким риском сердечно-сосудистой смертности.

Тенденция к снижению общего риска смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалась в отношении рыбьего жира. "Тот факт, что в потреблении рыбы можно увидеть только одну тенденцию, может быть связано с тем, что в исследовании было гораздо больше мясоедов, чем тех, кто предпочитает рыбу", – отмечает Лорковски.

По мнению эксперта, значимость исследования также ограничивает еще один дисбаланс: две группы – те, кто потреблял в основном растительные жиры, и те, кто в основном потреблял животные жиры, – значительно различались в начале исследования.

Среди участников, которые ели больше растительных жиров, было больше диабетиков, людей с более высоким индексом массы тела, и они больше употребляли алкоголь. Однако они ели больше клетчатки, фруктов и овощей и были более физически активными.

"Возможно, они пытались вести более здоровый образ жизни, потому что были более больными", – подозревает Лорковски.

Почему состав жира важнее

Чжао и его команда скорректировали результаты с учетом ряда потенциальных искажающих факторов: возраста, пола, ИМТ, этнической принадлежности, курения, физической активности, образования, семейного положения, диабета, состояния здоровья и т.п.

Эти результаты позволили получить представление о диетических рекомендациях, которые могут помочь улучшить здоровье:

"Если 5% потребления энергии из животных жиров было заменено 5% потребления энергии из растительных жиров, общий риск смертности снижался на 4-24%, а риск сердечно-сосудистой смертности – на 5-30%", - пишут авторы исследования.

Однако Лорковски подчеркивает, что животный жир не следует заменять растительным: "Животные жиры также включают холодноводную рыбу, которая содержит важные длинноцепочечные жирные кислоты омега-3".

А пальмовый и кокосовый жир имеют растительное происхождение, но содержат вредные для здоровья длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты. А когда дело доходит до растительных масел, также имеет значение, используете ли вы масло зародышей кукурузы или подсолнечное масло, богатое жирными кислотами омега-6, или льняное или рапсовое масло, богатое жирными кислотами омега-3, - отмечает профессор.

Эксперт рекомендует диету, богатую ненасыщенными жирами омега-3 и омега-6, сложными углеводами, клетчаткой и растительным белком. По мнению Лорковски, это лучше, чем слишком много жира животного происхождения. Однако двадцатилетнее исследование китайских ученых все же доказало пользу растительных жиров по сравнению с животными.