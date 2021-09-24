Диета с высоким содержанием специй может способствовать снижению давления: результаты исследования

Ужин, в который добавлены острые приправы, может благотворно влиять на артериальное давление. В частности снижать слишком высокое давление и удерживать его в рамках нормальных показателей.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на онлайн-конференцию Nutrition 2021 Live, исследование ученых из Университета штата Пенсильвания и Техасского технического университета показало, что специи имеют большее влияние на кровеносную систему организма, чем то считалось ранее. При этом каждая новая порция приправ "удерживала" давление в пределах нормы на протяжении суток.

Свои выводы специалисты сделали в ходе исследования, в котором взяли участие 71 доброволец в возрасте около 44 лет. В статье сказано, что большинство из них имели вес на границе между избыточной массой и ожирением. Их разделили на три группы.

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Меню одной из них состояло из блюд, содержащих 6,6 грамма трав и специй каждый день. Так они питались две недели. Затем сделали перерыв и ели все, что им нравится. Затем эта же группа перешла на диету, которая содержала 3,3 грамма трав и специй каждый день. Затем опять последовал перерыв и опять их кормили блюдами с содержанием 0,5 г трав и специй ежедневно.

Другие две группы испытывали ту же диету, но с разными интервалами.

В начале и в конце каждого изменения в рационе участникам измеряли уровень сахара в крови, холестерин, инсулин и артериальное давление.

Специалисты отметили, что за все время тестирования особого питания не было заметных различий в уровнях холестерина или сахара в крови, а вот употребление большего количества трав и специй оказало "значительный" эффект на 24-часовые измерения артериального давления".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали необходимое ежедневное количество чашек зеленого чая для снижения кровяного давления (гипертония).