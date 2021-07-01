Диабет первого и второго типа: в чем разница и при чем здесь инсулин?

Сахарный диабет, увы, в последние годы стал приобретать масштабы настоящей неинфекционной пандемии. Потому вряд ли найдется тот, кто еще не слышал об этой болезни.

Это заболевание бывает двух типов. Так, при первом типе диабета поджелудочная железа пациента не вырабатывает собственный инсулин. Соответственно, поступающий вместе с пищей сахар не усваивается должным образом, а организм страдает от недостатка энергии.

При втором типе заболевания вырабатываемый в поджелудочной железе гормон, как правило, сначала начинает хуже справляться со своими функциями, а позже уже развивается нехватка собственного инсулина. Но какой бы тип сахарного диабета не был выявлен у пациента, для хорошего самочувствия ему необходима правильно подобранная инсулинотерапия.

Инсулин для разных типов диабета

Часто можно услышать, что первый тип диабета – инсулинозависимый, второй – инсулинонезависимый, однако медики готовы спорить с такой характеристикой.

"Пациентам с первым типом диабета инсулин выписывают с момента выявления заболевания (постепенно подбирают индивидуальную схему приема и препарат), иначе очень скоро человек угасает, – объяснила эндокринолог Лариса Нифонтова. – При диабете второго типа пациенту на какое-то время назначают сахароснижающие препараты, однако такое лечение – временное".

Дело в том, что сахароснижающие лекарства не способны воспроизвести функцию гормона поджелудочной железы (правильная утилизация глюкозы), а значит, в вопросе полноценной жизнедеятельности организма остается пробел – нарушены обменные процессы, глюкоза усваивается неправильно, от чего со временем развиваются такие последствия, как постоянная слабость, раздражительность, воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые патологии и т.д. То есть, со временем необходимость в начале инсулинотерапии все-таки возникает.

Ранняя инсулинотерапия – залог сохранения здоровья

Если с первым типом диабета дискуссий о приеме инсулина сразу после подтверждения диагноза практически не возникает, то при втором типе пациенты чаще всего стараются максимально отсрочить начало такого лечения. И, как отмечают специалисты, тем самым увеличивают риски развития тяжелых осложнений.

"При декомпенсированном диабете страдают практически все органы и ткани организма. Так, очень часто пациенты попадают в стационары с инсультами и инфарктами, у многих развиваются нейропатии, энцефалопатии и прочие тяжелые состояния. При этом любое из осложнений проявляется уже на поздних стадиях, когда лечить их становится сложно. Хотя это можно было предотвратить, своевременно начав принимать инсулин, помогая организму полноценно выполнять свои функции", – объяснила эксперт, добавив, что чем раньше пациент примет правильное решение, тем больше у него шансов обеспечить себе полноценную жизнь без боли и страданий.

Откровения пациенток

Игнатченко Полина, 27 лет:

"Сахарный диабет первого типа у меня развился в возрасте 12 лет. Поводом обратиться к врачу стала сильная неутолимая жажда, потеря в весе, слабость и другие классические симптомы заболевания. Первым мне назначили инсулин человеческий, однако его я принимала лишь несколько месяцев, поскольку назначенная схема лечения мне не подходила – компенсировать заболевание не удавалось. Когда родители отвезли меня в зарубежную клинику, мне назначили другой вид инсулина – аналоговый. Новая схема мне подошла идеально и с того времени я придерживаюсь только ее. Благодаря подбору и соблюдению правильного плана лечения я веду полноценный активный образ жизни, не боясь за свое самочувствие, и смогла избежать тех осложнений, которые часто развиваются у пациентов с таким диагнозом".

Ирина Сирик, 68 лет:

Впервые о своем диагнозе – сахарный диабет первого типа – я узнала в период беременности, в 32 года. Тогда мне назначили принимать сахароснижающие препараты, но такое лечение не помогало – я быстро теряла в весе и изнемогала от постоянной слабости. Потому после рождения дочки врачи порекомендовали "не играть в рулетку" и начать принимать инсулин, а по своему опыту могу сказать, что очень важно подобрать свою индивидуальную схему лечения и строго ее придерживаться, поскольку в случае каких-либо отклонений возникают достаточно неприятные состояния, например, гипогликемия, при которых самочувствие оставляет желать лучшего.

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