МЗУ заключили договоры на закупку инновационных лекарств от гемофилии

Медицинские закупки Украины (МЗУ) заключили договоры управляемого доступа (ГКД) на закупку лекарственного средства Эмицизумаб в различных дозировках для детей и взрослых.

Он предназначен для лечения гемофилии типов А или В или болезни Виллебранда – это редкое неизлечимое наследственное заболевание, при котором кровь теряет способность нормально садиться. Из-за этого любое повреждение кожи может привести к длительному кровотечению, которое сложно остановить. Поэтому люди с этой болезнью должны принимать непрерывно специальные препараты для свертывания крови.

Препарат Эмицизумаб предназначен для рутинной профилактики с целью предотвращения/уменьшения частоты эпизодов кровотечений у взрослых и детей от рождения. То есть препарат значительно уменьшает риск возникновения кровотечения по сравнению с другими препаратами, а его прием может происходить значительно реже, чем прием других лекарств, что облегчает процесс лечения.

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"Доступ к качественному бесплатному лечению – приоритет системы здравоохранения Украины. Механизм договоров управляемого доступа позволяет государству безвозмездно обеспечивать пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как гемофилия, инновационными и дорогостоящими лекарствами. Благодаря трехлетним контрактам мы снижаем риски дефицита лекарств и обеспечиваем жизненно важного лечения", – отмечает заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов.

Договоры управляемого доступа заключены сроком на 3 года :

для взрослых до 31 декабря 2026 в дозировках 30, 60, 105 и 150 мг;

для детей – до 31 декабря 2026 в дозировках 30, 60 и 105 мг.

Первые поставки данного препарата для детей и взрослых в Украину ожидаются до конца текущего года.

"Закупки дорогостоящих, но жизненно необходимых препаратов для лечения тяжелых редких заболеваний, таких как гемофилия, являются важным шагом в поддержке пациентов. Это способствует равному доступу к необходимой медицинской помощи, независимо от финансовых возможностей пациентов. Прием этого препарата позволит значительно снизить количество госпитализаций и кровотечений. , что улучшит качество жизни пациентов, а это наш самый главный приоритет", – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

С 2022 года МЗУ используют механизм ДКД для закупки важных инновационных и дорогостоящих препаратов. Его суть состоит в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. Благодаря конфиденциальности, в частности информации о стоимости и количестве лекарственного средства, производители дают намного ниже рыночных цен.

В общей сложности МЗУ заключили 16 договоров ГКД на закупку препаратов от таких тяжелых болезней, как СМА, врожденные иммунодефициты, болезни Гоше, Фабри и т.д.