Почему хирурги продолжают делать ненужные операции?

Хирургия сопряжена с риском. И любая из операций, рекомендуемая хирургом, должна приносить больше пользы, чем потенциального вреда. Однако это не всегда так, и если в англоязычном медицинском сегменте этот вопрос обсуждается, то в Украине об этом говорят редко. Недавно тему ненужных операций, включая личные примеры из практики, на своей странице в ФБ поднимал заместитель директора по научной работе в ГУ Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины В. В. Белошицкий.

Ненужной можно определить такую операцию, которая в сравнении с другими доступными вариантами, включая консервативные мероприятия, не требуется, не показана или не соответствует интересам пациента.

Американская медицинская ассоциация в 1976 году сообщила о 2,4 млн ненужных операций, которые стоили 3,9 млрд долларов. Согласно этим же данным, в США от них умерло почти 12 тыс. человек. В опросе 2017 года участвовало более 2000 врачей в США. По их оценкам, примерно каждая десятая проводимая ими операция была не нужна.

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К числу ненужных относят разные вмешательства, в частности, операции по стабилизации позвоночника, проводимые из-за болей в спине. Согласно многим исследованиям, это не приводит к улучшению долгосрочных результатов в сравнении с неоперационными методами терапии (такими как физическая терапия и упражнения для укрепления мышц).

Согласно разным источникам, самыми распространенными ежегодными ненужными операциями в США является удаление желчного пузыря, кесарево сечение, гистерэктомия, тонзиллэктомия, радикальная простатэктомия, артроскопическое частное удаление менисков коленного сустава и некоторые другие операции на бедре и позвоночнике, установка сердечных стентов и кардиостимуляторов.

Ненужные операции проводятся, главным образом, из-за того, что на начальном этапе работы хирурги сосредоточены на том, чтобы проводить вмешательство правильно, и лишь после этого они учатся понимать и различать ситуации, когда операция действительно нужна. В США эту проблему рассматривают комплексно, как часть "эпидемии чрезмерного лечения". В Украине, по словам Белошицкого, пока в медицинской реформе не предусмотрены механизмы, которые бы могли отсекать эту возможность.

Если нет срочных показаний, таких как вмешательство из-за несчастного случая или аппендэктомия, в которых необходимость операции очевидна, первым и самым важным шагом является поиск информации – действительно ли нужно вмешательство.

Есть множество медицинских проблем, которые можно решить хирургическим путем, например, боли в спине или плече. Однако это не всегда быстрое и лучшее решение, даже если врач говорит обратное.

По словам Марти Макари, хирурга по лечению рака поджелудочной железы в Johns Hopkins и автора книги о здравоохранении "Цена, которую мы платим", ненужные операции происходят постоянно. Для оценки соотношения пользы и рисков важно, чтобы рекомендующий процедуру хирург основывался в своем решении на результатах исследований и систематических обзоров, например, на ресурсах PubMed.gov или Cochrane.org.

Следует узнать у врача, как именно поможет операция – облегчит боль или избавит от нее, остановит ухудшение состояния и т.д. Также необходима информация о том, сколько времени занимает восстановление и каковы преимущества этого метода в сравнении с другим лечением.

Даже если рекомендация о хирургическом вмешательстве кажется разумной, Макари призывает пациентов узнать второе мнение, что поможет принимать более информированное решение.