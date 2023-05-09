Дышать легко: эксперты объяснили важность гигиены носа для здоровья дыхательных путей

Гигиена носа – важный аспект здоровья дыхательных путей. Наш нос держит первую линию защиты от патогенных микроорганизмов и переносимых воздухом загрязнений. Его чистота и увлажненность может помочь предотвратить возникновение респираторных заболеваний.

Один из эффективных методов гигиены носа – это использование физиологического раствора хлорида натрия. Он безопасен и натуральн, его можно использовать для профилактики и комплексного лечения различных заболеваний слизистой носа, включая ринит, синусит и аллергический ринит. Физиологический раствор хлорида натрия помогает увлажнить и очистить носовые проходы, уменьшает сухость и дискомфорт, вызванные пылью, смогом и другими раздражителями.

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Фармацевтическая компания "Здоровье" производит линейку препаратов Аквамакс в форме спрея и назальных капель. Это высокоочищенный стабилизированный 0,65% раствор хлорида натрия, максимально соответствующий естественному назальному секрету.

Аквамакс капли объемом 20 мл используется для детей до года и является лучшим выбором для младенцев. Аквамакс дозированный спрей объемом 20, 50, 100 мл – это форма выпуска, при котором жидкость находится без давления: одно нажатие приводит к однократному впрыску. Баллоны под давлением объемом 50, 100, 150 мл актуальны для детей постарше и взрослых, особенно при наличии вязкой слизи.

Аквамакс используется для грудных детей, детей и взрослых для гигиенического ухода за полостью носа, профилактики и комплексного лечения заболеваний слизистой носа, устранения сухости при работе кондиционеров или радиаторов центрального отопления, во время воздушных перелетов, после операционных вмешательств в полости носа и носовых пазух.

Аквамакс спрей мягко промывает нос благодаря специальной мелкодисперсной системе распыления. Эффективно увлажняет слизистую носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корочки и способствует их легкому удалению. Как следствие, улучшаются восприятие запахов и транспортная функция мерцательного эпителия, восстанавливается носовое дыхание, сокращается период реабилитации и исчезает необходимость применения сосудосуживающих средств местного действия.

Препарат Аквамакс, содержащий 0,65% раствор натрия хлорида, является безопасным и эффективным средством по уходу за носом. Он подходит как для профилактики, так и для комплексного лечения разных заболеваний слизистой носа. Используя раствор хлорида для повседневной гигиены, вы поможете сохранить носовые проходы здоровыми.