Чим небезпечний COVID-19 для людей з цукровим діабетом та чи можна вакцинуватись

Люди з цукровим діабетом мають знижену функцію імунної системи в разі, якщо рівень глюкози в крові підвищений. А тому є більш вразливими до будь-яких інфекцій та вірусних атак, зокрема і до COVID-19. Ендокринологиня Анастасія Соколова пояснює, які ускладнення цукрового діабету може спричинити коронавірус та як можна себе убезпечити.

Як впливає коронавірус на стан здоров'я людей з цукровим діабетом? COVID-19 різко і непрогнозовано підвищує рівень глюкози в крові. Показники можуть збільшитись до різних цифр – це завжди індивідуально та залежить від типу діабету, складності перебігу захворювання, чи був він компенсований до інфікування і яку терапію приймала людина. А ось підвищений рівень глюкози, що не був вчасно скоригований та знижений до норми, вже викликає ускладнення цукрового діабету.

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Ускладнення можуть бути різні. Найпоширеніші з них: полінейропатія – ураження нервової системи, діабетична ретинопатія – ураження очей, діабетична нефропатія – ураження нирок, а також ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Це стосується діабету як першого, так і другого типів. Загалом ускладнення діабету напряму залежать від того, наскільки довго у людини тримається підвищений рівень цукру в крові. Коронавірус саме на цей фактор і впливає. COVID-19 має тропність, тобто особливо націлений вражати нервову систему, адже найбільше рецепторів до вірусу знаходиться саме в нервовій системі. Тому полінейропатія – ускладнення нервової системи, – на тлі діабету проявляється найчастіше.

Перевірка рівня глюкози в крові є найважливішим аспектом для людей з цукровим діабетом, аби контролювати свої ризики і своє захворювання, аби не діабет контролював життя, а сама людина. При будь-якому вірусному захворюванні і при COVID-19 зокрема – перевірка глюкози в крові та контакт з ендокринологом або сімейним лікарем задля нормалізації стану є вкрай необхідним.

Люди з цукровим діабетом є групою ризику не тому, що вони хворіють частіше, а тому, що форма захворювання на COVID-19 більш тяжка, оскільки імунна система не працює на свої 100%.

А також не забуваймо про те, що залишається імовірним ризик підвищення цукру, що має негативний вплив.

Єдиним захистом від ускладнень коронавірусу є вакцинація. На що слід обов'язково звернути увагу, коли плануєте зробити щеплення? Варто приділити час на самоконтроль. Вакцинація не значно, але все ж може впливати на рівень цукру. Тому в день щеплення, перед та після ін'єкції слід перевіряти показники глюкози в крові. Це в жодному разі не означає, що цукор підніметься і не опуститься – ні. Просто такою буває реакція організму на введення препарату. Така реакція може виникнути за будь-якої емоційної або стресової ситуації чи під час іншої ін'єкції. Це абсолютно нормальна відповідь організму, про яку краще пам'ятати та контролювати рівень цукру в крові.

Не існує жодних побічних ефектів від вакцинації, які відрізняються від тих, як у людей без діабету. А насправді такі випадки дуже рідкісні.

Не варто боятись вакцинації. Вакцинація не врятує від хвороби, але це допоможе перехворіти в більш легкій формі. Для людей з цукровим діабетом це важливо, тому що в них захворювання має більш тяжкі форми. Якщо можна хоч якось полегшити цю форму захворювання, то, безумовно, це варто робити. Від складності перебігу COVID-19 залежить лікування. У людини з цукровим діабетом середня і важка форма коронавірусної хвороби передбачають введення гормональних препаратів, які точно впливають на рівень цукру і сильно його піднімають. Тож, якщо можна за рахунок вакцинації уникнути введення гормонів, та у разі інфікування, перехворіти у легкій формі, то безумовно варто зробити щеплення.

Людям з цукровим діабетом рекомендовано отримати базовий курс вакцинації від COVID-19 а також бустерні дози, аби посилити захист від ускладнень захворювання.