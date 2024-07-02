Дефицит Ozempic: ВОЗ предупреждает о фальсификации

Нашумевший препарат для похудения и лечения диабета 2-го типа Ozempic начал активно распространятся в США и Европе в виде фальсифицированных версий. За последние два года препарат обрел рекордную популярность во всем мире, что привело к его глобальному дефициту. Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о подделках Ozempic, заявив, что они могут быть опасны для здоровья людей.

В особенности эксперты обеспокоены применением Ozempic для терапии диабета. Производители Novo Nordisk и Eli Lilly уже подали иски против несанкционированных продавцов своих препаратов. Среди мошенников числятся и несколько медицинских спа-центров, утверждающих, что в составе их продукции для похудения содержится тирзепатид или семаглутид.

Глобальный дефицит и риски фальсифицированной продукции

Ожирение и диабет стали настоящим бременем в системе глобального здравоохранения. Не удивительно, что с момента появления на рынок лекарств для снижения веса, таких как Ozempic, Wegovy и других препаратов глюкагоноподобного пептида-1 GLP-1, их спрос в мире ежегодно растет. Глобальный дефицит на GLP-1 лишь активизировал черный рынок фальсифицированных препаратов.

Видео дня

Согласно недавнему заявлению ВОЗ, растущий спрос на продукты семаглутида, привел к огромному количеству фальсификации этих препаратов во всем мире.

В октябре 2023 года в Бразилии и Великобритании, а также в декабре 2023 года в США были обнаружены три фальсифицированные партии препарата Ozempic. Хотя это первое официальное уведомление о подделках, ВОЗ отмечает рост числа сообщений о фальсифицированных продуктах семаглутида еще с 2022 года.

Фальсифицированная продукция связана с огромными рисками для здоровья. Недекларированные дополнительные ингредиенты, такие как инсулин могут оказывать вредное воздействие на здоровье. В предупреждении пациентам, использующим семаглутид, рекомендуется избегать покупки продуктов из незнакомых или непроверенных источников, таких как интернет-сайты.

Насколько эффективна борьба с подделками?

Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA направило предупредительные письма компаниям Synthetix и US Chem Labs за продажу в Интернете неодобренных и неправильно маркированных версий терапий GLP-1.

Помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения д-р Юкико Накатани заявила:

"ВОЗ советует медицинским работникам, регулирующим органам и общественности быть осведомленными об этих фальсифицированных партиях лекарств. Мы призываем заинтересованные стороны прекратить любое использование подозрительных лекарств и сообщить об этом соответствующим органам".

В настоящее время ВОЗ не рекомендует семаглутид для лечения диабета из-за высокой стоимости. Ведь четырехнедельный запас препарата теперь стоит 969 долларов.

Однако организация работает над краткими рекомендациями по возможному использованию агонистов рецепторов GLP-1 для лечения ожирения и других комплексных моделей терапии.

Финансовые показатели и судебные иски

В 2023 году выручка Ozempic составила около 14 млрд долл, что составляет 41% от общего объема продаж Novo Nordisk. В начале этого года компания увеличила прейскурантную цену на препарат: курс, рассчитанный на 4 недели, теперь стоит 969 долларов.

Тем временем Novo Nordisk и Eli Lilly заняты судебными исками против несанкционированных продавцов. Компания Eli Lilly опубликовала открытое письмо, заявив, что добивается судебного преследования нескольких медицинских спа-салонов, оздоровительных центров и клиник, которые утверждают, что в их комплексах для похудения содержится тирзепатид.

Novo Nordisk также подала 12 собственных исков и урегулировала два иска против медицинского спа-салона и клиники во Флориде в начале этого года.

Растущий спрос на семаглутид и его аналоги создает как возможности, так и риски. Известно, что даже оригиналы этих препаратов имеют немало опасных побочных эффектов на организм. А фальсифицированная продукция так подавно может быть связана с серьезными риски для здоровья и жизни. Хоть производители и регулирующие органы активно работают над предотвращением подделок, но сегодня ни один пациент не застрахован от фальсифицированных препаратов.