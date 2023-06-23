Еда, которая вредит: какое питание связали с диабетом

Сахарный диабет 2-го типа врачи часто связывают с пищевыми привычками, отсутствием физических нагрузок и негативным мышлением. Но думать о хорошем - недостаточно, - считают американские ученые из Университета Тафтса. Нужно еще родиться в нужной географической точке!

Исследователи нашли связь между особенностями национальной кухни с рисками появления диабета. Жители центральной Азии и Латинской Америки больше всего болеют сахарным диабетом 2-го типа. Наличие большого количества блюд из риса и обработанного мяса, мучных изделий из белой пшеничной муки сыграли не последнюю роль.

Ученые выяснили: 70% новых пациентов всего земного шара с сахарным диабетом 2-го типа - это жители городов восточной Европы, центральной Азии и Латинской Америки. В рационе населения этих стран слишком много очищенного риса, изделий из белой муки и блюд из переработанного мяса, - сообщается в научно-медицинском журнале Nature Medicine. При этом в основном это жители больших городов, среди которых больше женщин, чем мужчин.

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Американские исследователи Университета Тафтса создали модель на основе 1 220 исследований, которые были проведены с 1980 до 2020 г. Это позволило спрогнозировать количество случаев диабета 2-го типа, связанных с особенностями питания.

Научные данные показали: за 2018 год более 14,1 млн. людей в 184 странах заболели сахарным диабетом 2-го типа, что составляет 70% всех новых диагнозов диабета по всему миру. Жители Восточной Европы, центральной Азии, Латинской Америки и Карибов чаще остальных становятся заложниками диабета.

Ученые изучали множество факторов, которые так или иначе могли повлиять на развитие заболевания. Особое внимание уделили питанию, выяснив что среди одиннадцати пищевых привычек наиболее важными оказались три: чрезмерное употребление белого риса, очищенной пшеницы и обработанного мяса.

Пищевые привычки: углеводно-инсулиновая теория

Авторы так называемой углеводно-инсулиновой теории связывают ожирение и сахарный диабет 2-го типа с увеличением простых углеводов в рационе современного человека, а также с сокращением промежутков между едой.

По словам ученых, еще до начала 50-х годов ХХ ст. люди в основном питались трижды в день без перекусов. Такой распорядок дня регулирует резкие всплески инсулина после каждого приема пищи. При этом организм продолжительное время функционирует в условиях низкого уровня инсулина.

Если человек завтракал в 8 утра, обедал в 13.00 и ужинал в 18.00, временной промежуток между приемами пищи достигал около 5 часов. А период времени между ужином и завтраком на следующий день составлял больше 14 часов.

Современные пищевые привычки включают частые перекусы, употребление простых углеводов и большого количества сахара. Такой тип питания активизирует выработку инсулина, что повышает риски возникновения диабета и ожирения.

Феномен углеводного обмена

Несмотря на множество аргументов углеводно-инсулиновой теории, ученые до сих пор не могут объяснить, почему некоторые народы, рацион которых состоит из углеводной пищи, имеют относительно низкий уровень ожирения и меньше болеют диабетом.

К примеру, среди японцев, рацион которых на 62% состоит из углеводов, ожирение встречается гораздо реже, чем среди американцев с питанием, которое на 50% состоит из углеводов. А вот среди эмигрировавших в США японцев ожирение встречается гораздо чаще.

Как бы там ни было, надеяться на "хорошие гены" не стоит, - говорят ученые, рекомендуя принцип "здоровой тарелки", которая состоит из: 50% овощей и фруктов, 25% рыбы и мяса, 25% цельнозерновых.