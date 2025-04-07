Гликемический индекс и реальность: почему не все углеводы враги

Слова "углеводы" и "сахар" часто вызывают у людей тревогу. Множество диет советуют полностью отказаться от хлеба, макарон, картошки и даже фруктов. Но действительно ли все углеводы вредны? Что такое гликемический индекс, и можно ли на него полагаться?

Разбираемся на языке доказательной медицины — просто и без страха перед едой.

Что такое гликемический индекс (ГИ)?

Гликемический индекс (ГИ) — это показатель того, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови после еды.

Продукты с высоким ГИ (от 70 и выше) быстро поднимают сахар.

(от 70 и выше) быстро поднимают сахар. С низким ГИ (до 55) — медленно и плавно.

(до 55) — медленно и плавно. Средний ГИ — от 56 до 69.

Впервые ГИ начали использовать для людей с диабетом, чтобы регулировать скачки сахара после еды. Но позже его стали применять и в обычной диетологии — иногда чересчур категорично.

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Но не всё так просто: ГИ ≠ вред

ГИ сам по себе не учитывает:

Порцию продукта

Содержание клетчатки, белка и жира, которые замедляют усвоение

Обработку пищи (например, ГИ макарон меняется в зависимости от времени варки)

Арбуз имеет высокий ГИ, но низкую гликемическую нагрузку — потому что сахара в нём не так уж много. А вот картофельное пюре — и ГИ высокий, и углеводов много.

Поэтому более точный показатель — гликемическая нагрузка (ГН). Она учитывает и ГИ, и количество углеводов в порции.

Что говорит наука?

Высокий ГИ и ГН связаны с риском развития диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний — если они постоянны и в избытке.

Но низкоуглеводные и безуглеводные диеты без показаний могут снижать качество питания (нехватка клетчатки, витаминов группы B).

Цельнозерновые и крахмалистые продукты с умеренным ГИ защищают здоровье кишечника и сердца. Harvard Health, The Lancet, 2021

Как сделать углеводы "дружественными"

Выбирайте цельные продукты. Чем меньше обработан продукт — тем ниже ГИ. Добавляйте белок и жир. Например, кусочек курицы к картошке — и сахар в крови будет расти медленнее. Не переваривайте! Макароны, крупы и овощи лучше готовить "аль денте" или на пару. Клетчатка — ваш союзник. Чем больше овощей, зелени и цельных злаков — тем лучше реакция организма. Соблюдайте размер порций. Даже "здоровые" углеводы могут быть лишними, если их слишком много.

Когда стоит ограничивать углеводы?

При диабете , инсулинорезистентности , метаболическом синдроме.

, , При ожирении , если цель — снижение веса.

, если цель — снижение веса. При реакциях гипергликемии после еды.

Но в этих случаях важно не исключать углеводы совсем, а подбирать правильные продукты и их сочетания.

​Углеводы — не враги, а важнейшая часть сбалансированного питания

Несмотря на распространённые мифы, углеводы не следует избегать. Они являются основным источником энергии как для мозга, так и для всего тела. Без достаточного количества углеводов когнитивные функции могут снижаться, а физическая активность — даваться с трудом.

Гликемический индекс — полезный ориентир, но его нельзя рассматривать изолированно

Гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Это действительно важный показатель, особенно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Однако сам по себе ГИ не определяет пользу продукта. Более точную информацию дает гликемическая нагрузка — она учитывает не только скорость, но и количество углеводов в порции. Кроме того, на уровень сахара влияет не только сам продукт, но и то, с чем и как он съеден.

Цельнозерновые продукты, овощи, бобовые и умеренное количество крахмалистых продуктов — полезная часть рациона

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновой хлеб, бурый рис, чечевица, фасоль и овощи, способствуют устойчивому уровню сахара в крови, нормализации пищеварения и насыщению. Крахмалистые продукты (например, картофель или кукуруза) в умеренном количестве также могут быть полезны, особенно если они приготовлены щадящими способами — например, запечены или отварены с кожурой.

Баланс и контекст важнее, чем крайности и запреты