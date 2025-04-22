Вы чувствуете усталость, раздражительность, апатию, проблемы с либидо или циклом - но анализы "в норме"? Ну конечно же. Потому что никто не предложил сдать то, что действительно имеет значение гормоны. А именно те, которые реально отражают работу ваших половых желез, а не просто украшают список обследований.

Гормональная система — это деликатная и тонко настроенная система, которая управляет не только фертильностью, но и энергией, эмоциями, сном, весом, половым влечением и даже способностью концентрироваться. И если в этой системе что-то идет не так – тело начинает "гудеть", словно неисправная электропроводка.

В этом материале мы подробно разберем, какие гормоны важно проверить мужчинам и женщинам, когда их сдавать, что означает отклонения и какие причины могут за этим стоять. Без паники. Без псевдонауки. Только доказательная медицина – и немного иронии для лучшего усвоения.

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Для мужчин: не только о тестостероне

Кому актуально: мужчинам после 40, при понижении либидо, эректильной дисфункции, бесплодии, потере энергии или мышечной массы.

Что проверять:

Общий тестостерон производится в яичках и отвечает за сексуальную функцию, мышцы, энергию и настроение. Низкий уровень может являться следствием ожирения, стресса, диабета или гипогонадизма. Высокий уровень – редкость, чаще из-за внешних стероидов или опухоли.

Свободный тестостерон . Активная форма гормона. Если общий в норме, а симптомы есть – проверяется именно он.

. Активная форма гормона. Если общий в норме, а симптомы есть – проверяется именно он. ЛГ (лютеинизирующий гормон) стимулирует выработку тестостерона. Повышенный ЛГ – яички работают плохо. Сниженный – проблема выше: гипофиз или гипоталамус.

стимулирует выработку тестостерона. – яички работают плохо. – проблема выше: гипофиз или гипоталамус. ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) нужен для сперматогенеза. Высокий – сигнал повреждения яичек. Низкий – может указывать на гормональную подавленность.

Пролактин Не только "женский гормон", но мощный тормозник мужской сексуальности. Повышается при стрессе и опухолях гипофиза.

Не только "женский гормон", но мощный тормозник мужской сексуальности. Повышается при стрессе и опухолях гипофиза. ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) Регулирует количество активного тестостерона. Повышенный ГСПГ – меньше "полезного" тестостерона. Сниженный – при ожирении, инсулинорезистентности.

Для женщин: резерв, цикл и гормональная гармония

Кому актуально: женщинам с нарушением цикла, подозрением на СПКЯ, проблемы с зачатием или симптомами гормонального дисбаланса.

Что проверять:

ФСГ (на 2–5 день цикла) Отображает овариальный резерв. Повышенный – приближение к климаксу и снижение фертильности. Сниженный — возможны проблемы с гипофизом.

Отображает овариальный резерв. – приближение к климаксу и снижение фертильности. — возможны проблемы с гипофизом. ЛГ В соотношении с ФСГ помогает выявить СПКЯ. Повышенный ЛГ – типичный маркер поликистоза. Низкий – может быть при нарушениях гипоталамуса.

В соотношении с ФСГ помогает выявить СПКЯ. – типичный маркер поликистоза. – может быть при нарушениях гипоталамуса. Эстрадиол Основной эстроген. Низкий – указывает на угасание функции яичников. Высокий – кисты, СПКЯ, опухоли.

АМГ (анти-мюллеров гормон) Самый объективный маркер овариального резерва. Не зависит от дня цикла. Низкий уровень – уменьшение запаса яйцеклеток. Высокий – СПКЯ.

Не зависит от дня цикла. – уменьшение запаса яйцеклеток. – СПКЯ. Пролактин При повышении может тормозить овуляцию и вызвать нарушение цикла. Растет при стрессе, опухолях, лактации.

При повышении может тормозить овуляцию и вызвать нарушение цикла. Растет при стрессе, опухолях, лактации. Тестостерон (общий) Повышенный характерно для СПКЯ, гирсутизма, нарушения овуляции.

характерно для СПКЯ, гирсутизма, нарушения овуляции. ГСПГ регулирует количество активного тестостерона. Снижен – при метаболическом синдроме. Повышенный – при высоких эстрогенах или патологии печени.

Дополнительные гормоны — при наличии клинических показаний:

Прогестерон (на 21–23 день менструального цикла при 28-дневном цикле) Используется для подтверждения овуляции . Согласно рекомендациям Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), уровень прогестерона выше 10 нг/мл в середине лютеиновой фазы свидетельствует о произошедшей овуляции. Источник: ASRM, 2021

Используется для . Согласно рекомендациям Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), уровень прогестерона выше 10 нг/мл в середине лютеиновой фазы свидетельствует о произошедшей овуляции. Источник: ASRM, 2021 17-ОН-прогестерон и дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) Назначаются при признаках гиперандрогении (гирсутизм, акне, нерегулярный цикл) для исключения врождённой дисфункции коры надпочечников. Источник: Endocrine Society, 2018

Назначаются при (гирсутизм, акне, нерегулярный цикл) для исключения врождённой дисфункции коры надпочечников. Источник: Endocrine Society, 2018 Тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (T4) Назначаются при симптомах дисфункции щитовидной железы (нарушения менструального цикла, бесплодие, повышенная утомляемость, депрессия, колебания массы тела). Источник: ATA, 2017

Что, когда и зачем?

Сдавать анализы лучше утром, натощак

Женщинам - с учетом дня цикла

Перед сдачей желательно не курить, не употреблять алкоголь, не нервничать, не заниматься сексом

И самое главное – анализы сами по себе ничего не лечат. Они инструмент для врача. Не занимайтесь самодиагностикой. Ничем хорошим не закончится.

Гормональная система — это как оркестр: чуть-чуть не в ту ноту, и уже кого-то трясет, кого-то разносит, а кого-то сушит от усталости. Не ждите, пока "перегорит дирижёр" - сдайте анализы, разберитесь, и пусть ваш организм снова зазвучит в правильном темпе.