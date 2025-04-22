Гормоны под контролем: какие анализы стоит сдать
Вы чувствуете усталость, раздражительность, апатию, проблемы с либидо или циклом - но анализы "в норме"? Ну конечно же. Потому что никто не предложил сдать то, что действительно имеет значение гормоны. А именно те, которые реально отражают работу ваших половых желез, а не просто украшают список обследований.
Гормональная система — это деликатная и тонко настроенная система, которая управляет не только фертильностью, но и энергией, эмоциями, сном, весом, половым влечением и даже способностью концентрироваться. И если в этой системе что-то идет не так – тело начинает "гудеть", словно неисправная электропроводка.
В этом материале мы подробно разберем, какие гормоны важно проверить мужчинам и женщинам, когда их сдавать, что означает отклонения и какие причины могут за этим стоять. Без паники. Без псевдонауки. Только доказательная медицина – и немного иронии для лучшего усвоения.
Для мужчин: не только о тестостероне
Кому актуально: мужчинам после 40, при понижении либидо, эректильной дисфункции, бесплодии, потере энергии или мышечной массы.
Что проверять:
- Общий тестостерон производится в яичках и отвечает за сексуальную функцию, мышцы, энергию и настроение. Низкий уровень может являться следствием ожирения, стресса, диабета или гипогонадизма. Высокий уровень – редкость, чаще из-за внешних стероидов или опухоли.
- Свободный тестостерон. Активная форма гормона. Если общий в норме, а симптомы есть – проверяется именно он.
- ЛГ (лютеинизирующий гормон) стимулирует выработку тестостерона. Повышенный ЛГ – яички работают плохо. Сниженный – проблема выше: гипофиз или гипоталамус.
- ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) нужен для сперматогенеза. Высокий – сигнал повреждения яичек. Низкий – может указывать на гормональную подавленность.
- Пролактин Не только "женский гормон", но мощный тормозник мужской сексуальности. Повышается при стрессе и опухолях гипофиза.
- ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) Регулирует количество активного тестостерона. Повышенный ГСПГ – меньше "полезного" тестостерона. Сниженный – при ожирении, инсулинорезистентности.
Для женщин: резерв, цикл и гормональная гармония
Кому актуально: женщинам с нарушением цикла, подозрением на СПКЯ, проблемы с зачатием или симптомами гормонального дисбаланса.
Что проверять:
- ФСГ (на 2–5 день цикла) Отображает овариальный резерв. Повышенный – приближение к климаксу и снижение фертильности. Сниженный — возможны проблемы с гипофизом.
- ЛГ В соотношении с ФСГ помогает выявить СПКЯ. Повышенный ЛГ – типичный маркер поликистоза. Низкий – может быть при нарушениях гипоталамуса.
- Эстрадиол Основной эстроген. Низкий – указывает на угасание функции яичников. Высокий – кисты, СПКЯ, опухоли.
- АМГ (анти-мюллеров гормон) Самый объективный маркер овариального резерва. Не зависит от дня цикла. Низкий уровень – уменьшение запаса яйцеклеток. Высокий – СПКЯ.
- Пролактин При повышении может тормозить овуляцию и вызвать нарушение цикла. Растет при стрессе, опухолях, лактации.
- Тестостерон (общий) Повышенный характерно для СПКЯ, гирсутизма, нарушения овуляции.
- ГСПГ регулирует количество активного тестостерона. Снижен – при метаболическом синдроме. Повышенный – при высоких эстрогенах или патологии печени.
Дополнительные гормоны — при наличии клинических показаний:
- Прогестерон (на 21–23 день менструального цикла при 28-дневном цикле) Используется для подтверждения овуляции. Согласно рекомендациям Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), уровень прогестерона выше 10 нг/мл в середине лютеиновой фазы свидетельствует о произошедшей овуляции. Источник: ASRM, 2021
- 17-ОН-прогестерон и дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) Назначаются при признаках гиперандрогении (гирсутизм, акне, нерегулярный цикл) для исключения врождённой дисфункции коры надпочечников. Источник: Endocrine Society, 2018
- Тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (T4) Назначаются при симптомах дисфункции щитовидной железы (нарушения менструального цикла, бесплодие, повышенная утомляемость, депрессия, колебания массы тела). Источник: ATA, 2017
Что, когда и зачем?
- Сдавать анализы лучше утром, натощак
- Женщинам - с учетом дня цикла
- Перед сдачей желательно не курить, не употреблять алкоголь, не нервничать, не заниматься сексом
И самое главное – анализы сами по себе ничего не лечат. Они инструмент для врача. Не занимайтесь самодиагностикой. Ничем хорошим не закончится.
Гормональная система — это как оркестр: чуть-чуть не в ту ноту, и уже кого-то трясет, кого-то разносит, а кого-то сушит от усталости. Не ждите, пока "перегорит дирижёр" - сдайте анализы, разберитесь, и пусть ваш организм снова зазвучит в правильном темпе.