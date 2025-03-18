Гормоны против стройности: кто мешает вам похудеть?

Если ты старательно следуешь диете и занимаешься спортом, но вес всё равно не уходит, возможно, причина кроется в гормональном дисбалансе. Какие гормоны могут препятствовать похудению, как их контролировать и какие анализы помогут выявить проблему.

Инсулин – главный регулятор сахара

Инсулин – это ключевой гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.

После еды он помогает клеткам усваивать сахар.

Инсулинорезистентность – состояние, при котором клетки перестают реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жира, особенно в области живота.

Исследование Diabetes Care показало, что у людей с инсулинорезистентностью вероятность ожирения в 2 раза выше.

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Анализы для проверки:

Глюкоза натощак (Fasting Blood Glucose) – выявляет нарушения обмена углеводов.

(Fasting Blood Glucose) – выявляет нарушения обмена углеводов. Гликированный гемоглобин (HbA1c) – показывает средний уровень сахара за 3 месяца.

– показывает средний уровень сахара за 3 месяца. Инсулин в крови натощак – помогает выявить инсулинорезистентность.

– помогает выявить инсулинорезистентность. Глюкозо-инсулиновый индекс HOMA-IR – расчет, который показывает степень инсулинорезистентности.

Как снизить уровень инсулина?

Ограничить быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, сладкие напитки).

Увеличить потребление белка и клетчатки.

Регулярно заниматься спортом (силовые тренировки повышают чувствительность клеток к инсулину).

Лептин – гормон сытости

Лептин вырабатывается жировыми клетками и сообщает мозгу, что организм сыт.

При избытке жировой ткани развивается лептинорезистентность, и мозг перестает распознавать этот сигнал → переедание и набор веса.

Исследование Nature Metabolism показало, что у людей с ожирением уровень лептина в 3 раза выше нормы, но их мозг не реагирует на него.

Анализы для проверки:

Уровень лептина в крови – оценивает чувствительность организма к гормону.

Как восстановить чувствительность к лептину?

Регулярно спать 7–9 часов в сутки.

Ограничить потребление сахара и ​ф​астфуда.

Добавить здоровые жиры (рыба, орехи, оливковое масло).

Регулярно заниматься физической активностью.

Кортизол – гормон стресса

Кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает организму справляться со стрессом.

Хронически высокий кортизол увеличивает аппетит, провоцирует тягу к сладкому и жирному и способствует накоплению висцерального жира (вокруг внутренних органов).

Исследование The Journal of Endocrinology показало, что у людей с высоким уровнем кортизола на 25% выше риск ожирения.

Анализы для проверки:

Кортизол в крови (утром и вечером) – показывает уровень гормона в течение дня.

– показывает уровень гормона в течение дня. Кортизол в слюне или моче (24-часовой тест) – оценивает суточные колебания.

Как снизить уровень кортизола?

Регулярный качественный сон.

Умеренные физические нагрузки (йога, плавание, ходьба).

Техники расслабления: медитация, дыхательные упражнения.

Уменьшение потребления кофеина и сахара.

Грелин – гормон голода

Грелин вырабатывается в желудке и отвечает за чувство голода.

При повышенном уровне грелина человек испытывает постоянный голод, даже после еды.

Исследование Journal of Obesity​ показало, что люди, испытывающие хронический стресс и недосып, имеют уровень грелина на 30% выше нормы.

Анализы для проверки:

Уровень грелина в крови – помогает выявить причины неконтролируемого аппетита.

Как контролировать грелин?

Регулярный режим питания (без больших перерывов).

Достаточное потребление белка и клетчатки.

Здоровый сон не менее 7 часов.

Эстроген

Эстроген регулирует обмен веществ и распределение жира.

Дисбаланс эстрогена (его избыток или недостаток) может привести к накоплению жира в области бёдер, живота и груди.

Исследование Endocrine Reviews показало, что избыток эстрогена увеличивает риск ожирения и инсулинорезистентности.

Анализы для проверки:

Эстрадиол (E2) – главный активный эстроген в организме.

– главный активный эстроген в организме. ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) – помогает оценить баланс эстрогена.

Как контролировать уровень эстрогена?

Больше клетчатки (овощи, зелень, семена льна).

Избегать токсинов, содержащихся в пластике и косметике.

Контролировать вес – жировая ткань сама вырабатывает эстроген.

Гормоны щитовидной железы

Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) регулируют скорость обмена веществ.

При гипотиреозе (недостатке Т3 и Т4) обмен веществ замедляется, что ведет к набору веса, усталости и сухости кожи.

Исследование Thyroid Research​ показало, что у 15% людей с ожирением выявляют субклинический гипотиреоз.

Анализы для проверки:

ТТГ (тиреотропный гормон) – главный показатель функции щитовидной железы.

– главный показатель функции щитовидной железы. Свободные Т3 и Т4 – отражают активность щитовидных гормонов.

Как поддерживать здоровье щитовидной железы?

Достаточное потребление йода (рыба, морская капуста).

Регулярные обследования у эндокринолога.

​Какие анализы сдать, если вес не уходит?

​Обязательные гормональные исследования:

Инсулин, глюкоза, HbA1c, HOMA-IR (метаболизм сахара). ТТГ, Т3, Т4 (работа щитовидной железы). Кортизол (утренний, вечерний, слюна) (гормон стресса). Лептин (чувство сытости). Эстрадиол, ФСГ (баланс половых гормонов).

Диета и спорт важны, но если вес не уменьшается, стоит проверить гормоны и обмен веществ.