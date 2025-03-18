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Гормоны против стройности: кто мешает вам похудеть?

Виктор Литвиненко
Эндокринология
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Гормоны против стройности: кто мешает вам похудеть?

Если ты старательно следуешь диете и занимаешься спортом, но вес всё равно не уходит, возможно, причина кроется в гормональном дисбалансе. Какие гормоны могут препятствовать похудению, как их контролировать и какие анализы помогут выявить проблему.

Инсулин – главный регулятор сахара

Инсулин – это ключевой гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.

  • После еды он помогает клеткам усваивать сахар.
  • Инсулинорезистентность – состояние, при котором клетки перестают реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жира, особенно в области живота.

Исследование Diabetes Care показало, что у людей с инсулинорезистентностью вероятность ожирения в 2 раза выше.

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Анализы для проверки:

  • Глюкоза натощак (Fasting Blood Glucose) – выявляет нарушения обмена углеводов.
  • Гликированный гемоглобин (HbA1c) – показывает средний уровень сахара за 3 месяца.
  • Инсулин в крови натощак – помогает выявить инсулинорезистентность.
  • Глюкозо-инсулиновый индекс HOMA-IR – расчет, который показывает степень инсулинорезистентности.

Как снизить уровень инсулина?

  • Ограничить быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, сладкие напитки).
  • Увеличить потребление белка и клетчатки.
  • Регулярно заниматься спортом (силовые тренировки повышают чувствительность клеток к инсулину).

Лептин – гормон сытости

Лептин вырабатывается жировыми клетками и сообщает мозгу, что организм сыт.

  • При избытке жировой ткани развивается лептинорезистентность, и мозг перестает распознавать этот сигнал → переедание и набор веса.

Исследование Nature Metabolism показало, что у людей с ожирением уровень лептина в 3 раза выше нормы, но их мозг не реагирует на него.

Анализы для проверки:

  • Уровень лептина в крови – оценивает чувствительность организма к гормону.

Как восстановить чувствительность к лептину?

  • Регулярно спать 7–9 часов в сутки.
  • Ограничить потребление сахара и ​ф​астфуда.
  • Добавить здоровые жиры (рыба, орехи, оливковое масло).
  • Регулярно заниматься физической активностью.

Кортизол – гормон стресса

Кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает организму справляться со стрессом.

  • Хронически высокий кортизол увеличивает аппетит, провоцирует тягу к сладкому и жирному и способствует накоплению висцерального жира (вокруг внутренних органов).

Исследование The Journal of Endocrinology показало, что у людей с высоким уровнем кортизола на 25% выше риск ожирения.

Анализы для проверки:

  • Кортизол в крови (утром и вечером) – показывает уровень гормона в течение дня.
  • Кортизол в слюне или моче (24-часовой тест) – оценивает суточные колебания.

Как снизить уровень кортизола?

  • Регулярный качественный сон.
  • Умеренные физические нагрузки (йога, плавание, ходьба).
  • Техники расслабления: медитация, дыхательные упражнения.
  • Уменьшение потребления кофеина и сахара.

Грелин – гормон голода

Грелин вырабатывается в желудке и отвечает за чувство голода.

  • При повышенном уровне грелина человек испытывает постоянный голод, даже после еды.

Исследование Journal of Obesity​ показало, что люди, испытывающие хронический стресс и недосып, имеют уровень грелина на 30% выше нормы.

Анализы для проверки:

  • Уровень грелина в крови – помогает выявить причины неконтролируемого аппетита.

Как контролировать грелин?

  • Регулярный режим питания (без больших перерывов).
  • Достаточное потребление белка и клетчатки.
  • Здоровый сон не менее 7 часов.

Эстроген

Эстроген регулирует обмен веществ и распределение жира.

  • Дисбаланс эстрогена (его избыток или недостаток) может привести к накоплению жира в области бёдер, живота и груди.

Исследование Endocrine Reviews показало, что избыток эстрогена увеличивает риск ожирения и инсулинорезистентности.

Анализы для проверки:

  • Эстрадиол (E2) – главный активный эстроген в организме.
  • ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) – помогает оценить баланс эстрогена.

Как контролировать уровень эстрогена?

  • Больше клетчатки (овощи, зелень, семена льна).
  • Избегать токсинов, содержащихся в пластике и косметике.
  • Контролировать вес – жировая ткань сама вырабатывает эстроген.

Гормоны щитовидной железы

Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) регулируют скорость обмена веществ.

  • При гипотиреозе (недостатке Т3 и Т4) обмен веществ замедляется, что ведет к набору веса, усталости и сухости кожи.

Исследование Thyroid Research​ показало, что у 15% людей с ожирением выявляют субклинический гипотиреоз.

Анализы для проверки:

  • ТТГ (тиреотропный гормон) – главный показатель функции щитовидной железы.
  • Свободные Т3 и Т4 – отражают активность щитовидных гормонов.

Как поддерживать здоровье щитовидной железы?

  • Достаточное потребление йода (рыба, морская капуста).
  • Регулярные обследования у эндокринолога.

​Какие анализы сдать, если вес не уходит?

Обязательные гормональные исследования:

  1. Инсулин, глюкоза, HbA1c, HOMA-IR (метаболизм сахара).
  2. ТТГ, Т3, Т4 (работа щитовидной железы).
  3. Кортизол (утренний, вечерний, слюна) (гормон стресса).
  4. Лептин (чувство сытости).
  5. Эстрадиол, ФСГ (баланс половых гормонов).

Диета и спорт важны, но если вес не уменьшается, стоит проверить гормоны и обмен веществ.

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