Гормоны против стройности: кто мешает вам похудеть?
Если ты старательно следуешь диете и занимаешься спортом, но вес всё равно не уходит, возможно, причина кроется в гормональном дисбалансе. Какие гормоны могут препятствовать похудению, как их контролировать и какие анализы помогут выявить проблему.
Инсулин – главный регулятор сахара
Инсулин – это ключевой гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.
- После еды он помогает клеткам усваивать сахар.
- Инсулинорезистентность – состояние, при котором клетки перестают реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жира, особенно в области живота.
Исследование Diabetes Care показало, что у людей с инсулинорезистентностью вероятность ожирения в 2 раза выше.
Анализы для проверки:
- Глюкоза натощак (Fasting Blood Glucose) – выявляет нарушения обмена углеводов.
- Гликированный гемоглобин (HbA1c) – показывает средний уровень сахара за 3 месяца.
- Инсулин в крови натощак – помогает выявить инсулинорезистентность.
- Глюкозо-инсулиновый индекс HOMA-IR – расчет, который показывает степень инсулинорезистентности.
Как снизить уровень инсулина?
- Ограничить быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, сладкие напитки).
- Увеличить потребление белка и клетчатки.
- Регулярно заниматься спортом (силовые тренировки повышают чувствительность клеток к инсулину).
Лептин – гормон сытости
Лептин вырабатывается жировыми клетками и сообщает мозгу, что организм сыт.
- При избытке жировой ткани развивается лептинорезистентность, и мозг перестает распознавать этот сигнал → переедание и набор веса.
Исследование Nature Metabolism показало, что у людей с ожирением уровень лептина в 3 раза выше нормы, но их мозг не реагирует на него.
Анализы для проверки:
- Уровень лептина в крови – оценивает чувствительность организма к гормону.
Как восстановить чувствительность к лептину?
- Регулярно спать 7–9 часов в сутки.
- Ограничить потребление сахара и фастфуда.
- Добавить здоровые жиры (рыба, орехи, оливковое масло).
- Регулярно заниматься физической активностью.
Кортизол – гормон стресса
Кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает организму справляться со стрессом.
- Хронически высокий кортизол увеличивает аппетит, провоцирует тягу к сладкому и жирному и способствует накоплению висцерального жира (вокруг внутренних органов).
Исследование The Journal of Endocrinology показало, что у людей с высоким уровнем кортизола на 25% выше риск ожирения.
Анализы для проверки:
- Кортизол в крови (утром и вечером) – показывает уровень гормона в течение дня.
- Кортизол в слюне или моче (24-часовой тест) – оценивает суточные колебания.
Как снизить уровень кортизола?
- Регулярный качественный сон.
- Умеренные физические нагрузки (йога, плавание, ходьба).
- Техники расслабления: медитация, дыхательные упражнения.
- Уменьшение потребления кофеина и сахара.
Грелин – гормон голода
Грелин вырабатывается в желудке и отвечает за чувство голода.
- При повышенном уровне грелина человек испытывает постоянный голод, даже после еды.
Исследование Journal of Obesity показало, что люди, испытывающие хронический стресс и недосып, имеют уровень грелина на 30% выше нормы.
Анализы для проверки:
- Уровень грелина в крови – помогает выявить причины неконтролируемого аппетита.
Как контролировать грелин?
- Регулярный режим питания (без больших перерывов).
- Достаточное потребление белка и клетчатки.
- Здоровый сон не менее 7 часов.
Эстроген
Эстроген регулирует обмен веществ и распределение жира.
- Дисбаланс эстрогена (его избыток или недостаток) может привести к накоплению жира в области бёдер, живота и груди.
Исследование Endocrine Reviews показало, что избыток эстрогена увеличивает риск ожирения и инсулинорезистентности.
Анализы для проверки:
- Эстрадиол (E2) – главный активный эстроген в организме.
- ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) – помогает оценить баланс эстрогена.
Как контролировать уровень эстрогена?
- Больше клетчатки (овощи, зелень, семена льна).
- Избегать токсинов, содержащихся в пластике и косметике.
- Контролировать вес – жировая ткань сама вырабатывает эстроген.
Гормоны щитовидной железы
Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) регулируют скорость обмена веществ.
- При гипотиреозе (недостатке Т3 и Т4) обмен веществ замедляется, что ведет к набору веса, усталости и сухости кожи.
Исследование Thyroid Research показало, что у 15% людей с ожирением выявляют субклинический гипотиреоз.
Анализы для проверки:
- ТТГ (тиреотропный гормон) – главный показатель функции щитовидной железы.
- Свободные Т3 и Т4 – отражают активность щитовидных гормонов.
Как поддерживать здоровье щитовидной железы?
- Достаточное потребление йода (рыба, морская капуста).
- Регулярные обследования у эндокринолога.
Какие анализы сдать, если вес не уходит?
Обязательные гормональные исследования:
- Инсулин, глюкоза, HbA1c, HOMA-IR (метаболизм сахара).
- ТТГ, Т3, Т4 (работа щитовидной железы).
- Кортизол (утренний, вечерний, слюна) (гормон стресса).
- Лептин (чувство сытости).
- Эстрадиол, ФСГ (баланс половых гормонов).
Диета и спорт важны, но если вес не уменьшается, стоит проверить гормоны и обмен веществ.