Как гормоны, а не калории, формируют лишний вес — и почему пора перестать демонизировать инсулин.

Если верить интернету, то главный злодей вашего тела — это инсулин. "Он делает вас жирными", "инсулин блокирует сжигание жира", "надо жить так, чтобы инсулин не вырабатывался вообще!" Отлично. А ещё можно предложить не дышать, чтобы не стареть. Абсурд?

🍭 Инсулин — это жизнь

Инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой в ответ на еду. Его задача — помочь глюкозе попасть из крови в клетки. Без него — привет, диабет.

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Когда вы едите — инсулин растёт.

Когда вы не едите — он снижается.

Когда клетки "глохнут" и не реагируют на него — развивается инсулинорезистентность.

И вот именно она, а не сам инсулин, становится проблемой: тело как бы "не слышит" гормон, и тогда поджелудочная железа "поднимает громкость" — вырабатывает больше. Это и запускает цепочку:

хроническое воспаление,

отёки,

увеличение жировой ткани,

резкие скачки голода.

⚠️ Но почему тогда худеют на кето и голодании?

Вы резко снижаете общее потребление калорий (просто меньше кушаете); Убираете ультраобработанную еду — мозг становится спокойнее; Уровень инсулина временно падает — и тело тратит накопленное.

Но. 🙅‍♂️ Это не потому, что инсулин — зло. А потому что вся система приходит в равновесие. Вы могли бы добиться того же на сбалансированной диете.

🧠 Почему вы не можете похудеть, даже если "мало едите"

Инсулинорезистентность снижает чувствительность к лептину — гормону сытости. Вы наедаетесь позже.

— гормону сытости. Вы наедаетесь позже. Глюкоза плохо заходит в мышцы, но охотно в жировую ткань — жир растёт, мышечная масса не увеличивается.

— жир растёт, мышечная масса не увеличивается. Стресс, недосып и сидячий образ жизни делают инсулинорезистентность ещё хуже.

Итог — хроническое состояние, когда тело экономит каждый кусочек энергии и сжигать ничего не хочет. Не потому что вы "мало стараетесь", а потому что тело защищается.

📊 Что говорит доказательная медицина?

ADA (Американская диабетическая ассоциация) признаёт инсулинорезистентность ключевым предиктором метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Исследования подтверждают, что даже умеренное снижение веса на 5–10% улучшает чувствительность к инсулину.

улучшает чувствительность к инсулину. Физическая активность, даже без потери веса, улучшает работу инсулина (JAMA, 2011).

✅ Что делать, если вы подозреваете у себя инсулинорезистентность:

Сдать анализы: инсулин натощак, глюкоза, HOMA-IR, HbA1c. Убрать ультраобработанные продукты: фастфуд, сладкие напитки, "низкожировые" печеньки. Есть белок и клетчатку в каждом приёме пищи. Спать не меньше 7 часов. Без сна — никакой метаболизм не работает. Добавить хотя бы 30 минут ходьбы в день. Мышцы — главный "потребитель" глюкозы. Не бояться инсулина как лекарства — если врач говорит, что пора, значит, это нужно.

🔍 Коротко по делу:

Инсулин — не враг. Он работает на вас, пока вы не мешаете.

Проблема — в резистентности, а не в самом гормоне.

Лечение — это не кето и карма, а сон, движение, питание и анализы.

Демонизация инсулина — маркетинговый хайп, а не наука.

📌 Хотите снова чувствовать контроль над телом? Прекратите верить в страшилки про гормоны и начните работать с ними — а не против них.