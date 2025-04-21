Инсулин - не враг. Почему гормоны решают, сколько вы имеете лишнего веса
Как гормоны, а не калории, формируют лишний вес — и почему пора перестать демонизировать инсулин.
Если верить интернету, то главный злодей вашего тела — это инсулин. "Он делает вас жирными", "инсулин блокирует сжигание жира", "надо жить так, чтобы инсулин не вырабатывался вообще!" Отлично. А ещё можно предложить не дышать, чтобы не стареть. Абсурд?
🍭 Инсулин — это жизнь
Инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой в ответ на еду. Его задача — помочь глюкозе попасть из крови в клетки. Без него — привет, диабет.
- Когда вы едите — инсулин растёт.
- Когда вы не едите — он снижается.
- Когда клетки "глохнут" и не реагируют на него — развивается инсулинорезистентность.
И вот именно она, а не сам инсулин, становится проблемой: тело как бы "не слышит" гормон, и тогда поджелудочная железа "поднимает громкость" — вырабатывает больше. Это и запускает цепочку:
- хроническое воспаление,
- отёки,
- увеличение жировой ткани,
- резкие скачки голода.
⚠️ Но почему тогда худеют на кето и голодании?
- Вы резко снижаете общее потребление калорий (просто меньше кушаете);
- Убираете ультраобработанную еду — мозг становится спокойнее;
- Уровень инсулина временно падает — и тело тратит накопленное.
Но. 🙅♂️ Это не потому, что инсулин — зло. А потому что вся система приходит в равновесие. Вы могли бы добиться того же на сбалансированной диете.
🧠 Почему вы не можете похудеть, даже если "мало едите"
- Инсулинорезистентность снижает чувствительность к лептину — гормону сытости. Вы наедаетесь позже.
- Глюкоза плохо заходит в мышцы, но охотно в жировую ткань — жир растёт, мышечная масса не увеличивается.
- Стресс, недосып и сидячий образ жизни делают инсулинорезистентность ещё хуже.
Итог — хроническое состояние, когда тело экономит каждый кусочек энергии и сжигать ничего не хочет. Не потому что вы "мало стараетесь", а потому что тело защищается.
📊 Что говорит доказательная медицина?
- ADA (Американская диабетическая ассоциация) признаёт инсулинорезистентность ключевым предиктором метаболического синдрома и диабета 2 типа.
- Исследования подтверждают, что даже умеренное снижение веса на 5–10% улучшает чувствительность к инсулину.
- Физическая активность, даже без потери веса, улучшает работу инсулина (JAMA, 2011).
✅ Что делать, если вы подозреваете у себя инсулинорезистентность:
- Сдать анализы: инсулин натощак, глюкоза, HOMA-IR, HbA1c.
- Убрать ультраобработанные продукты: фастфуд, сладкие напитки, "низкожировые" печеньки.
- Есть белок и клетчатку в каждом приёме пищи.
- Спать не меньше 7 часов. Без сна — никакой метаболизм не работает.
- Добавить хотя бы 30 минут ходьбы в день. Мышцы — главный "потребитель" глюкозы.
- Не бояться инсулина как лекарства — если врач говорит, что пора, значит, это нужно.
🔍 Коротко по делу:
- Инсулин — не враг. Он работает на вас, пока вы не мешаете.
- Проблема — в резистентности, а не в самом гормоне.
- Лечение — это не кето и карма, а сон, движение, питание и анализы.
- Демонизация инсулина — маркетинговый хайп, а не наука.
📌 Хотите снова чувствовать контроль над телом? Прекратите верить в страшилки про гормоны и начните работать с ними — а не против них.