Интеллектуальная инсулиновая терапия для диабетиков

Контроль гликемии для инсулинозависимых людей с диабетом является ежедневной процедурой. Над возможностью создания лекарства или имплантата, который мог бы определять уровень глюкозы в крови самостоятельно и реагировать на основании этого на объем инсулина, работают многие исследовательские группы.

Недавно команда под руководством профессора Майкла Вайса из Медицинской школы Университета Индианы в США сообщила в PNAS об изобретении синтетического шарнира, который может привести к "умной" инсулиновой терапии. Исследование частично проводилось совместно с сотрудниками биотехнологической компании Thermalin, Inc.

Концепция команды использует естественный механизм, его называют "защитным шарниром". Он встроен в инсулин позвоночных и является естественной структурной особенностью. Ей больше полумиллиарда лет, и она выполняет функцию поддержания гормона: в закрытом состоянии – стабильным, в открытом – функциональным и складывающимся. Суть изобретения состоит в том, что при снижении уровня сахара в крови шарнир закрывается.

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В отличие от других инсулиновых технологий, это изобретение уникально по своей простоте. Для работы синтетического шарнира используются естественные процессы, и в технологии, в сравнении с другими подходами, присутствует меньше искусственных или внешних элементов.

Изобретение синтетического переключателя получило высокую оценку среди коллег-эндокринологов. По словам Карла Рональда Кана из Гарвардской медицинской школы, США, это единственная технология, позволяющая с помощью химической модификации реагировать на уровень глюкозы в крови.

Текущий аналог "защитного шарнира" пока позволяет определять фруктозу. Однако вполне вероятно, что эта же технология будет работать и для определения глюкозы. Пока открытым остается вопрос, будут ли "переключатели" обладать достаточной чувствительностью для обеспечения регулирования изменениями в пределах физиологического диапазона. Но если это так, это будет важным новым инструментом в управлении диабетом.

Команда Вайса уже работает над кандидатами инсулина, которые чувствительны к глюкозе. Они должны открываться и закрываться при заданных низких и высоких порогах глюкозы (в пределах 70-180 мг на децилитр соответственно). Заменив сенсор фруктозы сенсорами глюкозы, в ближайшем будущем может появиться революционная инсулиновая терапия.

Поддержание уровня глюкозы в крови в нужном диапазоне – тонкий баланс, с которым инсулинозависимые диабетики вынуждены сталкиваться ежедневно.

Для организма важно поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы. Слишком низкий ее уровень (гипогликемия) может приводить ко многим осложнениям, таким как делирий, потеря сознания или судороги, а часто повторяющиеся эпизоды тяжелой гипогликемии в перспективе могут снижать когнитивные функции. Гипергликемия (характеризуется высоким уровнем сахара в крови), с другой стороны, становится причиной слепоты, инсульта или ампутации конечностей.

Однако перед тем, как этот продукт станет доступным, нужно провести исследования, подтверждающие его эффективность и безопасность, после чего необходимо одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).