Лечение диабета без побочек: возможно так?

В мире современных технологий и новых разработок в науке и медицине пациенты с сахарным диабетом 2-го типа до сих пор сталкиваются с проблемой терапии. Несмотря на большой выбор препаратов, многие из них имеют опасные побочные эффекты. Врачи связывают это с наличием нескольких хронических заболеваний и некорректной комбинацией лекарственных средств.

Тем не менее, ученые находят признаки сахарного диабета у мумий египетских фараонов и жрецов, которые доживали до глубокой старости. Можно ли утверждать, что натуральные рецепты древней медицины служили эффективной терапией для долгожителей с сахарным диабетом? И существуют ли лекарства от диабета без побочных эффектов?

Почему возникает побочка от препаратов?

В последние десятилетия продолжительность жизни населения увеличилась во многих странах мира, что связывают с развитием медицинских технологий. Наряду с этим современные люди все чаще становятся заложниками хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет. Поскольку заболевание влияет на весь организм, диабет может сочетать одновременно несколько хронических недугов. Врачи называют это явление "мультиморбидностью".

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Мультиморбидность - основная причина побочных эффектов препаратов при диабете 2-го типа, поскольку пациентам приходится одновременно принимать больше 4-5 лекарственных средств.

Ученые из государственного университета Англии University of Surrey провели исследование, подсчитав частоту отказа от медикаментозной терапии диабета 2-го типа из-за побочных эффектов. Изучив данные 1,6 млн. пациентов, которые принимали участие в 48 клинических исследованиях, исследователи разделили препараты на три группы.

Научно-медицинский журнал Diabetes, Obesity and Metabolism опубликовал результаты исследования, которое показало: 30% пациентов с диабетом 2-го типа чаще всего отказываются от препаратов из группы бигуанидов - метформина, сиофора и глюкофажа.

На 2-ом месте в списке лекарств с выраженными побочными действиями оказались препараты, производные сульфонилмочевины - амар, гликлазид, диабетон. Около 23% пациентов с диабетом отказываются от этих лекарств.

Наиболее безопасными препаратами с менее выраженными побочками оказались лекарства нового поколения глиптинов - ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа. Отказ от этих лекарственных средств составил лишь 10-20%.

Сахарному диабету больше 3 тысяч лет?

"Состояние, при котором человек непрерывно теряет жидкость и восполняет ее, "как поврежденный сосуд", - именно так впервые был описан термин "диабет" греческим врачом Аретеем в II веке до нашей эры. А самым первым описаниям симптомов заболевания больше 3 тысяч лет. Изучая мумии египетских фараонов, ученые нашли признаки сахарного диабета.

При этом "пациенты" доживали до преклонных лет, что свидетельствует о применении специальной терапии. Упоминания о лекарствах при сахарном диабете есть в манускриптах древнего Востока - Китая и Индии, а также в античной Греции и Риме.

На сегодняшний день большинство пациентов с сахарным диабетом 2-го типа получают терапию с использованием синтезированных препаратов, которые чаще всего имеют опасные для организма побочные эффекты.

Множество исторических фактов и древние формулы восточной медицины доказывают: эффективная и безопасная терапия для пациентов с диабетом 2-го типа существует.

Ответы - в традиционной медицине Индии, Тибета, Монголии и Китая, тысячелетние формулы которой актуальны и по сей день. О чем говорит древневосточная медицина Аюрведа, которая соединила опыт тибетской и индийской медицины?

Синергия Аюрведы и современных технологий

Натуральные формулы Аюрведы в сочетании с современными технологиями могут стать эффективной и безопасной терапией при самых опасных заболеваниях, включая сахарный диабет. Один из ярких примеров - это последняя разработка израильских врачей и ученых органический препарат CuraLin. Его уже называют революционным нутрицевтиком для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

В состав добавки "Куралин" входят 9 органических растительных компонентов - Китайская горькая тыква, Пажитник, Сверция, Амла, Джимнема лесная, Куркума, Сизигиум, Пикрореза курроа, корица. Формула разработана по традициям древневосточной Аюрведы с применением современных подходов израильской медицины.

Активные растительные вещества влияют на метаболизм и углеводный обмен в пищеварительном тракте, снижая резистентность к инсулину. Израильские ученые клинически доказали эффективность гомеопатического препарата:

CuraLin поддерживает уровень сахара в крови, а также способствует его снижению. По медицинским данным, у 72% пациентов с диабетом через месяц приема препарата уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,94%.

Поскольку гомеопатический нутрицевтик содержит исключительно органические компоненты, он не имеет побочных действий на организм. "Куралин" - это одна из самых безопасных современных формул для поддержания здоровья пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Органический препарат эффективно очищает печень, почки и сосуды, нормализует углеводный обмен, снижает уровень глюкозы, помогает похудеть и жить яркой, активной жизнью!