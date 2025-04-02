Можно ли снизить сахар в крови ''бальзамом''? Да, если верите в фей и волшебную воду из-под крана!

В современном мире, где есть Google, PubMed и здравый смысл, кто-то до сих пор пытается впарить нам "уникальные средства" против высокого сахара.

И вот перед вами – очередное произведение маркетинговой алхимии: "Бальзам Болотова".

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Продавцы этого чуда уверяют, что их продукт:

снижает уровень глюкозы;

восстанавливает поджелудочную железу;

очищает сосуды;

снимает воспаление;

и, держитесь, еще успокаивает!

Остается только добавить: "и дарит бессмертие" - потому что чего уж мелочиться?

В базах доказательной медицины ни одной научной публикации об эффективности этого бальзама. Ни в PubMed, ни в Cochrane Library, нигде. Вообще. Ноль. Если бы это действительно работало — об этом гудели бы все научные журналы, а эндокринологи массово перепрофилировались у продавцов БАДов.

Но вместо доказательств - только громкие фразы о "стимулировании собственного инсулина", "нормализации поджелудочной" и "согласовании с Минздравом". Конечно, Минздрав не подтверждал никакого лечебного действия! Просто зарегистрировали как пищевую добавку.

А пищевые добавки - это не лекарства.

Потому нет, это не прорыв в медицине. Это бизнес на доверии, страхах и усталости от реальной борьбы с болезнью.

А вот что работает на самом деле и доказано наукой, а не инстаграм-экспертами:

Сбалансированное питание с продуктами, имеющими низкий гликемический индекс (овощи, бобовые, цельнозерновые, рыба, нежирное мясо).

с продуктами, имеющими низкий гликемический индекс (овощи, бобовые, цельнозерновые, рыба, нежирное мясо). Физическая активность – регулярная, ежедневная. Даже 30 минут ходьбы каждый день оказывают влияние!

– регулярная, ежедневная. Даже 30 минут ходьбы каждый день оказывают влияние! Контроль массы тела – снижение лишнего веса уже само по себе улучшает чувствительность к инсулину.

– снижение лишнего веса уже само по себе улучшает чувствительность к инсулину. И главное: медикаментозная терапия, назначаемая врачом-эндокринологом после обследования. Не Интернет, не блогер, не "официальный сайт производителя бальзама", а врач.

Эти методы рекомендуются Американской диабетической ассоциацией (ADA), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими авторитетными медицинскими структурами.

Так зачем этот "бальзам"?

Чтобы заработать на тех, кто отчаянно ищет выход. Нет ничего циничнее бизнеса, который наживается на хронической болезни, как диабет.

Итог

Если вам обещают "универсальное решение" без анализов, диагностики и доказательств - у вас не появился шанс на исцеление. У вас появился шанс потерять деньги. А в худшем случае - и здоровье.

Включаем критическое мышление, читаем клинические руководства, слушаем врачей - и перестаем кормить карманы тех, кто продает надежду в баночке.