Orforglipron: первая таблетка, которая помогает похудеть и контролировать сахар

Все, кто сталкивался с диабетом 2 типа, знают: контроль сахара – это постоянная борьба. Обычно для этого нужны лекарства, диеты, а часто и уколы специальными препаратами, такими как Ozempic. Но теперь появилась новая опция – Orforglipron, первая таблетка с действием как у этих уколов.

Представьте себе: вместо того чтобы колоть инъекции каждую неделю, вы просто пьете таблетку. И эта таблетка работает не хуже.

Что показали исследования?

Люди, которые принимали Orforglipron в течение 40 недель (это примерно 9 месяцев), достигли впечатляющих результатов. У них:

Уровень сахара в крови снизился (это важно для контроля диабета). Вес тела уменьшился примерно на 8% – люди в среднем теряли около 7–8 кг за это время.

Еще одно преимущество эту таблетку можно хранить без холодильника и она проста в использовании: никаких игл, никаких шприцов.

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Как и любое лекарство, Orforglipron не идеален. У некоторых людей во время приема наблюдались тошнота, диарея или рвота. Но серьезных проблем не было, что очень важно, так как некоторые другие компании не смогли доказать безопасность подобных препаратов в таблетках.

Почему это важно для пациентов?

Orforglipron открывает новые возможности для тех, кто боится уколов или просто хочет более простой способ контролировать сахар и снижать вес. Это настоящий прорыв, потому что такую терапию теперь можно получить в форме обычной таблетки.

В США компания-производитель планирует подать этот препарат на регистрацию уже до конца 2025 года. Если его одобрят, Orforglipron может стать доступным и для украинских пациентов в ближайшие время.

Orforglipron — это не просто новая таблетка, а новая возможность: оригинальная GLP‑1 терапия без уколов и требований к условиям приема. Если вы устали от инъекционных GLP‑1 или боитесь игл, это может быть именно то, что изменит вашу жизнь к лучшему.