Революция в лечении диабета: FDA одобрило клеточную терапию

Терапия без инсулина: FDA одобрило клеточное лечение диабета

К этому шли давно и, кажется, этот день настал! В скором времени диабетики могут обходится без инъекций инсулина и замечательно себя чувствовать. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США FDA одобрило первую клеточную терапию для лечения пациентов с диабетом 1 типа.

Lantidra - первая клеточная терапия, разработанная из клеток поджелудочной железы умерших доноров для лечения диабета 1 типа. До сегодняшнего дня диабетики могли поддерживать себя лишь с помощью введения инсулина. Как новая технология может изменить жизнь пациентов? Насколько она безопасна и эффективна? И можно ли уже говорить независимости диабетиков от инъекций инсулина?

Видео дня

Введение инсулина - пережиток прошлого?

По данным ВОЗ, около 30 млн. человек в мире страдают сахарным диабетом 1 типа, из которых ежегодно погибают 150 тысяч. Это одно из самых опасных заболеваний, поскольку поджелудочная железа не может самостоятельно вырабатывать инсулин, нарушая уровень глюкозы в крови. Диабет 1-го типа быстро прогрессирует, вызывая другие сопутствующие заболевания - сердечно-сосудистые патологии, почечную недостаточность, ожирение, гипертонию, диабетическую стопу.

До сегодняшнего дня медицина предлагала пациентам пожизненное лечение с помощью ежедневных инъекций инсулина. Но современные технологии открывают новые, обнадеживающие возможности для диабетиков. Lantidra - революционное слово в современной терапии диабета. Препарат на основе донорских клеток поджелудочной железы разработан для лечения взрослых с диабетом 1-го типа, которые не могут достичь нормального уровня гликированного гемоглобина из-за низкого уровня сахара в крови.

"Тяжелая гипогликемия - опасное состояние, которое может привести к травмам в результате потери сознания или судорог", - утверждает доктор медицинских наук, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

Лантидра - живые донорские клетки поджелудочной железы

Многим людям с диабетом 1-го типа сложно контролировать суточную норму инсулина, необходимую для предотвращения высокого или низкого уровня сахара в крови. Клеточная терапия устраняет эти неудобства и повышает эффективность и безопасность лечения диабета.

"Lantidra - первая в мире клеточная терапия для пациентов с диабетом 1 типа, которая предоставляет диабетикам дополнительный вариант лечения для нормализации уровня глюкозы в крови", - резюмирует доктор Маркс.

Основной механизм действия клеточной терапии - выработка инсулина введенными в организм пациента донорскими бета-клетками.

Поскольку новая технология позволяет организму вырабатывать достаточное количество инсулина, пациенту больше не нужно принимать его в виде инъекций или помпы для контроля уровня сахара в крови. Лантидру вводят в печеночную воротную вену единоразово, иногда добавляя пациенту инфузии для наиболее оптимальной терапии.

Безопасность и эффективность: клинические исследования

Чтобы оценить безопасность и эффективность клеточной терапии, ученые испытали ее экспериментально. 30 участников с сахарным диабетом 1 типа и гипогликемическим синдромом получили от одной до трех инфузий Лантидры.

Клинические исследования показали: 21 участников не нуждались в инсулине больше года, 11 участникам не понадобился инсулин в течение 1-5 лет и 10 участников не нуждались в инсулине больше пяти лет. И лишь 5 участникам не удалось достичь независимости от инсулина.

Тошнота, утомляемость, анемия, диарея и боль в животе - самые распространенные побочные реакции клеточной терапии у пациентов, которым вводили несколько раз Лантидру. Большинство участников испытали по крайней мере одну серьезную побочную реакцию после инфузии.

Побочные эффекты также вызывали иммунодепрессанты, необходимые для поддержания жизнеспособности вживленных клеток. Но часто отмена этих препаратов снижала эффективность терапии. Эти нежелательные явления следует учитывать при оценке преимуществ и рисков применения Лантидры для каждого пациента, - отмечают разработчики препарата.

Клеточная терапия может полностью вытеснить инсулин, повышая эффективность лечения и качество жизни пациентов. Станет ли вживление клеток поджелудочной железы спасением для людей с сахарным диабетом 1-го типа? Заменит ли клеточная терапия инъекции инсулина? Несмотря на революционность Лантидры, ученые пока не готовы ответить на эти вопросы. Но первый шаг сделан - у человечества есть все шансы победить сахарный диабет.