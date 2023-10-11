Тест-полоски для измерения глюкозы крови – в программе реимбурсации
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови теперь в программе реимбурсации. Получить их бесплатно или с частичной доплатой могут пациенты с сахарным диабетом I типа по электронному рецепту.
Всего в программе 23 наименования тест-полосок для глюкометров, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению. Их стоимость возмещает в аптеке Национальная служба здоровья Украины.
Получить тест-полоски могут пациенты с сахарным диабетом I типа по электронному рецепту. Такой рецепт может выписать как лечащий врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач первичной медицинской помощи (терапевт, педиатр или семейный врач) любого медицинского учреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).
На оккупированных территориях и в зоне боевых действий тест-полоски будут отпускаться по бумажным рецептам.
Чтобы получить электронный рецепт на тест полоски по программе реимбурсации?
- Обратитесь к врачу-эндокринологу или семейному врачу. Врач первичной медицинской помощи или врач-эндокринолог во время приема создаст пациенту с установленным диабетом I типа электронный рецепт на тест-полоски.
- После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения. Врач может распечатать информационную справку о создании электронного рецепта по просьбе пациента. Погасить рецепт можно в течение 30 дней с момента его выписки.
- Обратитесь в аптеку, имеющую договор с НСЗУ по программе "Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови". Получить тест-полоски можно в 10 305 аптеках, имеющих договор с НСЗУ. , воспользовавшись специальным дашбордом, на котором можно найти адрес ближайшей аптеки, для этого достаточно ввести или выбрать из списка в поисковой строке название вашего населенного пункта.
- Назовите фармацевту номер рецепта и согласуйте, какие из доступных тест-полосок подойдут к глюкометру. Работник аптеки предложит имеющиеся тест-полоски, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации, и согласует с пациентом какое именно изделие ему необходимо выдать по рецепту.
- Назовите фармацевту код погашения рецепта для получения тест-полосок. Согласно тому, какие тест-полоски выбрал пациент и их количеству фармацевт погашает рецепт бесплатно или с доплатой.