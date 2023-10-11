Тест-полоски для измерения глюкозы крови – в программе реимбурсации

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови теперь в программе реимбурсации. Получить их бесплатно или с частичной доплатой могут пациенты с сахарным диабетом I типа по электронному рецепту.

Всего в программе 23 наименования тест-полосок для глюкометров, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению. Их стоимость возмещает в аптеке Национальная служба здоровья Украины.

Получить тест-полоски могут пациенты с сахарным диабетом I типа по электронному рецепту. Такой рецепт может выписать как лечащий врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач первичной медицинской помощи (терапевт, педиатр или семейный врач) любого медицинского учреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

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На оккупированных территориях и в зоне боевых действий тест-полоски будут отпускаться по бумажным рецептам.

Чтобы получить электронный рецепт на тест полоски по программе реимбурсации?

Обратитесь к врачу-эндокринологу или семейному врачу. Врач первичной медицинской помощи или врач-эндокринолог во время приема создаст пациенту с установленным диабетом I типа электронный рецепт на тест-полоски.

После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения. Врач может распечатать информационную справку о создании электронного рецепта по просьбе пациента. Погасить рецепт можно в течение 30 дней с момента его выписки.