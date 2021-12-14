Трансгендерность: между эндокринологией и психиатрией

Самый ранний документ о положительном лечении ребенка-трансгендера датирован более 100 лет назад. Речь о Юэне Форбсе из Шотландии, история которого изложена в книге Зои Плейдон "Скрытый случай Юэна Форбса: и ненаписанная история транс-опыта", описавшей также эволюцию медицинского отношения к трансгендерности в статье для Time.

Мать Юэна Форбса осознала, что ее 6-летний ребенок был мальчиком, несмотря на то, что в его свидетельстве о рождении была указана девочка. Мать обучала ребенка дома и позволила ему одеваться и играть, как он хотел.

Чтобы избежать травмы Юэна, пережившего неправильное половое созревание, она взяла сына-подростка в поездку по европейским докторам. В Вене процветала работа Ойгена Штайнаха по "омоложению" – эндокринологии; в Берлине Магнус Хиршфельд оказывал транс-позитивную медицинскую помощь в знаменитом Институте сексологии; а в Париже исследователи разрабатывали синтетические гормональные препараты.

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Юэн стал одним из первых, на ком испытывали лекарственный тестостерон. Лечение осложнялось тяжелыми побочными эффектами, но у подростка появились волосы на лице и груди. Его гормональная терапия сопровождалась плановым консультированием в течение девяти месяцев, что помогло Юэну начать жизнь, в которой он выучился на семейного врача и, как и другие трансгендерные люди его времени, исправил свое свидетельство о рождении, женился и жил в полном равенстве.

С 1880-х годов трансгендерность с медицинской точки зрения классифицировалась как разновидность полового развития. Исходя из здравого смысла и естественной справедливости, врачи признавали, что люди знают свой разум и тело, и стремились к их поддержке.

Всемирная известность транс-женщины Кристин Йоргенсен в США в 1952 году и ее британской коллеги Роберты Коуэлл двумя годами позже первоначально стимулировала транс-позитивную медицинскую помощь под руководством американского эндокринолога Гарри Бенджамина.

В то же время группа американских врачей разрабатывала новый набор идей, построенных вокруг "проблемы" интерсекс-новорожденных. Если у новорожденных были неоднозначные гениталии, хирурги обычно исправляли их (как правило на женские), даже если не было опасного для жизни состояния.

По словам психиатров Джона Мани, Джоан и Джона Хэмпсонов, работавших в больнице Джона Хопкинса в середине 1950-х годов, ошибка в выборе пола не имела бы значения: надлежащее воспитание приучило бы любого ребенка к полу, желаемому врачом. Врачи применили свою идею "гендерной идентичности" не только к полу ребенка, но также к его сексуальности и социальному поведению.

Под влиянием работы Мани в 1962 году психиатр Роберт Столлер основал Клинику исследования гендерной идентичности в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Клиника стремилась "излечить" "женственность" трансдевочек и женщин и "мужественность" транс-мальчиков и мужчин мерами, которые включали лоботомию, электросудорожную терапию, психотерапию, терапию отвращением и индуцированную кому.

К 1969 году Мани и его окружение переопределили трансгендеров как психически больных. "Транссексуализм и изменение пола", опубликованная издательством "Мани и его протеже Ричардом Грином" в 1969 году, позиционировала трансгендеров как людей, страдающих "расстройством гендерной идентичности", в основе которого лежит неадекватное или жестокое воспитание, требующее психиатрической коррекции.

Они утверждали, что если заблуждение трансгендеров настолько укоренилось, что неизлечимо, то, к сожалению, "смена пола" могла бы быть единственным выходом. Грин потратил 15 лет на разработку этих идей, опубликовав их в своей книге 1987 года "Синдром Сисси Боя и развитие гомосексуализма".

Во многом из-за этого подхода трансгендеры в течение 30 лет утратили существенные гражданские свободы, подвергались позору в прессе и медицинскому режиму, который включал в себя, в том числе принудительную стерилизацию.

В 1996 году знаменательное дело – P против S и Совета графства Корнуолл (по поводу увольнения транссексуала), положило начало периоду восстановления прав трансгендеров, включая позитивную заботу о транс-детях. Впервые в мире прецедентное право предотвратило дискриминацию из-за того, что кто-то был трансгендером.

Вскоре после этого правительства Великобритании и США признали, что трансгендерность не является психическим заболеванием, вернув вопрос ухода за транс-детьми в русло эндокринологии и транс-позитивной медицинской помощи.