Эти семь привычек мешают сбросить лишний вес: избавьтесь от них немедленно

Многие женщины не удовлетворены своей фигурой, а постоянные диеты только истощают наш организм. Чтобы избавиться от нежелательных килограммов, стоит пересмотреть свои привычки, потому что именно они могут быть главной причиной застоя веса.

Специалист по когнитивно поведенческой терапии и диетологии Мариса Вест и доктор философии, автор книги "Наконец-то полная, наконец-то стройная" Лиза Янг объяснили, каких советов необходимо прислушаться, чтобы иметь стройную талию.



Частое изменение вида тренировки



Спортивные упражнения должны присутствовать в течение всего пути похудения, но неправильное их выполнение не даст желаемых результатов. Если после месяца регулярных тренировок цифры на весах те же, вам следует выбрать другую систему физической нагрузки.



Нельзя переедать даже здоровой пищей

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Все нужно есть в меру и здоровые перекусы – это не исключение. Некоторые овощи и фрукты обладают высокой калорийностью, например, авокадо, бананы, виноград и другие. Поэтому, чтобы не навредить фигуре, важно соблюдать правильные порции.

Недосыпание

Регулярное чувство усталости напрямую связано с набором веса. Недостаточное количество сна увеличивает чувство голода, особенно к богатой углеводами пище. Нужно выбрать для себя оптимальное время сна и соблюдать его.

Употребление алкогольных напитков

Алкоголь нарушает сон и вызывает обезвоживание организма. Он препятствует процессу превращения жира в энергию и быстрее откладывается в теле. Это не значит, что вы должны вообще отказаться от алкоголя, но употребляйте его в умеренном количестве.

Дефицит калорий

Установите дефицит около 500 калорий ежедневно (для женщин нормой считается потребление 1800 – 2000 в день), но не превращайте их подсчет в фанатизм. Поскольку недостаток калорий организм сможет воспринять как "режим голодовки", и тогда жир будет откладываться, а не сжигаться.

Употребление недостаточного количества воды

Недостаточное увлажнение организма может привести к набору веса. Употребление дневной нормы воды (около 35 мл на килограмм здорового веса) способствует снижению массы тела и выводит вредные вещества из организма.



Частые перекусы или еда из кафе

Когда вы едите вне дома, то не контролируете, что входит в состав блюда. Например, даже салат с курицей может нанести вред нашей фигуре, потому что мы не знаем сколько специй добавляли в маринад для мяса. Когда вы сами подбираете ингредиенты, у вас гораздо больше шансов похудеть.

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