10 советов по лечению ОРВИ

Неприятные симптомы, которые испытывает больной ОРВИ, являются частью природного процесса выздоровления – иммунная система борется с инфекцией.

К примеру, лихорадка – это механизм, с помощью которого тело пытается убить вирусы, создавая жаркую среду. Кроме того, высокая температура вынуждает клетки, убивающие патогены, циркулировать в крови быстрее и эффективнее выполнять свою работу. Кашель – еще один продуктивный симптом, очищающий дыхательные пути от мокроты. Даже заложенный нос нужно лечить осторожно – противоотечные препараты ограничивают прилив крови к сосудам. А зонам носа и горла требуется усиленный кровоток, чтобы согревать инфицированные области и с помощью выделений избавляться от микробов.

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Следовательно, бороться с симптомами ОРВИ следует осторожно.

Правильная гигиена носа

Не надо проглатывать или втягивать слизь в себя – важно регулярно вычищать нос и делать это мягко, поскольку сильное давление может занести капельки мокроты вместе с вирусами обратно, в ушные проходы, и вызвать там воспаление.

Промывание

Промывание соленой водой устраняет заложенность носа, а также удаляет частицы вируса. Солевой раствор можно приобрести в аптеке или приготовить самому: в стакан теплой дистиллированной или кипяченой воды добавить четверть чайной ложки соли и столько же пищевой соды.

Отдых и покой

Пребывание дома и отдых во время болезни помогают организму направить свою энергию на борьбу с инфекцией. Болезнь создает дополнительную нагрузку, поэтому спокойствие способствует аккумулированию силы.

Полоскание горла

Полоскание горла увлажняет слизистые и снимает боль. Полоскать горло можно содовым или солевым раствором несколько раз в день. Уменьшить першение в горле поможет любой теплый напиток: чай, какао, молоко, бульон.

Обильное питье

Во время ОРВИ нужно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму избавиться от мокроты. Теплое питье разблокирует заложенность носа и успокаивает воспаленные оболочки горла.

Душ или ванна

Теплая вода, пар и влажность хорошо увлажняют носовые ходы, приятно расслабляют тело и смывают токсины, которые выводит организм через кожу. Поэтому водные процедуры во время болезни являются не только поддержкой гигиены тела, но и элементом лечения.

Мазь

Смазывание кончика носа мазью с ментолом, мятой или эвкалиптом хорошо открывает дыхательные пути и успокаивает раздраженную кожу. Мази на основе ментола, эвкалипта и камфоры обладают мягким обезболивающим эффектом, облегчают неприятные ощущения и успокаивают кожу носа, которая страдает от частого трения.

Высокая подушка

Полноценному ночному отдыху часто мешает заложенный нос. Проблему свободного дыхания решит дополнительная или высокая подушка, регулирующая положение головы. Чтобы сделать угол наклона более удобным, можно разместить подушку под матрасом или использовать несколько подушек.

Уменьшить вирусную нагрузку

Поможет иммунной системе поскорее преодолеть ОРВИ прием противовирусного препарата прямого действия с действующим веществом протефлазид. Доказано, что он произведет эффект, если начать прием противовирусного препарата в первые часы с момента появления симптомов заболевания. Средство содержит соединения, которые не дают вирусу размножаться и распространяться по организму. Такой препарат безопасен для организма и поэтому, по совету врача, разрешен для лечения детей с рождения при ОРВИ.

Употребление правильных продуктов

Есть группа продуктов, из которых уместно составлять рацион больному: они полезны и помогают в борьбе с ОРВИ:

бананы и рис – успокоят при расстройствах желудка;

болгарский перец и шиповник – чемпионы по содержанию витамина С;

черника – выступает природным аспирином, поэтому может снизить температуру и помочь справиться с болью;

перец чили, горчица, хрен – способствуют улучшению дыхания, расщеплению слизи в дыхательных путях;

лук и чеснок – содержат фитовещества, которые помогают организму очистить дыхательные пути от инфекции и стимулируют работу иммунной системы;

черный и зеленый чай – благодаря катехину имеют естественный антибиотический эффект и помогают при диарее.

Игнорирование или легкомысленное отношение к ОРВИ может привести к серьезным осложнениям или присоединению вторичной инфекции: воспаления носовых пазух, бронхита, менингита, ангины и т.д. При появлении признаков ОРВИ следует остаться дома и начать лечение. Если за несколько дней состояние ухудшается или больной относится к категории риска, важно обратиться к своему семейному врачу или педиатру.