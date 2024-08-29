4 совета: как родителям подготовиться к вирусному сезону

Начало сезона гриппа и простуд традиционно ожидается с середины осени. Коронавирус уже активизировался летом. А вот возвращение детей в учебные заведения в сентябре ожидаемо принесет всплеск заболеваемости респираторными инфекциями

Никому не хочется из-за болезни чувствовать себя плохо, пропускать важные события, выпадать из жизни на неопределенный период. Поэтому лучше подготовиться к встрече с вирусными болезнями: это сохранит здоровье, время, настроение и содержимое кошелька.

ОРВИ, коронавирус и грипп опасны своими осложнениями. Особенно для групп риска: грудных детей, людей с хроническими заболеваниями, возрастом 60+, беременных. Чаще всего с инфекциями встречаются дети и взрослые, работа которых предусматривает тесный контакт с людьми (медики, педагоги, полицейские, водители общественного транспорта, продавцы, парикмахеры и т.д.).

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Чтобы минимизировать риски инфицирования, нужно подготовиться:

- Проверить содержимое домашней аптечки

Ревизия домашней аптечки должна стать традиционной рутиной: у лекарства может закончиться срок годности или есть необходимость пополнить запас. Учитывая разнообразие респираторных инфекций, следует проверить запас детского противовирусного средства, применяемого для лечения и профилактики развития ОРВИ, простуд, гриппа и коронавируса. Врач может посоветовать выбрать детский сироп "Флавовир" – разрешенный малышам с рождения, он подходит для длительного применения, поскольку не подавляет выработку собственного интерферона. С началом школы или детского сада сироп может пригодиться в любой момент.

Также следует позаботиться о взрослых членах семьи – для них подобрать противовирусный препарат на основе флавоноидов – растительных соединений, подавляющих размножение вирусов – они защищают слизистые верхних дыхательных путей и нормализуют показатели местного иммунитета. Действие противовирусного препарата эффективно при появлении первых симптомов заболевания, а также в период повышенного риска в случае контакта с больным.

- Сделать прививку

Пока можно прививаться от гриппа и коронавируса. Чтобы определить подходящее время – следует обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Вакцинами от гриппа можно прививать детей с 6 месяцев. От коронавируса детей прививают с 5-летнего возраста. После осмотра врача вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививки.

Единственным противопоказанием к прививке ребенка против коронавируса конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция на компоненты препарата или первую дозу вакцины. Незначительные инфекции, простуда или невысокая температура не являются противопоказанием к вакцинации.

Прививка существенно снижает риск заболеть гриппом или COVID-19 и вероятность возникновения осложнений.

- Завести полезные привычки

Известно, что возможность подцепить вирусную инфекцию зависит от состояния иммунной системы. И когда, как не в младенческом возрасте начать тренировать и укреплять иммунитет? Итак, сейчас пора продумать, подобрать и начать придерживаться полезных привычек. Необязательно охватывать все сразу – это ребенку будет сложно и неинтересно. Для начала следует овладеть 1-2 привычками, затем добавлять еще и т.д. Адаптируйте определенные привычки под возраст, характер и предпочтения своего ребенка:

-Гулять на свежем воздухе: поручить выгуливать домашнего питомца, взять за правило ходить пешком в школу/сад/кружок, завести традицию на выходные обязательно гулять на улице (дача/парк/двор и т.д.).

-Высыпаться: определить действие, которое ребенок будет делать в четко определенное время и после него сразу идти спать. Это может быть все, что угодно: совместное чтение перед сном, просмотр мультфильмов, чаепитие, водные процедуры, укладка игрушек и т.д.

-Соблюдать здоровое питание: давать каждый день любые два фрукта, дети часто не любят овощи – можно вводить по одному, но обязательно каждый день, пить утром вместе стакан чистой воды, сладости не покупать – готовить вместе дома и т.д.

-Быть физически активным: на помощь придут спортивные секции и кружки. Их можно и следует менять в соответствии с желаниями ребенка. Главное здесь – регулярное посещение и получение удовольствия ребенком.

- Научить или напомнить навыки гигиены

Соблюдение гигиены важно не только в сезон гриппа и простуд. Профилактические привычки могут спасти от других заболеваний в течение года. Это простые вещи, которые берегут здоровье. Поэтому никогда не поздно говорить с ребенком о:

- Гигиене рук: тщательно и регулярно мыть

- Умении пользоваться антисептиком

- Важности не касаться руками лица

- Чихании и кашле в сгиб локтя или бумажную салфетку

- Заболел – оставаться дома

- Избегании контакта с больными и мест скопления людей, дистанцировании

- Необходимости проветривать помещение и делать влажную уборку

Ребенку нужно объяснить каждый пункт – почему так нужно делать и что произойдет, если не соблюдать правила. Так легче запоминается информация и что важно – есть понимание происходящего процесса.