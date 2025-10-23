Чего ожидать от эпидемического сезона 2025–2026: три прогноза вирусологов

Пик заболеваемости ожидается в зимние месяцы

Эпидемический сезон 2025–2026 годов начался в Украине 29 сентября и будет длиться до средины мая. Он обещает быть непростым: одновременная циркуляция вирусов гриппа, COVID-19 и RSV (респираторно-синцитиальный вирус), ослабление карантинных привычек, возможные перебои с отоплением и электроснабжением, периодическое скопление людей в убежищах и вынужденная миграция населения создают благоприятные условия для распространения инфекций.

Почему вирусная активность не снижается?

В октябре вирусы активизировались в Северном полушарии. Так, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает о возрастающей активности гриппа и COVID-19. При этом эксперты отмечают, что на развитие эпидемического процесса будет влиять множество факторов, и первый среди них — иммунное состояние населения.

Поддерживают коллег американские эпидемиологи. Как отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в предыдущем сезоне активность гриппа была наиболее высокой со времен сезона 2017–2018 годов. Это можно объяснить тем, что ежегодно часть людей получает определенный иммунитет, но со временем уровень антител снижается — особенно относительно новых вариантов вирусов. Именно поэтому даже те, кто болел в прошлом году, не застрахованы от повторного заражения в новом сезоне.

Возможные сценарии эпидемического сезона: три варианта развития

Вопреки современным системам эпидемического надзора, предусмотреть точный характер сезона почти невозможно. Эпидемиологи обычно рассматривают несколько сценариев, которые отличаются по уровню интенсивности и последствиями для системы здравоохранения.

"Мягкий" или контролируемый сезон

Наиболее благоприятный и реалистический вариант при условиях достаточного уровня вакцинации населения. В таком случае происходит сдержанный рост количества случаев ОРВИ и гриппа, преимущественно в декабре-январе, без резких всплесков.

Факторы, которые могут способствовать такому сценарию в этом году: циркуляция знакомых прошлогодних штаммов гриппа, активная кампания прививок, прогноз относительно мягкой зимы, которая не стимулирует "вирусный взрыв", своевременная диагностика и лечение на ранних стадиях.

В таком случае госпитализаций будет немного, локальные вспышки быстро погасятся, а система здравоохранения будет работать без перегрузок.

"Сдержанный", с локальными осложнениями

Этот сценарий считают наиболее вероятным для Украины, Европы и США. Он предусматривает более широкую циркуляцию нескольких вирусов одновременно: гриппа, COVID-19 и RSV. Так, например, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассматривают сценарии со штаммами SARS-CoV-2, которые частично избегают иммунного ответа, потому может увеличиться нагрузка на больницы. При этом могут возникать региональные вспышки заболеваемости, особенно в школах, детских садиках и учреждениях продолжительного ухода.

Причины такого течения: появление новых подтипов гриппа и COVID-19, низкий уровень вакцинации, осенне-зимние погодные колебания, которые стимулируют передачи вирусов, одновременная активность RSV и коронавируса.

Возможными последствиями такого сценария могут стать перегрузки больниц в больших городах, рост госпитализаций среди детей и пожилых людей, восстановление рекомендаций относительно масочного режима в медучреждениях.

Такой сезон не будет критическим, но потребуется дисциплина и быстрая реакция: при первых симптомах — обращаться к врачу, не заниматься самолечением, применять противовирусные средства с первых дней.

"Сильный" или синергичный сезон

Наименее желательный, но тоже возможный сценарий. По прогнозам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, он может реализоваться тогда, когда одновременно активными будут несколько мощных вирусов, в частности новый вариант SARS-CoV-2 с высокой способностью избегать иммунного ответа, агрессивный штамм гриппа и сильный сезон RSV.

Послужить причиной такой развития событий могут: быстрые мутации коронавируса или гриппа, низкий охват вакцинацией в конкретных регионах, совпадение волн нескольких респираторных инфекций в зимний период, недостаточная степень готовности медицинской системы к нагрузке.

В этом случае можно ожидать резкого роста госпитализаций, временного дефицита койко-мест и персонала. Наиболее уязвимыми будут оставаться дети, пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями. В таких условиях могут быть внедрены временные ограничения: переход школ на дистанционное обучение, масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Кроме того, повышается риск осложнений после ОРВИ, в частности пневмоний, бронхитов и воспалений среднего уха.

Как подготовиться: профилактика на практике

В украинских реалиях все факторы риска значительно увеличены из-за возможных проблем с теплоснабжением, постоянного риска инфицирования при нахождении в укрытиях и общего снижения уровня доступа к медицинским услугам. Поэтому какой бы сценарий из вышеприведенных ни реализовался, критическую важность сейчас приобретают профилактика и ранняя реакция в виде немедленного - после появления первоначальных проявлений болезни - начала противовирусной терапии. Внимательное отношение к первым симптомам и комплексная противовирусная поддержка помогают смягчить даже сложный сезон с экстремальными условиями военного времени.

Современная доказательная медицина советует подходить к профилактике и лечению комплексно: объединять системные противовирусные средства, которые действуют на организм, с местными, которые защищают слизистую носа и горла. Такой подход разрешает влиять и на причину, и на проявления болезни, снижая риск осложнений.

Так, среди современных средств комплексный эффект оказывают отечественные препараты на основе действующего вещества протефлазид – природного комплекса флавоноидов с доказанной противовирусной активностью. Они способны подавлять репликацию широкого спектра вирусов, в частности, возбудителей гриппа, ОРВИ и коронавирусов.

Для детей можно выбрать детский сироп "Флавовир"— системное средство, которое действует мягко (применяется от рождения), но эффективно. Его можно объединять с такими профилактически-гигиеническими средствами, как "Флавовир, спрей для рта и горла" и "Флавовир, спрей назальный", которые обеспечивают тройное действие: очищение, увлажнение и защиту. Назальный спрей образует на слизистой защитную пленку, которая препятствует проникновению вирусов и бактерий, поддерживает влажность и способствует естественному очищению носовых ходов. Спрей для горла имеет противовирусное, противовоспалительное и смягчяющее действие, помогая быстрее устранить боль и першение.

В комплексе эти средства обеспечивают многоуровневую защиту: системную — благодаря сиропу, и местную — благодаря спреям. Такой подход не только ускоряет выздоровление, но и уменьшает риск повторного заражения.

Итак, наиболее вероятно эпидемический сезон 2025-2026 будет развиваться по сдержанному сценарию. Предусмотреть его ход точно невозможно, как и мутации вирусов, а также появление новых штаммов. Внимательное отношение к первым симптомам и использование противовирусных средств с доказанным действием помогают сохранить здоровье, избегая осложненного течения заболеваний.