Что делать, когда в семье кто-то заболел: советы для всей семьи

Как заботиться обо всех членах семьи, если вокруг вспышки ОРВИ, да еще к тому же дома появился больной? На самом деле простые вещи спасают здоровье и даже жизнь. Так что соблюдайте несложные правила

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) вызываются вирусами, поражающими слизистые дыхательных путей. Это не одно заболевание, а целая группа инфекций. Частые возбудители:

Риновирусы — основная причина простуды, особенно осенью и весной.

Коронавирусы (обычные сезонные, не только COVID-19) — вызывают легкие или средние респираторные инфекции.

Вирусы гриппа — отдельная группа, часто вызывающая более тяжелое течение.

Аденовирусы — кроме насморка и кашля могут давать конъюнктивит, увеличение лимфоузлов.

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) — особенно опасный для маленьких детей, потому что может привести к бронхиолиту или пневмонии.

Парагриппозные вирусы — вызывают симптомы, похожие на грипп, но обычно более легкие.

Лекарств и вакцины от всех ОРВИ пока нет. Тяжело переносят болезнь люди 60+, младенцы и те, кто имеет хронические заболевания.

Как распространяется инфекция?

Вирусы передаются воздушно-капельным путем (кашель, чихание) и через руки — если человек касается загрязненных поверхностей, а затем глаз, носа или рта. На предметах вирусы могут оставаться активными определенное время, однако мыло, теплая вода и антисептики эффективно их уничтожают.

Простые правила, которые уберегут семью от болезни

Чтобы не заразились все члены семьи:

мойте руки с мылом как можно чаще или используйте антисептик;

не прикасайтесь к глазам, носу и рту;

держите дистанцию ​​с больным хотя бы 2 метра;

научите всех в семье кашлять и чихать в сгиб локтя или бумажную салфетку;

обеспечьте полноценное питание, сон и питьевой режим всем членам семьи;

примените комплексную защиту для всей семьи. Противовирусные средства прямого действия помогают влиять на причину болезни, предотвращать ее распространение и облегчать симптомы. Такая защита для детей и взрослых по совету врача — капли для взрослых и сироп Флавовир для детей — действует непосредственно на вирусы, блокируя их размножение. В то же время поддерживается иммунитет — как местный, так и системный (врожденный и приобретенный). Эффект можно усилить средствами локального действия этой же линейки — спреем Флавовир для горла и назальным спреем. Они удобны в применении и подходят для всей семьи как для лечения, так и для профилактики ОРВИ;

изолируйте больного или максимально ограничьте контакты с ним;

делайте влажную уборку и дезинфекцию предметов совместного пользования (ручки дверей и холодильника, телефоны, пульт, клавиатура и т.п.);

проветривайте помещение несколько раз в день;

используйте отдельную посуду, полотенца для больного;

обеспечьте обильным питьем всех — это помогает организму быстрее выводить токсины;

если заболела кормящая мама, грудное вскармливание не следует прекращать: молоко содержит антитела и поддерживает иммунитет малыша. Мама может использовать маску во время кормления, чтобы снизить риск передачи инфекции.

С ОРВИ сталкивается почти каждая семья, особенно осенью и зимой. Защититься от вирусов помогают простые правила гигиены и здоровый образ жизни. А чтобы болезнь не застала врасплох, следует иметь под рукой средства комплексного действия: на вирус, на симптомы и на поддержку иммунитета. Тогда естественная защита сработает для всей семьи.