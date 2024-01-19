Что такое 'длительный грипп' и каковы его последствия для здоровья?

Сначала все услышали и узнали о "длительном ковиде". Теперь, в пик сезона вирусных болезней, все чаще встречается "длительный грипп". Чем опасно это состояние, кому оно угрожает и можно ли себя обезопасить?

Во время пандемии ученые выяснили, что COVID-19 может провоцировать или заострять развитие хронических заболеваний. С этого все началось. Следующие исследования доказали, что подобное касается и гриппа: долгосрочные проблемы со здоровьем могут появляться на протяжении нескольких месяцев после перенесения гриппа. То есть сезонный грипп не такое уж банальное заболевание, каким его считали еще несколько лет назад.

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О гриппе...

Отличить грипп от простуд или ОРВИ можно по характерному признаку: он действует неожиданно, буквально валит с ног и имеет сильно выраженные симптомы (высокую температуру, глубокий кашель, насморк, ломоту в теле, головную боль, слабость). Тяжесть перенесения болезни зависит от индивидуальных особенностей организма. Обычно длится до двух недель.

...и "длительном гриппе"

При этом "длительный грипп" так четко диагностировать сложнее. Он появляется после, на первый взгляд, полного выздоровления. Однако некоторые "красные флажки" помогут заподозрить его. Следует заметить, что эти симптомы не новые, но все же исследования подтвердили связь между их появлением на протяжении трех– шести месяцев и гриппом:

хроническая усталость и бессонница;

повышенная тревожность;

головная боль;

проблемы с дыханием (продолжительный кашель, одышка, воспаление легких, рубцы в легких и т.п.);

обострение хронических болезней, связанных с сердцем, мозгом, почками и пищеварительной системой.

Обычно эти симптомы игнорируют и списывают на другие причины, а не на грипп. "Длительный грипп" не меньше вредит здоровью, чем сам грипп. Сейчас ученые не могут объяснить, почему такие инфекционные агенты, как вирусы гриппа, провоцируют хронические заболевания и другие осложнения. Но то, что грипп может перетекать в такое состояние, которое приводит к обострению хронических и появлению новых симптомов – это точно.

Что делать, чтобы грипп не перешел в "длительный грипп"?

Если уже произошло инфицирование, то основная задача не допустить распространения вирусов и облегчить симптомы. Поэтому при первых признаках болезни врач может посоветовать немедленно начать прием противовирусного препарата прямого действия – это делается для того, чтобы снизить вирусную нагрузку. Препарат, содержащий флавоноиды, может быть рекомендован для пациентов любых категорий, в том числе, для людей с хроническими заболеваниями и новорожденных. Благодаря противовирусным препаратам иммунная система быстрее и эффективнее борется с вирусами, снижается вероятность осложнений после гриппа, облегчается течение заболевания и ускоряется выздоровление.

Следующие действия должны быть нацелены на контроль симптомов: промывание носа, горячка и боль нейтрализуются нестероидными противовоспалительными препаратами, боль в горле снимут леденцы и сиропы. Все остальное – по назначению врача.

При гриппе важно отдыхать (организму нужны силы для восстановления и борьбы), пить много жидкости (во избежание обезвоживания и выведения продуктов интоксикации), следить за микроклиматом в помещении (температура воздуха не выше 20 °С и влажность от 50–60%).

Если на протяжении трех дней самочувствие лишь ухудшается, надо обязательно обратиться к врачу.

Кому угрожает "длительный грипп"?

Согласно исследованиям, "длительный грипп" чаще встречается у лиц старшего возраста; тех, кто тяжело перенес грипп или был госпитализирован; имел осложнения; имеет сопутствующие хронические болезни. Те, кто переболел даже относительно легкой формой гриппа, должны быть тоже осторожными и внимательными к себе. Ведь пока не существует лекарства от таких поствирусных состояний, как "длительный грипп", лучшее, что можно сделать – заботиться о здоровье. Это означает каждый день заниматься 30-минутной физической активностью, бывать на свежем воздухе, правильно питаться, пить достаточно воды, съедать по 2-3 фрукта, минимизировать сигареты и алкоголь, заботиться о профилактике болезни и уметь противостоять стрессу. А главное – прививаться от гриппа, сделать это никогда не поздно. Этим можно либо полностью обезопасить себя от болезни, либо перенести грипп в легкой форме без осложнений.

Осознание того, что грипп имеет опасные длительные последствия, заставляет больше заботиться о себе и делать все, чтобы не заболеть. Не стоит преуменьшать опасность, которую несут вирусы гриппа. Уменьшить вероятность "длительного гриппа" поможет вакцинация, прием противовирусных препаратов и соблюдение гигиены. Сама болезнь – это верхушка айсберга, поэтому тщательно заботиться о себе нужно и после выздоровления.