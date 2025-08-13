Флавоноиды против вирусов: результаты исследований и практическое применение

Украину снова накрывает очередная волна ковида: в Полтавской области обнаружен новый вариант SARC-CоV-2, который получил название Stratus. Заболеваемость и количество госпитализаций стремительно возрастает во всех областях Украины. Коронавирус снова становится актуальной проблемой, несмотря на то, что официально эпидемический сезон начнется лишь через месяц — в сентябре. Украинцы уже который раз задаются вопросом: чем быстро и безопасно лечиться?

В современной фармакологии одним из ведущих направлений является исследование противовирусных препаратов растительного происхождения, в частности, тех, которые содержат флавоноиды. Эти естественные биоактивные вещества используются для создания противобактериальных и противовирусных препаратов уже не первое десятилетие. Тем не менее, они могут стать эффективным орудием борьбы и с другими заболеваниями, — считают отечественные исследователи Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины, Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины и Национального университета здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика. Об этом они отмечают в недавно опубликованной статье в украинском научном журнале "Превентивная медицина. Теория и практика".

Что такое флавоноиды и как они действуют?

Науке известно множество биоактивных веществ растительного происхождения. Особое место среди них занимают естественные растительные полифенолы, в частности флавоноиды. Эти соединения синтезируются исключительно в клетках растений, а в организм человека попадают только с растительными продуктами питания. В общей сложности ученым известно более 6 тысяч флавоноидов, которые отличаются по своим свойствам.

Огромный интерес исследователей к флавоноидам вызван тем, что они проявляют уникальное взаимодействие с различными биологическими молекулами в клетках, — отмечают авторы статьи. В частности, флавоноиды способны:

уменьшать воспаление,

бороться с бактериями и вирусами,

защищать клетки от повреждений (антиоксидантное действие),

потенциально бороться с раковыми опухолями.

Как флавоноиды борются с вирусами?

Исследования противовирусного действия флавоноидов начались еще в 50-х годах прошлого столетия. Сначала считали, что их активность обусловлена только мощным антиоксидантным действием, но со временем выяснилось: флавоноиды могут точечно взаимодействовать с белками вирусов, блокируя ключевые этапы инфекционного процесса.

Например, байкалин препятствует взаимодействию белка оболочки ВИЧ с соответствующими рецепторами на поверхности лимфоцитов, а другие флавоноиды мешают вирусам гриппа и SARS-CoV-2 прикрепляться к поверхности клеток организма и тем самым препятствуют попаданию вирусов вглубь клетки.

В качестве примера, в научной статье рассмотрен украинский противовирусный препарат с действующим веществом протефлазид, который содержит трицин и другие флавоноидные соединения (в частности лютеолин, апигенин). В ряде доклинических исследований, проведенных украинскими учеными за последние годы, было доказано, что он эффективно подавляет репликации вирусов гриппа, цитомегаловируса, папиломавируса человека и коронавирусов животных. Молекулярное моделирование показало, что трицин достаточно перспективный для создания соединений с активностью против SARS-CoV-2.

Ученые доказали, что флавоноиды могут останавливать размножение вирусов внутри клеток, блокируя необходимые для репликации ферменты. Например, кверцетин подавляет вирус гепатита С, а кемпферол тормозит фермент ВИЧ. Они также препятствуют выходу новых вирусных частичек (в частности, влияя на нейраминидазу вируса гриппа) и могут запускать апоптоз пораженных клеток. Именно эта способность сейчас побуждает исследователей рассматривать флавоноиды как потенциальный источник для создания противоопухолевых препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Безопасность и биодоступность

Одним из преимуществ флавоноидных препаратов, о котором идет речь в научном журнале, является их безопасность, в том числе для детей. Препараты с действующим веществом протефлазид не вызывают так называемой рефрактерности — временного "паралича" иммунной системы, который способен привести к развитию тяжелых осложнений, вплоть до смерти пациента. Поэтому они являются безопасными для лечения и профилактики пациентов из группы риска — в том числе новорожденных.

Для повышения биодоступности препарат с действующим веществом протефлазид выпускается в виде капель, что дает возможность достичь ускоренного лечебного эффекта по сравнению с традиционными таблетированными формами.

Для самых маленьких пациентов в Украине доступный противовирусный сироп, который содержит флавоноиды — Флавовир. Недавно линейка противовирусных препаратов Флавовир пополнилась новыми формами:

Назальный спрей Флавовир — помогает уменьшить вирусную нагрузку и воспаление в слизистой носа, облегчая дыхание и снижая риск распространения инфекции в верхних дыхательных путях.

— помогает уменьшить вирусную нагрузку и воспаление в слизистой носа, облегчая дыхание и снижая риск распространения инфекции в верхних дыхательных путях. Спрей для горла Флавовир — уменьшает воспаление и боль в горле, создавая на слизистой противовирусный барьер и содействуя более скорому восстановлению.

— уменьшает воспаление и боль в горле, создавая на слизистой противовирусный барьер и содействуя более скорому восстановлению. Капли Флавовир — удобная форма для детей и взрослых, которую можно применять при первых симптомах ОРВИ и гриппа для общего противовирусного действия.

Эти препараты, созданные на основе действующего вещества протефлазид, содержат естественные флавоноиды и могут применяться как часть комплексной терапии при ОРВИ, гриппе и COVID-19.

Что лучше: растительные или синтетические препараты?

Как отмечают авторы статьив научном журнале "Превентивная медицина. Теория и практика", флавоноиды при всех их уникальных свойствах не являются "чудо-пилюлями", но имеют значительно меньшую токсичность, меньше побочных эффектов (включая уже упомянутую рефрактерность иммунной системы) и более широкий спектр действия. Например, они способны быть эффективными одновременно против нескольких типов вирусов, тогда как синтетические препараты чаще "заточены" под конкретный вирус. Также они реже приводят к резистентности вирусов — явления, когда патоген адаптируется к действию препарата, и средство перестает проявлять лечебный эффект.

Современные украинские разработки на основе действующего вещества протефлазид, такие как Флавовир, демонстрируют, что благодаря природным соединениям можно создавать эффективные препараты для борьбы с вирусами — особенно актуально в периоды повышенной заболеваемости ОРВИ, в частности во время вспышек гриппа и COVID-19.